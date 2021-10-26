Уроженка Карачаево-Черкесии заподозрена в причастности к сирийским боевикам

26 октября 2021, 16:21

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Жительница Карачаево-Черкесии в 2012 году перебралась в Сирию и примкнула к боевикам, предположили следователи. Женщина объявлена в международный розыск.

По версии следствия, уроженка Прикубанского района еще 25 октября 2012 года вылетела из России в Турцию, откуда прибыла в Сирию. "Находясь в г. Ракка, разделяя религиозно-экстремистскую идеологию, вступила и приняла активное участие в деятельности вооружённого формирования", - сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Карачаево-Черкесии.

Уголовное дело в отношении 34-летней женщины возбудил Усть-Джегутинский межрайонный следственный отдел ведомства. Дело расследуется по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).

"Женщина объявлена в международный розыск. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Часть 2 статьи 208 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал о других случаях уголовного преследования жительниц Карачаево-Черкесии, обвиненных в помощи сирийским боевикам. Так, 27 августа Следком отчитался о начале расследования дела жительницы станицы Кардоникской. По версии следователей, в июне 2015 года женщина вылетела из России в Турцию, откуда прибыла в Сирию, где помогала лечить членов террористической организации.

В июле уроженка станицы Сторожевая Зеленчукского района также была заподозрена в участии в деятельности террористической организации. По данным следствия, женщина с 2016 года находится в Сирии и работает врачом в госпитале, где лечит боевиков.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.