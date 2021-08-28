28 августа 2021, 20:18

Жительница Карачаево-Черкесии заподозрена в связях с боевиками

Жительница Зеленчукского района в 2015-2016 годах в полевом госпитале на территории Сирии оказывала медицинскую помощь террористам, заявило следствие.

По версии следствия, в июне 2015 года жительница станицы Кардоникская вылетела из России в Турцию, откуда прибыла в Сирию, где помогала лечить членов террористической организации.

"С июня 2015 года по 2016 год, разделяя религиозно-экстремистскую идеологию, работая в полевом госпитале, оказывала медицинскую помощь членам террористической организации", - говорится в сообщении от 27 августа на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), отмечается в сообщении.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также информировал, что уроженка станицы Сторожевая Зеленчукского района заподозрена в участии в деятельности террористической организации. По данным следствия, женщина с 2016 года находится в Сирии и работает в госпитале.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Уроженец Карачаево-Черкесии заподозрен в причастности к боевикам", "ФСБ отчиталась о предотвращении терактов на Северном Кавказе",  "Жительница Баксана заподозрена в финансировании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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