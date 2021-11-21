Сотрудник МЧС на месте обрушения балкона дома в Ахтанаке. Фото: пресс-служба МЧС Армении http://www.mes.am/hy/accidents/item/2021/11/21/1455/

21 ноября 2021, 15:15

Восемь человек пострадали при обрушении балкона в армянском селе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один человек погиб и семеро госпитализированы с травмами после обрушения балкона жилого дома в селе Ахтанак Тавушской области Армении.

Сообщение о том, что в селе Ахтанак Тавушской области обрушился общий балкон одного из жилых домов, поступило в 13.34 (12.34 мск), сообщила пресс-служба МЧС Армении.

"По предварительным данным, один человек скончался, семеро пострадали. До прибытия спасателей на место происшествия пострадавшие были госпитализированы. Спасатели, убрав обрушившиеся конструкции, открыли вход в здание", - говорится в публикации на сайте министерства, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

По данным авторов сайта криминальной хроники Shamshyan.com, пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медцентр в Ноемберяне, однако по дороге в больницу скончалась 3-летняя девочка. Среди пострадавших есть и другие дети, которые в момент обрушения играли на балконе. Здание было построено в советское время и используется как общежитие, пишет "Sputnik Армения".

Примечание:

"Обрушение многоквартирного дома встревожило батумцев", "Человек пострадал при обрушении балкона в Волгограде", "Человек погиб при обрушении здания на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 ноября 2021, 14:43

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