Ян Сидоров помещен в штрафной изолятор

08 мая 2021, 01:17

Ян Сидоров, отбывающий наказание по делу о массовых беспорядках в Ростове-на-Дону, отправлен в штрафной изолятор на 10 суток за нарушение формы одежды, рассказала его мать. Она опасается, что из-за взыскания ему откажут в прошении об условно-досрочном освобождении.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Обвиненный по этому делу Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин) признан виновным в покушении на участие в беспорядках. 21 января 2021 года Европейский суд по правам человека признал необоснованным содержание под стражей в течение почти 23 месяцев Яна Сидорова. Он сможет получить присужденные ему Европейским судом по правам человека 2700 евро только после освобождения из колонии, сообщила его мать Надежда Сидорова.

По версии следствия, Ян Сидоров, а также Владислав Мордасов как администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" организовали в Ростове-на-Дону одну из акций, планировавшихся по всей России руководителем "Артподготовки"** Вячеславом Мальцевым. Впоследствии Мальцев был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты указали, что Мордасов, Сидоров и осужденный с ними Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин) не были активными участниками оппозиционных акций. Правозащитная организация Amnesty International признала всех троих узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал"* — политзаключенными, считая, что молодые люди планировали провести мирную акцию протеста, а не беспорядки. В Ростовской области неоднократно проходили протестные акции, участники которых выражали поддержку осужденным Сидорову и Мордасову.

Яна Сидорова пометили в штрафной изолятор на 10 суток, сообщил со ссылкой на мать осужденного Надежду Сидорову "ОВД-Инфо". Сидорова рассказала, что поводом для наказания сына стало нарушение формы одежды - Сидоров надел спортивные брюки вместо форменных. Она предположила, что у него не было возможности постирать форменную одежду и он вынужден был надеть другие чистые брюки.

Помещение Сидорова в штрафной изолятор может сказаться на результатах рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении, которое он планирует подать повторно, и на последующем административном надзоре, опасается мать осужденного.

В декабре 2020 года суд в Ульяновской области отказался условно-досрочно освободить Яна Сидорова, сославшись на множество нарушений, о которых сообщило руководство колонии. В 2021 году Ян Сидоров имеет право подать повторное прошение о досрочном освобождении, указал адвокат Станислав Селезнов. "У него формально срок до 5 ноября этого года", - уточнил адвокат.

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