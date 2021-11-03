Ян Сидоров и Владислав Мордасов вышли на свободу

03 ноября 2021, 14:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Осужденные по делу об организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону Ян Сидоров и Владислав Мордасов освобождены сегодня из колоний в связи с истечением срока наказания.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Обвиненный по этому делу Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин) признан виновным в покушении на участие в беспорядках. 21 января 2021 года Европейский суд по правам человека признал необоснованным содержание под стражей в течение почти 23 месяцев Яна Сидорова. В мае активиста уже отправляли в штрафной изолятор на 10 суток за нарушение формы одежды, сообщила его мать Надежда Сидорова. За две недели до освобождения Сидорову ужесточили условия отбывания наказания. По мнению его матери, это было сделано для того, чтобы назначить административный надзор после освобождения.

По версии следствия, Ян Сидоров, а также Владислав Мордасов как администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" организовали в Ростове-на-Дону одну из акций, планировавшихся по всей России руководителем "Артподготовки"** Вячеславом Мальцевым. Впоследствии Мальцев был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты указали, что Мордасов, Сидоров и осужденный с ними Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин) не были активными участниками оппозиционных акций. Правозащитная организация Amnesty International признала всех троих узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал"* — политзаключенными, считая, что молодые люди планировали провести мирную акцию протеста, а не беспорядки. В Ростовской области неоднократно проходили протестные акции, участники которых выражали поддержку осужденным Сидорову и Мордасову.

Ян Сидоров вышел сегодня на свободу из колонии под Димитровградом в Ульяновской области. У стен колонии его встретила мать и журналисты. "Хочется поблагодарить всех. Это, на самом, деле большая победа. Я должен был отсидеть восемь лет, но благодаря многим и многим людям, многим правозащитным организациям и, прежде всего, главному моему правозащитнику (обнимает мать). На самом деле, сегодня ее праздник. То, что я отсидел четыре года за особо тяжкое преступление, это полностью ее заслуга. (Преступление), которого я не совершал. Но это Россия", - сказал Сидоров в интервью "Дождю".

Также Сидоров сообщил, что планирует в ближайшее время заняться восстановлением здоровья. "Хочется восстановиться, найти работу, ну, и далее планировать свою жизнь". Кроме этого, Сидоров сказал, что рассматривает возможность заниматься правозащитной деятельностью, сообщил телеканал.

Влад Мордасов также сегодня вышел на свободу из колонии в Шахтах Ростовской области, сообщил сегодня руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Ульяновская колония №10 отказалась от иска об установлении административного надзора над Яном Сидоровым. "Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска. Причины отказа будут указаны в решении суда, которое будет изготовлено в течение недели",— сообщил 2 ноября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Димитровградского городского суда.

"Кавказский узел" собирает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

* Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции РФ.

* *"Артподготовка" — с 2017 года запрещенная в России организация, признанная судом экстремистской.