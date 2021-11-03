Память о ссылке народов Кавказа сохраняется вопреки ресталинизации

03 ноября 2021, 15:31

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Рост почитания Иосифа Сталина не повлиял на официальные мероприятия, посвященные депортации народов Северного Кавказа, заключили историки и председатель Союза репрессированных народов России после Дня памяти в Карачаево-Черкесии.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 ноября, В День памяти жертв депортации, в Карачаево-Черкесии состоялось возложение цветов к мемориалам. Глава региона Рашид Темрезов, выступая на митинге, отметил, что в тяжелых условиях ссылки народ "сумел не просто выжить, но и сохранить свою культуру, язык, традиции и обычаи".

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных — более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей — погибли в дороге, а также в местах переселения. Годовщина решения о возвращении из ссылки, 3 мая, отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

В Карачаево-Черкесии, как и в других республиках Северного Кавказа, население которых подверглось депортации, память об этой трагедии сочетается с тенденцией реабилитации сталинизма, и это отвечает политике федеральных властей, указал кандидат исторических наук, представитель Вольного исторического общества Никита Соколов.

"Власти в России хотят на двух стульях усидеть, да и граждане расколоты в отношении к репрессиям и сталинизму. Значительная часть считает Сталина преступником, значительная часть – великим героем. Ни тех, ни других власть не хочет оскорбить и окончательно сделать чуждыми", - сказал историк корреспонденту "Кавказского узла".

Среди жителей республик Северного Кавказа Иосифа Сталина почитают те, кто ошибочно ассоциирует с ним понятие "социальной справедливости", которой они отчаялись добиться от современных властей, отметили опрошенные "Кавказским узлом" историки. "Кавказским узлом" подготовлена справка "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Память о жертвах депортации хранится на Северном Кавказе на официальном уровне - единственным исключением была некоторое время назад только Чечня, указал, в свою очередь, историк Павел Полян.

"В России нигде ограничений в поминании жертв депортации на официальном уровне нет. Лишь в Чечне какое-то время день памяти отодвинули, потому что он совпадал с 23 февраля – федеральным праздником. Нет эмпирических данных о том, чтобы боролись против упоминания о депортациях", - подчеркнул он.

Власти Чечни в 2011 году установили Днем траура и скорби народов республики 10 мая - день похорон Ахмата Кадырова, назначив этот же день для поминовения жертв депортации вместо 23 февраля. Однако этот день не воспринимался в качестве значимой даты ни в Чечне, ни в диаспоре за рубежом. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета траурных мероприятий, оказался в тюрьме, указано в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник". После длительного перерыва в Чечне снова возобновились официальные траурные митинги 23 февраля - они проводились и в 2020, и в 2021 году. При этом траурную дату в республике совмещают с празднованием Дня защитника Отечества.

Тема сталинских репрессий и депортаций не под запретом и в целом в России, несмотря на попытки реабилитировать Сталина, добавил Павел Полян.

"Есть музей ГУЛАГа, и там, в том числе, имеется раздел о депортациях. Я не чувствую никакого давления по этому поводу. Не по этим каналам идет ресталинизация. А депортация – это бесспорное преступление, которое никто не отрицает. Поэтому и первые лица в регионах участвуют в мероприятиях, и мемориалы созданы", - отметил Полян.

В августе широкий резонанс вызвали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи преследуют цель политически ослабить Россию. Впоследствии Лаврову пришлось отвечать на обвинения в оправдании сталинизма. Он уточнил, что считает недопустимой критику генсека "без каких-либо нюансов", потому что признание Сталина "абсолютным злом" приравнивает СССР к нацистской Германии. Попытки обелить Сталина приводят к оправдыванию репрессий, прокомментировал слова министра глава геленджикского отделения "Мемориала"* Иван Джуха. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи объяснили слова Лаврова попыткой привлечь голоса избирателей перед выборами, поскольку в Волгограде много сталинистов даже среди молодежи.

Главы регионов обязаны участвовать в памятных траурных мероприятиях в силу закона, считает руководитель Конгресса карачаевского народа, председатель Союза репрессированных народов России Кады Халкечев.

"Принимая во внимание, что участие глав субъектов в памятных траурных мероприятиях проистекают даже из правовых основ, а именно принятием Декларации Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» (14 ноября 1989 года) была дана безапелляционная правовая оценка, не допускающая разночтение, позже она была закреплена Указом президента СССР "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х годов" (13.08.1990 г). 26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон "О реабилитации репрессированных народов", а уже 18 октября 1991 года был подписан президентом РСФСР закон "О реабилитации жертв политических репрессий", согласно которому все лица, подвергшиеся политическим репрессиям или пострадавшие от них подлежали реабилитации. Также Федеральным законом от 09.03.2016 № 67-ФЗ было закреплено за органами государственной власти и местного самоуправления право на осуществление мер по увековечению памяти жертв политических репрессий", - указал Халкечев.

Он добавил, что в России запрещены агитация или пропаганда, направленные против реабилитации репрессированных народов. Халкечев сослался при этом на статью 4 Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".

"Вторая часть упомянутой статьи гласит: «Лица, совершающие подобные действия, а равно подстрекающие к ним, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке». Также это означает то, что главы регионов, в которых исторически проживают народы подвергнутые политическим репрессиям, должны делать все необходимое для увековечения памяти и поддержки правовой, культурной и экономической реабилитации этих народов, в том числе и на государственном уровне внутри субъекта отмечать дни этих трагических дат этих многострадальных народов, коих было немало и кроме нашего карачаевского народа", - заключил Кады Халкечев.

Невозможно представить, чтобы глава Карачаево-Черкесии, кто бы ни занимал эту должность, проигнорировал День памяти жертв депортации, подчеркнул руководитель Конгресса Карачаевского народа.

На уровне льгот интересы жертв депортации соблюдаются не в полной мере, добавил он. "Так, к примеру, в 2010 году льготы реабилитированным были монетизированы, что тогда вызвало большой резонанс среди реабилитированных лиц и по сей день, многие в беседах, сетуют на то, что таким образом часть экономической компенсации с федерального центра была переложена на плечи регионов, которые удовлетворяют лишь частично – в виде денежной компенсации выплачиваются копейки на оплату коммунальных услуг. Но насильственными методами нас депортировал в те годы федеральный центр, а не регионы", - указал Халкечев.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.

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