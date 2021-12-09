Ингушские чиновники разъяснили изменение погранзоны близ Северной Осетии и Чечни

09 декабря 2021, 17:06

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Территория примыкающего к Северной Осетии сельского поселения Бейни выведена из состава пограничной зоны, при этом в нее включен участок на границе с Чечней, сообщил глава Джейрахского района Ингушетии в ответ на призывы объяснить местным жителям суть изменений.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября ФСБ России выпустила приказ об изменении пограничной зоны в Джейрахском районе Ингушетии. После этого глава Конституционного суда республики Аюп Гагиев призвал региональные власти разъяснить, как именно изменились пределы пограничной зоны и каковы последствия этих изменений. Конституционный суд Ингушетии был единственным органом власти, выступившим против соглашения о границе с Чечней, с конца ноября идет процедура его ликвидации.

Из состава пограничной зоны "вывели сельское поселение Бейни, потому что данное поселение не граничит с госграницей [с Грузией]", пояснил глава администрации Джейрахского района Ахмед Льянов. Он указал, что это сделано ради устранения разногласия с федеральным законодательством, которое требует включать в пограничную зону только те муниципальные образования, которые непосредственно примыкают к госгранице. На видео, опубликованном сегодня на странице администрации Джейрахского района в Instagram, Льянов разворачивает карту с изменениями и показывает, что Бейни примыкает к Северной Осетии, а к Грузии в отличие от аналогичных соседних территорий Ингушетии - нет.

В тексте, которым сопровождается публикация, уточняется, что в состав пограничной зоны включены территории сельских поселений Джейрах и Гули. "Пограничная зона на территориях сельских поселений Ляжги и Ольгети осталась без изменений. По данным сервиса "Яндекс. Карты", села Джейрах, Гули, Ляжги и Ольгети находятся в непосредственной близости от административной границы с Северной Осетией - не далее, чем в четырех километрах.

Есть и изменения на участке чечено-ингушской административной границы. Там в состав приграничной зоны, наоборот, включена территория, ранее туда не попавшая. Говоря об этой территории, Льянов обводит карандашом небольшой участок близ точки 7. Никаких населенных пунктов на этом участке карты не обозначено. В тексте публикации поясняется, что координаты точки 7 - 42°50'25" северной широты, 45°05'23" восточной долготы.



Попасть в пограничную зону можно через контрольные посты "Фуртог" и "Хамхи" "на путях сообщения, которые обозначены предупреждающими знаками", указано в публикации. Там отмечается, что в пограничной полосе может ограничиваться как выбор места пребывания, так и выбор места жительства.

Напомним, что споры о чечено-ингушской границе продолжаются, несмотря на подавление в Ингушетии протестов против заключенного в 2018 году соглашения с Чечней. Последним поводом стали земляные работы, проведенные "Чеченавтодором" на приграничной реке Фортанге, русло которой было на время изменено. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недовольных "кучкой провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту". Он провел беспрецедентные для России учения: все силовые подразделения Чечни выдвинулись на три дня на границы республики. Кадыров также предупредил ингушскую сторону, что если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то они будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни. Руководство Ингушетии лишь формально отреагировало на избыточную демонстрацию силы чеченской стороной в пограничном споре, это говорит о слабости ингушских властей и их готовности к уступкам, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Подробнее о возникших в ноябре спорах вокруг чечено-ингушской границы рассказывается в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о предыстории спора о границе говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".