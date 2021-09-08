Благотворительный забег привлек внимание к проблеме развития пешего туризма в Дагестане

08 сентября 2021, 06:06

Ультрамарафонец Иван Давыдов, несмотря на ухудшение погоды в горах Дагестана, продолжает свой благотворительный забег, цель которого - привлечь внимание к детскому хоспису "Дом радужного детства" в Омске и проложить пеший маршрут по всему Северному Кавказу. Потенциал развития пешего туризма в Дагестане есть, но для этого нужно создать инфраструктуру и привлечь высокооплачиваемых гидов, считают опрошенные "Кавказским узлом" руководители турфирм.

Как писал "Кавказский узел", ультрамарафонец Иван Давыдов 2 сентября начал забег в Дагестане протяженностью более 1200 километров. Спортсмен хочет привлечь внимание к проблеме оказания паллиативной помощи детям и способствовать развитию пешего туризма на Северном Кавказе.

Забег Давыдова призван сделать более известным омский хоспис "Дом радужного детства" и тем самым привлечь средства благотворителей. "Мы хотим рассказать как можно больше людям о благотворительном центре помощи детям «Радуга», о его хосписе «Дом радужного детства», о людях, проблемах и ситуации с оказанием паллиативной помощи. Этот хоспис уникальный, аналогов в стране у него нет. К тому же в ходе этого проекта мы сможем познакомиться с работой кавказских фондов, обменяться опытом", - отмечал Давыдов на пресс-конференции 23 августа.

На шестой день забега 7 сентября ультрамарафонец Иван Давыдов добрался до Кумуха. Стартовав в Дербенте, в первый же день он добежал до райцентра Табасаранского района, далее - до Варсита (Кайтагский район). На третий день он добежал до Кубачи, успев по пути посетить крепость в Кала-Корейше. В Кубачи он ознакомился с работами местных ювелиров. За последние два дня он побывал в Урари Дахадаевского района и в райцентре Кулинского района. В последние два дня погода по маршруту изменилась, Давыдов шел в дождь, туман.

«До сих пор удивляет Дагестан, тут 3D-пространство, не как у нас на равнине. Дорога может уходить вправо, потом появиться слева от тебя, раза два пройдя вверху и пару раз внизу от тебя. Дорога идет все время вверх, по самым верхам. Сегодня был участок с козьими тропами, проходящий над обрывами и порой осыпной», - написал Давыдов на своей странице в соцсети Instagram после того, как дошел до Урари.

«Я предполагал, что будет сложно, но не настолько. Очень сильные перепады высот. Но пока все замечательно. Погода еще позволяет идти», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла» 7 сентября.

По его словам, во всех населенных пунктах, где он останавливается, его тепло встречают местные жители. «Меня знакомят с местной культурой, показывают музеи. Кормят так, что мне кажется, что я больше ем, чем иду. Сразу не отпускают, чуть ли не силой удерживают у себя, предлагают отдохнуть несколько дней у них. Обещаю приехать к ним в следующий раз. С собой на дорогу дают еду, рюкзак значительно потяжелел», - отметил он.

По его словам, проезжающие мимо водители предлагают подвезти. Один из водителей остановился возле Давыдова во время его беседы с корреспондентом «Кавказского узла» по телефону. Ультрамарафонец любезно отказался от помощи, пояснив, что он не может сесть в машину, так как у него спортивный проект, и он передвигается только пешком.

Основная цель забега, напомнил Давыдов - привлечь как можно больше внимания к хоспису «Дом радужного детства» в Омске, который оказывает помощь тяжелобольным детям. Но помимо этого, по его словам, он также планирует проложить пеший маршрут по всему Кавказу, которым смогут пользоваться любители активного отдыха. Многие уже знают об этом и интересуются деталями, рассказал он. «Информация о забеге опубликована на крупных спортивных пабликах, так что уже многие узнали. Уже спрашивают, можно ли ехать на машине, велосипедах. Интерес есть», - отмечает он.

По его словам, маршрут по Дагестану практически готов. «Мы планируем сделать несколько веток маршрута, отличных по уровню сложности. Делаю себе пометки, где можно остановиться, месторасположения родников, гостевых домиков, достопримечательностей. Сейчас ведется работа и над созданием сайта, где все это будет отражено. Постараемся сделать все на европейском уровне. На некоторых местах нужно расчистить тропу, установить таблички с указателями, обозначить места, где можно ставить палатки. Кавказ - это жемчужина, но пока не освоен. Поэтому проложим маршрут по самым красивым местам, постараемся подальше от дорог, чтобы зацепить как можно больше естественной природы. Местные готовы нам помочь», - говорит Давыдов.

8 сентября он планирует подняться до Гуниба, а через 6-7 дней – добраться до Чечни.

Потенциал для развития пешего туризма в Дагестане есть, так как в советские годы он был достаточно развит, отметила руководитель турфирмы «Марти тревел» Яна Мартиросова.

«Люди ходили по горам и с инструкторами, и самостоятельно там, где в советские годы были турбазы. Есть книга Камиля Ахмедханова «Путешествие по Дагестану», вышедшая еще в 80-х годах прошлого столетия. В ней автор расписывает туристические тропы по всей республике. Как пешие, так и на велосипеде. Причем все это достаточно подробно. И сейчас сесть люди, которые приезжают и самостоятельно ходят пешком по горам», - рассказала Мартиросова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, среди туристов, приезжающих в Дагестан, есть те, кто интересуется подобными путешествиями. «Запросы бывали на треккинги (пешеходная прогулка по пересеченной местности более одного дня – прим. «Кавказского узла»), походы с ночевкой в палатках. Чаще всего этим интересуются люди, которые увлекаются подобного рода отдыхом, то есть опытные. Однако пока мы за такие походы не беремся, так как для них нужна специальная подготовка и инфраструктура. Несколько лет назад мы проводили экспериментальный поход по «Императорскому маршруту» - от Гуниба до Карадахской теснины», - отметила руководитель турфирмы.

На подобные мероприятия, по словам Мартиросовой, необходимо привлекать сотрудников МЧС и других специалистов. «Нужна и соответствующая инфраструктура: оборудованные кемпинги для отдыха, места, где люди могли бы пообедать, магазины, где можно закупаться необходимыми продуктами. К тому же нужно заранее регистрировать маршрут в МЧС, чтобы компетентные службы знали о передвижении и могли отслеживать путь. Это достаточно легкая процедура. Нужно заявить маршрут. Тогда определят точки, где спасатели будут контролировать, созваниваться, узнавать, находишься ли ты на месте», - поясняет Мартиросова.

Спрос на пеший туризм по горным тропам в Дагестана есть, но для его организации необходимы финансовые затраты, считает руководитель фирмы «Дагестан-тур» Магомед Нуцалханов.

«Достаточно сложно будет найти гида, который согласится ходить сотни километров по горам и ночевать в палатках. Но даже если и будут такие, то эта услуга будет стоить немало денег, и вопрос в том, устроит ли цена туриста. А ходить в одиночку незнающим местность опасно, так как на пути много природных угроз, в том числе связанных с погодными явлениями. Поэтому такие гиды еще должны брать ответственность за здоровье туристов. А в случае каких-либо происшествий, как известно, у нас сразу принимают решение о закрытии, а не создании условий. Как сейчас закрыта Карадахская теснина, демонтированы качели, запрещен зиплайн», - сказал Нуцалханов корреспонденту "Кавказского узла".

23 августа из-за мощных ливневых дождей в Карадахской теснине была заблокирована группа туристов из 30 человек. Их пришлось вызволять спасателям, двоих туристов унесло течением. Тело второго туриста обнаружили только 4 сентября в Гоцатлинском водохранилище. 21 августа на линии скоростного спуска на тросе в Хунзахском районе инструктор сорвался в пропасть и погиб, пытаясь принять туриста. Качели у Сулакского каньона были демонтированы после того как цепь, удерживающая сиденье, оборвалась и туристки чуть не упали в обрыв. Обе девушки получили лишь незначительные ушибы.

По его мнению, специальная инфраструктура по маршруту горных троп не будет создаваться. «Потенциал для развития этого вида туризма есть. Но с трудом верится, что-то будет сделано для оборудования этих троп, потому что элементарно в Сулакском каньоне асфальт не могут залить, люди должны наверх добираться на внедорожниках. Да и для пешего похода не нужна какая-то особая инфраструктура. Хватает знать тропы, куда они ведут, как они идут. Может, некоторые туристы будут приезжать и самостоятельно выдвигаться в многодневные походы. Тропы есть, практически везде есть родники, речки, водопады, где можно набрать воды. Но это будет что-то вроде дикого туризма», - полагает он.