Предъявите QR-код: как протестуют на юге России

03 декабря 2021, 16:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Законопректы об использовании QR-кодов, направленные российским правительством в Госдуму, всколыхнули тлеющий протест против принуждения к вакцинации на всей территории России. Каковы аргументы недовольных и кто протестует на юге России, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Народный протест и «народный контроль»

Одним из самых протестных регионов на юге России стала Волгоградская область. Одиночные пикеты, раздача листовок, видеообращения к Путину, сбор подписей на улицах. Ярким проявлением протеста стал ноябрьский визит активистов в региональное управления Роспотребнадзора с «проверкой» соблюдения масочного режима и наличия QR-кодов, чтобы показать необоснованность аналогичных проверок в общественных местах.

На место была вызвана полиция, однако протестующие покинули здание до появления силовиков

Волгоградский юрист Константин Подсеваткин направил в прокуратуру Волгоградской области обращение, в котором заявил о недопустимости принятия поправок. Подсеваткин указал, что проверять документы будут «неизвестные лица, не являющимся сотрудниками правоохранительных, надзорных органов и медицинскими работниками» - при том, что «паспортные данные гражданина содержат персональную информацию, а QR-код - информацию, содержащую медицинскую тайну».

«Таким образом, неизвестные, не уполномоченные законом лица получат массовый, неограниченный доступ к охраняемым законом данных гражданина», - делает вывод юрист.

В Сочи свыше тысячи подписей против системы QR-кодов собрали активисты КПРФ. В целом по Краснодарскому краю число собранных подписей на 28 ноября превысило 10 тысяч, сообщил «Кавказскому узлу» депутат Краснодарской городской думы от КПРФ Александр Сафронов.

Опрошенные «Кавказским узлом» подписанты отметили, что их позиция связана с недоверием государству, которое понуждает всех вакцинироваться, ограничивая непривитых в правах.

Активисты движения «Наша Калмыкия» призвали депутатов Народного хурала проголосовать против закона о введении в стране обязательных QR-кодов на сессии 9 декабря. Девять жителей Калмыкии записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором назвали введение QR-кодов дискриминацией. Активисты движения также планируют провести онлайн-митинг, чтобы «разъяснить» жителям республики свою позицию по вопросу введения QR-кодов.

Непоследовательность силовиков

Сочинца Александра Шукова суд признал виновным в «организации несанкционированного публичного мероприятия» за то, что он прогуливался с семьей рядом с местом, где активисты организовали сбор подписей против ковидных ограничений на Кубани.

Притом, что в те же дни в том же Сочи правоохранители аннулировали протокол в отношении Владислава Жиронкина, собиравшего подписи жителей города против системы QR-кодов.

По статьям о нарушении масочного и пропускного режимов были оштрафованы четыре участницы волгоградской акции «народный контроль против Росприроднадзора», за проведение несогласованного публичного мероприятия - таганрогский активист записавший видеообращение к Путину, еще двоих активистов из Михайловки Волгоградской области, также обращавшихся к президенту – за нарушение общественного порядка.

Законопроекты об использовании QR-кодов

Согласно предложенным правительством поправкам в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, с 1 февраля 2021 по 1 июня 2022 года все совершеннолетние при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном covid, либо справку об отводе по медицинским показаниям. Точный перечень таких мест должны определять губернаторы.

Внесенные правительством поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта вводят обязательные QR-коды с 1 февраля 2021 по 1 июня 2022 года для покупки билетов на самолеты и поезда дальнего следования. Во всех случаях до вступления законов в силу должен быть установлен переходный период – в это время можно будет предъявить в качестве QR-кода и ПЦР-тест .

Первое чтение обоих законопроектов сейчас назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы в 2021 году – 22 декабря. До первого чтения проходят слушания в региональных парламентах .

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что предлагаемая система мер будет эффективна и достаточна для борьбы с пандемией. Однако, при условии, что эта мера будет полноценно выполняться, а сертификаты не будут поддельными .

На региональных слушаниях парламент Северной Осетии сначала выступил против законопроектов правительства России об использовании QR-кодов. "За" проголосовали 30 депутатов, "против" – 12, четверо воздержались, а 23 депутата и вовсе не присутствовали на заседании. Для того, чтобы закон был принят, требовалось 35 голосов.

Впрочем, спустя всего несколько часов по инициативе «Единой России» всех депутатов собрали на повторное голосование. Глава республики Сергей Меняйло обосновал повторное голосование «плохой подготовкой должностных лиц к заседанию». А журналисты сочли это результатом давления на парламентариев. Со второй попытки 44 депутата проголосовали за, четыре против, один воздержался.

30 ноября 2021 года депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов. За федеральный законопроект проголосовали 43 депутата, 11 выступили против. Пользователи Facebook и Instagram посчитали, что решение принято в угоду федеральному центру, а не с учетом ситуации в регионе. Их также возмутили штрафы за нарушение ограничений в связи с COVID–19.

Глава управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов 30 ноября сообщил, что за нарушение режима самоизоляции в отношении жителей республики было составлено 129 протоколов и вынесено штрафов на общую сумму 967,5 тысячи рублей.

Закон о введении QR-кодов при посещении общественных мест нарушает права людей, заявили председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев и глава «Российского конгресса народов Кавказа» Деньга Халидов. Они предложили главе Дагестана провести научно-экспертное обсуждение коронавирусных ограничений. Законопроекты российского правительства при этом поддержали 62 депутата Народного Собрания Дагестана, четыре проголосовали против, еще шестеро воздержались .

Власти Дагестана ввели в регионе правило об обязательном предъявлении QR-кодов сотрудниками предприятий и посетителями общественных заведений. Несоблюдение этого правила теперь в Дагестане является административным нарушением, - пояснил юрист. Введение QR-кодов практически наполовину сократило выручку заведений общепита, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Дагестана Мурад Далгатов. Хотя пока закрытий предприятий не зафиксировано, подобное сокращение в дальнейшем может серьезно отразиться на этом бизнесе, - отметил он.

Призыв вообще отменить QR-коды стал лейтмотивом комментариев в аккаунтах соцсетей глав регионов юга России. При этом политолог, социолог и публицист Екатерина Шульман считает, что юг России – наименее протестный .

Аргументы противников QR-кодов

Некоторые наблюдатели не различают в этом протесте противников законов о qr-кодах (антикуаркодеров) и противников прививок (антиваксеров). Так политолог Кирилл Рогов в своих рассуждениях никак их не разграничивает . Екатерина Шульман, наоборот, настаивает на том, что «это совершенно разные вещи» .

Есть противники прививок вообще, есть противники прививок от коронавируса, настаивающие на непроверенности вакцин. Что касается антикуаркодеров – то это протест против принуждения к вакцинации в виде сегрегации, когда часть населения лишается своих базовых прав. Среди последних – немало уже вакцинированных.

Следует отметить, что эта позиция практически дословно совпадает с двумя пунктами резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы №2361, принятой в январе 2021 года.

Пункт 7.3.1 обязывает обеспечить, чтобы граждане были проинформированы о том, что вакцинация не является обязательной и что никто не находится под политическим, социальным или иным давлением в отношении вакцинации, если они не хотят этого делать; Пункт 7.3.2 требует гарантировать, что никто не подвергнется дискриминации за то, что он не был вакцинирован, из-за возможных рисков для здоровья или нежелания пройти вакцинацию .

Причины массового протеста

Екатерина Шульман отмечает, что этот протест неформализованный, его «даже трудно назвать движением», что он объединяет совершенно разных людей, а координируется в коллективных чатах в соцсетях. Она отмечает, что в протесте участвуют люди, «которые ранее не осознавали свое недовольство» .

Глава отдела социально-культурных исследований «Левада-центра»* Алексей Левинсон выделяет несколько важных черт протестов против принуждения к вакцинации. С одной стороны, он видит нарастание недоверия к государству. «Сначала были приняты полицейские меры, а потом они же были ослаблены, когда государству понадобилось что-то сделать для своих целей. В частности <…> на период голосования по поправкам к Конституции, на период выборов. Люди это увидели, почувствовали и поняли, что интерес государства не лежит непосредственно в сбережении народа <…> Это проложило черту между государством и людьми», - говорит социолог.

Второе – «включились в действие те слои массового сознания, которые не управляются прямой и простой рациональностью», что поставило немалую часть общества в положение конфликта с медициной. А третье связано с не просто с личным, но телесным, интимным. «Это защита своего тела, своей самости», - замечает Алексей Левинсон.

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