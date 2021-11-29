Прогулка с семьей закончилась для сочинца штрафом за организацию несанкционированного мероприятия

29 ноября 2021, 03:25

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Александр Шуков оштрафован на 25 тысяч рублей за организацию публичного мероприятия. Однако, по его словам, он просто проходил с семьей мимо места, где активисты организовали сбор подписей против ковидных ограничений на Кубани, и даже не оставил своей подписи.

55-летний житель Лазаревского района Александр Шуков 27 ноября обратился в прокуратуру с заявлением на сотрудников правоохранительных органов, которые составили на него протокол за правонарушение, которое, по словам сочинца, он не совершал.

Правоохранители сочли, что Шуков, который 6 ноября с супругой и дочерью прогуливался на площади у Центра национальных культур по адресу: улица Победы, 28, является "организатором несанкционированного публичного мероприятия".

Шуков потребовал провести проверку в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые, по его мнению, без веских на то оснований потребовали его паспорт, задержали, доставили в отделение, где продержали четыре часа, и отпустили только после того как он подписал "предостережение" о недопустимости проведения "несанкционированных акций". Через трое суток, 9 ноября, Шукова вызвали на "собеседование" и составили в отношении него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ и отправил его в суд.

10 ноября судья Лазаревского районного суда признала Шукова виновным в "организации несанкционированного публичного мероприятия" и оштрафовала на 25 000 рублей.

Шуков подал апелляционную жалобу, дата рассмотрения которой пока не назначена.

Супруга Александра Светлана Шукова представила корреспонденту "Кавказского узла" видеозапись беседы четырех правоохранителей, которые потребовали от ее мужа сначала показать паспорт, а затем пройти с ними. Они при этом утверждали, что Шуков "организовал сбор подписей" и "собрал толпу".

Светлана Шукова выступила свидетелем по делу мужа. "Проходя через площадь, мы увидели несколько человек, которые ставили подписи на листах, которые держала молодая девушка. Мы подошли и поинтересовались, что люди подписывают. Нам дали прочитать. Там было коллективное заявление в отношении нарушения прав жителей края на передвижение. Я сочла нужным подписать это коллективное заявление, потому что считаю постановление губернатора, ограничивающее передвижение в связи с ковидными мерами, нарушающим наши права", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, после того как она подписала заявление, она присела рядом на лавочку, а её муж остался на площади, где разговаривал с каким-то мужчиной. В это время к нему подошли силовики и после непродолжительной беседы задержали. "Во-первых, никакого мероприятия не было. А во-вторых, мой муж не мог быть организатором того, чего не было", - подчеркнула Шукова.

Она показала копию обращения в краевую прокуратуру, которое в тот день подписала на площади, в котором подписанты требуют отменить ограничения.

Судья посчитала, что изъятые и приобщенные к административному делу подписные листы, являются "доказательствами по делу".

Александр Шуков пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что в тот день на площади он только посмотрел, что было в подписном листе, но сам ничего не подписывал. "Я просто разговорился с мужчиной, который стоял на площади. Супруга с дочерью присели на лавочку. Вдруг ко мне подошли несколько силовиков и потребовали с ними куда-то пройти и предъявить им паспорт. Я им сказал, что ничего не нарушал, и на каком основании я обязан им предъявлять мой паспорт", - рассказал он.

Тогда, по словам Шукова, ему сначала сказали, что он подходит под ориентировку человека, который находится в розыске, а потом сказали, что он является организатором сбора подписей. "Я им пояснил, что я не организатор и даже не подписывал этого заявления. Но все закончилось задержанием, откуда меня не отпускали четыре часа", - рассказал сочинец.

По словам Шукова, его отпустили только после подписания предупреждения. "А через трое суток опять вызвали и составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ как на организатора "публичного мероприятия". Я написал в протоколе, что это не так, и я не согласен с тем, в чем меня обвиняют", - отметил он.

При этом в протоколе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", указано, что на Шукова поступила "жалоба".

Татьяна Руденко была свидетелем беседы Шукова с правоохранителями и вызвалась рассказать об обстоятельствах инцидента в суде. "6 ноября с подругой проходили мимо Центра национальных культур, где на площади увидела девушку, которая собирала подписи в поддержку отмены ограничительных мер губернатора Краснодарского края. В это время на площади не было мужчины, которого впоследствии задержали. Мы также поставили подписи и пошли дальше в магазин за шашлыком. На обратном пути из магазина мы с подругой увидели на площади полицию рядом с девушкой, которая собирала подписи. Людей, которые подписывали эти листы. А также увидели Шукова, у которого сотрудники [правоохранительных органов] требовали паспорт и потом задержали", - процитировала Руденко корреспонденту "Кавказского узла" показания, которые дала в суде.

По ее словам, она ранее участвовала в сборе подписей против сноса концертного зала "Фестивальный", и тогда за это никого не задерживали. "Люди подходили и ставили подписи. Почему сегодня стали задерживать за сбор подписей и за то, что люди общаются по вопросам, имеющим общественный интерес - мне совершенно непонятно?" - задается вопросом Руденко.

По словам адвоката Сергея Костюка, "сбор подписей не является несанкционированным публичным мероприятием". "Нельзя санкционировать сбор коллективных подписей под заявлением президенту РФ или прокурору… Коллективные подписи - это самоорганизация незнакомых между собой людей, объединенных желанием законным способом обратиться в органы власти для решения того или иного вопроса. Это право каждого человека - обращаться в госорганы, закрепленное главным законом страны - Конституцией РФ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что Шукову следует обратиться в прокуратуру и вышестоящий суд. "Закон не предусматривает наказания человеку за то, что он не совершал, поэтому вышестоящий суд должен отменить постановление суда первой инстанции", - считает адвокат.

27 ноября силовики аннулировали административный протокол на Владислава Жиронкина, собиравшего подписи жителей Сочи против системы QR-кодов. При этом активистка Анна Привалова по аналогичной фабуле обвинения была признана виновной в проведении несанкционированной акции и оштрафована на 25 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы краевого суда Мария Пирогова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Анна Привалова "признала свою вину в организации публичного мероприятия". "Про других оштрафованных за сбор подписей мне ничего не известно", - подчеркнула представитель суда.