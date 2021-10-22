Ян Сидоров помещен в штрафной изолятор за невыход на зарядку

22 октября 2021, 06:19

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Осужденному по делу о массовых беспорядках в Ростове-на-Дону Яну Сидорову ужесточили условия отбывания наказания за две недели до освобождения из колонии. Это было сделано для того, чтобы назначить Яну Сидорову административный надзор после освобождения, считает его мать Надежда Сидорова.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Обвиненный по этому делу Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин) признан виновным в покушении на участие в беспорядках. 21 января 2021 года Европейский суд по правам человека признал необоснованным содержание под стражей в течение почти 23 месяцев Яна Сидорова. В мае активиста уже отправляли в штрафной изолятор на 10 суток за нарушение формы одежды, сообщила его мать Надежда Сидорова.

По версии следствия, Ян Сидоров, а также Владислав Мордасов как администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" организовали в Ростове-на-Дону одну из акций, планировавшихся по всей России руководителем "Артподготовки"** Вячеславом Мальцевым. Впоследствии Мальцев был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты указали, что Мордасов, Сидоров и осужденный с ними Вячеслав Шашмин (в СМИ также упоминается как Шамшин) не были активными участниками оппозиционных акций. Правозащитная организация Amnesty International признала всех троих узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал"* — политзаключенными, считая, что молодые люди планировали провести мирную акцию протеста, а не беспорядки. В Ростовской области неоднократно проходили протестные акции, участники которых выражали поддержку осужденным Сидорову и Мордасову.

Отбывающего наказание в колонии Яна Сидорова, осужденного по делу о массовых беспорядках в Ростове-на-Дону, поместили в штрафной изолятор на семь суток с последующим переводом в строгие условия содержания, сообщило 21 октября "Эхо Москвы".

Яна Сидорова 15 октября вызвали на дисциплинарную комиссию. Его отправили на семь суток в штрафной изолятор за невыход на зарядку, а 21 октября должны перевести в строгие условия отбывания наказания, информировала в тот же день со ссылкой на его мать Надежду Сидорову "Новая газета".

Это случилось за две недели до освобождения Сидорова из ИК-10 города Димитровграда Ульяновской области. Последние дни перед освобождением он проведет в строгих условия, это может стать причиной для административного надзора за ним после освобождения, сообщило 21 октября издание 161.RU.

Установление этого надзора и было целью назначения наказания, считает Надежда Сидорова. "Невыход на зарядку не является злостным нарушением. В этом случае предусмотрены устный выговор, выговор или профилактическая беседа", - процитировало Надежду Сидорову издание.

Ян Сидоров действительно не вышел на зарядку, но "…на нее и так никто не выходит", - пояснила его мать.

Невыход на зарядку не является злостным нарушением установленного порядка наказания, он явно не влечет за собой водворение в ШИЗО, считает адвокат Сидорова Максим Денисов.

"13 октября он якобы не вышел на зарядку. Хотя, как объясняет сам Ян, он плохо себя чувствовал. Кроме того, на зарядку не выходил никто. Данный факт не фиксировался - ни на видео, ни на фото. Сам Ян узнал о том, что якобы что-то нарушил, только на дисциплинарной комиссии 15 октября", - сказал Максим Денисов.

При надзоре Сидоров постоянно будет под контролем правоохранительных органов. "Ян не сможет спокойно покидать и менять место жительства без разрешения и уведомления соответствующих органов", - пояснил адвокат.

"Кавказский узел" собирает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

* Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции РФ.

* *"Артподготовка" — с 2017 года запрещенная в России организация, признанная судом экстремистской.