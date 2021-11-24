Объявление Делимхановым кровной мести ингушскому активисту вошло в противоречие с традициями

24 ноября 2021, 17:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кровная месть должна быть ответом на убийство, а депутат Госдумы Адам Делимханов объявил ее президенту европейской ассоциации ингушей Ибрагиму Льянову по политическим мотивам, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Льянов заявил Делимханову, что готов умереть за свой народ.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией. Они отвели речные воды в сторону, что вызвало возмущение в Ингушетии – как среди местных жителей, так и у чиновников. Власти Чечни объяснили, что воды Фортанги отводились лишь временно, чтобы провести берегоукрепительные работы. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов подчеркнул, что эти работы в принципе не могли повлиять на линию границы с Ингушетией. Его поддержали пользователи чеченского сегмента Instagram, раскритиковавшие ингушей за искусственное нагнетание конфликта. После резких выступлений в адрес Рамзана Кадырова в сети появилась информация о подготовке покушения на сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова и других ингушских активистов. Однако пользователи Instagram усомнились в достоверности этих сведений.

С жесткой критикой ингушских активистов выступил Рамзан Кадыров, который заявил, что протест против работ организовала "кучка провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту", а также пригрозил, что способен отнять у Ингушетии земли, перешедшие к республике во времена Джохара Дудаева. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, в свою очередь, упрекнул Совет тейпов Ингушетии в том, что его представители не пришли 21 ноября на встречу с чеченской делегацией на берегу реки Фортанга, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности приграничных земель. Спикер чеченского парламента фактически потребовал у ингушской стороны явиться на встречу, поэтому она и не могла состояться, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

YouTube-канал "Чеченский след" опубликовал 18 ноября видео на чеченском языке, озаглавленное как "Обращение Адама Делимханова к Совету тейпов Ингушетии".

Это же видео было опубликовано на странице Адама Делимханова в Instagram. В нем Делимханов "почти 30 минут разглагольствует о том, что именно послужило причиной отвода русла" Фортанги, а также позволяет себе словесные оскорбления в адрес Совета тейпов, указал читатель "Кавказского узла" с ником van_hoeger в комментарии к публикации о критике Даудова в адрес Совета тейпов Ингушетии.

"Вам придется отвечать за свои слова. Тем людям, которые говорят, что они недовольны (установленными границами)... Если вы недовольны, если считаете, что у вас что-то отобрали, если вы мужчины, то не дайте у себя отобрать! Отберите у нас (землю), если вы так считаете! Вам не стыдно перед всем миром сидеть и говорить: "У нас это отобрали, нам это сказали, нам то сказали, из наших штанов сказали флаг сделают (ранее Кадыров пригрозил "снять штаны и сделать из них флаг" тем, кто перейдет Фортангу и объявит эту землю ингушской, – прим. "Кавказского узла"), то сказали, это сказали. Вам не стыдно вообще вести такие разговоры?" – привел автор комментария слова Делимханова, перевод которых на русский язык проверил "Кавказский узел". Делимханов называет членов Совета тейпов Ингушетии "Советом кучки", "подстрекателями", "врагами народа" и даже удостаивает эпитета "шайтаны", как обычно руководство Чечни и силовики называли боевиков, отмечает комментатор.

"Мы готовы подписаться под каждым словом своего руководителя. Кто перейдет определенную по договору границу, мы не только флаг из штанов сделаем, мы с ним и не такое сделаем, что люди не узнают, но вам мы дадим об этом знать", – заявил Делимханов, перевод слов которого здесь и далее сделан "Кавказским узлом".

Обращаясь к Льянову, Делимханов говорит: "С тобой мы разберемся, тебе и кровная месть, и война тебе. То же самое и всем говорю, кто тебя поддерживает. Всем, кто тебя поддерживает – вам придется дать ответ за то, что вы говорите. Мы с вас спросим".

На следующий день, 19 ноября, на YouTube-канале New Rush Word появилось видео с ответом президента европейской ассоциации ингушей Ибрагима Льянова. Льянов говорит, что депутат Госдумы Адам Делимханов объявил ему кровную месть, и отмечает, что так запугать его нельзя. "Я принимаю кровную месть. <...> Умереть за свой собственный народ для меня честь", – говорит Льянов.

При этом Ибрагим Льянов отмечает, что некомпетентен решать территориальный спор и не высказывался о принадлежности тех или иных территорий на границе двух республик.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но до сих пор сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, указано в справке "Кавказского узла" "Кровная месть — как теперь убивают на Кавказе". К середине 2000-х годов около 15% всех убийств и покушений в Чечне было связано с кровной местью, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" анимационном ролике. Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Слова Делимханова действительно можно интерпретировать как объявление кровной мести, хотя и не соответствующее вайнахским традициям, считает руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал"* Тимур Акиев.

"Само выражение "кровная месть" подразумевает, что это месть за кровь - за убийство, ранение, как это было изначально прописано в вайнахских адатах. В принципе, могут мстить и за оскорбление, но в любом случае месть объявляют официально через уважаемого посредника родственникам убийцы или обидчика. Но если трактовать это выражение более широко, не в рамках вайнахского этикета, как просто угрозу убийством или физическим насилием, то в таком случае можно угрозу Делимханова интерпретировать как "кровную месть", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" писал и о других случаях, когда люди, связанные с властями Чечни, делали объявления кровной мести вразрез с традицией. Так, в сентябре блогер Тумсо Абдурахманов и его брат заявили, что власти Чечни передали предупреждение о кровной мести их родственникам в Старых Атагах. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников, кровная месть, объявленная родным Абдурахманова, противоречит адатам, но служит инструментом для запугивания критиков и выдавливания из Чечни их родственников. Ранее в том же месяце житель Чечни Ахмад Арсанукаев объявил кровную месть сразу четырем семьям – Халитовым, Мамакаевым, а также Наурбаевым и Ажиевым. Эти заявления Арсанукаева противоречат вайнахским традициям, российскому законодательству и элементарным правилам приличия, они превращают институт кровной мести в фарс, отметили представители чеченской диаспоры в Турции. По их мнению, за Арсанукаевым стоят власти Чечни.

По мнению Акиева, у руководства Чечни есть ресурсы для исполнения угроз. "В любом случае это угроза, а любая угроза, высказанная со стороны чеченского руководства, кому бы она ни была адресована, должна восприниматься серьезно. У них есть для этого силы и возможности", – отметил он.

Учредитель ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев также считает, что слова Делимханова можно расценивать как объявление кровной мести, хотя по обычаю она и объявляется в ответ на убийство, чего в данном случае нет. "Но учитывая, что на Кавказе все с ног на голову в последнее время, вполне возможно и такой вариант называть кровной местью", – сказал Гогиев корреспонденту "Кавказского узла".

Кровную месть объявляют в ответ на убийство, указал и представитель ингушского национально-культурного общества "Даймохк" (Отечество) Альберт Дарбазанов. "Кровную месть так не объявляют. Ее объявляют в том случае, когда человек убивает другого человека в результате ссоры. Например, либо из-за корыстных каких-то причин. В этом случае ему объявляется кровная месть. А это можно назвать по-другому. Это объявление, обещание возмездия за нанесенное оскорбление, репутационный ущерб", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Угрозы из Чечни обеспокоили ингушскую диаспору

Альберт Дарбазанов не исключает, что ингуши Европы могут теперь столкнуться с опасностью. "Для живущих в Европе ингушей, в том числе для Ибрагима Льянова, это угроза и опасность. Сторонники чеченских властей в Европе себя уже проявили, совершив убийства критиков. Так что покушения на представителей ингушской диаспоры возможны. Это мое личное мнение", – отметил Дарбазанов.

Покушения, по его мнению, возможны также против самих ингушских активистов. "Да, это тоже не исключается. И тут возможны попытки покушений на активистов. Они могут попытаться прощупать реакцию ингушей. Но это вряд ли останется без внимания", – полагает Дарбазанов.

Дарбазанов также добавил, что возможное силовое воздействие не останется без реакции. "Подобными заявлениями руководители Чечни показывают свою решительность, поэтому позволяют себе подобные высказывания. Они даже соревнуются друг с другом в изощренности высказываний. Власти Чечни получили зеленый свет на всякие действия в отличие от других регионов России. Ингуши воспринимают эти высказывания очень болезненно. Даже не нужна какая-то движущая сила, чтобы дать ответ. Обязательно будет ответная реакция на эти действия. Если вдруг будет попытка силового давления, то на это последуют ответные действия. История ингушей не раз это доказывала", – подчеркнул он.

Отметим, что в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес собственных соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни. "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Представитель ингушской диаспоры в Европе, пожелавший остаться неназванным, уверен, что несогласным с властями Чечни ингушским эмигрантам грозит опасность. "Власти Чечни показали, что бывает с теми их соотечественниками в Европе, которые выражают несогласие с их политикой. Они публично угрожают, обещают наказать, наказывают, они исчезают и так далее. В этом случае на их месте могут оказаться ингуши, проживающие в Европе. Особенно те, кто смело выступает против всей этой истории с границами и поддерживает своих братьев в Ингушетии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Но, по его словам, это будет крайней мерой. "Такое станет возможно, если отношения между двумя братскими народами накалятся до такой степени, что возникнут стычки в самой России. Тогда это напряжение может быть передано ингушам и чеченцам Европы. Но все мы надеемся, что все-таки ситуация успокоится, не дойдет до стычек. Никто этого не желает. Надо сесть и за столом переговоров все решить. Компромисс всегда возможен", – выразил надежду представитель ингушской диаспоры в Европе.

Якуб Гогиев не исключает, что информация о возможной серии покушений на ингушских активистов, выступивших против руководства Чечни, может быть достоверной. "Здесь можно только предполагать, точной информации о покушениях у меня нет. Но думаю, все возможно, поскольку угрозы, запугивания были все эти три года. С тех пор, как Евкуров передал эти земли", – отметил он.

В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между двумя республиками, что привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили Евкурова в передаче соседней республике части исконно ингушских земель. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

Однако Тимур Акиев пока с подозрением относится к информации о подготовке покушений в отношении ингушских активистов, поскольку нет сведений об информаторе.

"Что касается информации о подготовке покушения на ингушских активистов, это имело бы смысл комментировать, если бы сами активисты заявили, что им непосредственно озвучили эти угрозы, ну, или если бы было понимание, кто является источником информации, насколько он достоверен, насколько ему можно доверять. В данном случае это можно расценивать по-разному, в том числе и как информационную провокацию с целью обострить ситуацию в отношениях двух братских народов", – подчеркнул правозащитник.

Отметим, что уже после провала встречи на берегу Фортанги все силовые подразделения Чечни были выдвинуты на границы республики, протяженность которых составляет 841 километр. Трехдневные учения демонстрируют готовность Чечни к войне на фоне нестабильной ситуации в мире, указал Рамзан Кадыров. Однако ЧГТРК "Грозный", которая является рупором чеченских властей, большую часть сюжета об этом посвятила именно размещению силовиков на границе с Ингушетией, а замминистра внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов в эфире телекомпании заявил, что речь идет о "безопасности республики".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о новом витке спора о границе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров", а о его предыстории – в справке "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов.