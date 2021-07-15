Безопасность отдыхающих в Дагестане отдана на откуп коммерсантам

15 июля 2021, 03:46

Качели у Сулакского каньона, с которых упали во время катания две девушки, демонтированы, сообщили в пресс-службе Казбековского района. Техника безопасности для туристов в Дагестане практически отсутствует, отметили писатель Владимир Севриновский и руководитель турфирмы Яна Мартиросова.

Как писал "Кавказский узел", в Сулакском каньоне две девушки-туристки упали в обрыв с неисправных качелей. Избежать серьезных травм им удалось лишь потому, что перед обрывом был скальный выступ. Прокуратура Дагестана 12 июля начала проверку обстоятельств инцидента. Пользователи соцсетей отметили, что девушки пользовались качелями несмотря на то, что страховочные ограждения отсутствовали.

Запись о падении двух девушек в обрыв Сулакского каньона была также опубликована в ночь на 13 июля в Telegram-канале "Кавказского узла". После инцидента министерство туризма Дагестана попросило туристов и жителей сообщать о недобросовестном оказании туристических услуг в регионе. "Все обращения будут оперативно рассмотрены с участием всех компетентных ведомств", – приводится в сообщении фрагмент заявления ведомства.

Следственный комитет Дагестана инициировал проверку в связи с инцидентов в Сулакском каньоне, сообщил 14 июля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства. По его словам, во время катания двух девушек у качелей с одной стороны оборвалась цепь, и девушки, ввиду того, что не были пристегнуты, сорвались в обрыв.

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что инцидент произошел еще в мае этого года, но получил резонанс только сейчас, после публикации видео в соцсетях.

«Девушки живы и здоровы! Судя по всему, обрыв в реальности не такой, каким видится на видеосъемке, а гораздо более пологий или ступенчатый. Но, несмотря на это, после произошедшего инцидента аттракцион не функционирует, более того, принимается решение о демонтаже опасного развлечения», - говорится в публикации на странице МВД региона в Instagram.

Сотрудник пресс-службы Казбековского района, на территории которого произошел инцидент, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что качели были установлены без разрешения администрации частным лицом, и ранее выдавалось предписание для его закрытия.

«На него вешали замки, но их дважды срывали. Сейчас качели демонтированы», - рассказал сотрудник пресс-службы муниципалитета.

По его словам, создана межведомственная комиссия, которая осмотрела другие подобные объекты в местах посещения туристов. «Составлены акты о приостановке деятельности двух зиплайнов и других опасных объектов с качелями», - сообщили в администрации района.

Многие туристы приезжают в Дагестан в поисках экстремальных развлечений. Не имея надежных сопровождающих из числа местных жителей, они пользуются предлагаемыми на месте коммерческими услугами.

В Дагестане хватает опасностей для отдыхающих

В целом в Дагестане техника безопасности для туристов фактически отсутствует, и разумным контролем рисков почти никто не занимается, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" писатель, фотограф, эксперт по Кавказу Владимир Севриновский.

«Поэтому время от времени происходят инциденты - то катеры в Чиркейском водохранилище столкнутся, то лодка в Сулаке перевернется. Это объясняется тем, что туризм растет быстро и стихийно. Я еще помню времена, когда то же самое происходило в Горном Алтае. Со временем индустрия упорядочивается, и выживают те компании, которые предоставляют качественные и безопасные услуги», - считает Севриновский.

Одним из опасных объектов он назвал Дербентскую крепость. «В крепости и меня, и моих туристов давно поражает проход по южной и западной стене, на котором не оборудовано даже перил. Удивлен, почему оттуда еще никто не упал. Не говоря уже о захватывающей манере некоторых местных туристов перелезать через стену, чтобы сфотографироваться на неогороженном выступе», - отметил Севриновский.

Он также привел положительный пример. По его мнению, сравнительно безопасными можно назвать Салтинский водопад, где повесили перила, и Карадахскую теснину, где уже несколько лет стоят надежные железные лестницы, которые не сносит даже наводнением.

Видеоролик с еще одним опасным аттракционом в Дагестане 13 июля опубликовал Telegram-канал "Короли и капуста". На видео, которое, как утверждают авторы ролика, снято в горах Дагестана, вертолет пролетает на большой скорости в опасной близости от террасы, на которой стоят люди. "Вас удивляют качели на обрыве? А пилоты-лихачи на частных вертолетах вас не удивляют? Уж если [...] пилоты рискуют жизнями пассажиров и никого ровным счетом это не волнует, то чего про качели-то вспомнили? Полное нарушение половины правил пилотирования вертолета, на которое, мы уверены, закроют глаза надзорные органы", - говорится в описании видео.

Руководитель турфирмы «Марти Трэвэл» Яна Мартиросова также считает проблему отсутствия техники безопасности для туристов в Дагестане актуальной. Однако, по ее словам, ЧП чаще случаются не по вине гидов или организаторов, а из-за «безбашенности людей».

«Я не организую поездки в 8-й цех (ныне заброшенный один из цехов завода «Дагдизель» в Каспийске, построенный в Каспийском море в трех километрах от берега. Был предназначен для испытаний секретного подводного оружия. Место посещения туристов-экстремалов - прим. «Кавказского узла»). Не пускаю в Зубутли для катания на катере. Если катаю, только на Чиркейском водохранилище и только на плавсредствах, где группе предоставляются спасательные жилеты. Во время катания ситуацию отслеживают гиды, которые предостерегают от опасных селфи», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Мартиросова.

По ее словам, она всегда дает рекомендации тургруппе в зависимости от маршрута. Например, летом необходимо использовать солнцезащитные средства и головные уборы. «Я призываю не оголяться. Дело даже не в этической составляющей, а по причине того, что туристы из центральных и северных регионов России сгорают от солнца очень быстро. Едете в горы - прикройте руки и ноги: не обожжетесь крапивой, не поранитесь, никто не укусит. Это элементарные правила, но часто туристы их не соблюдают», - сетует Мартиросова.

В качестве положительного примера она назвала экстрим-парк на Матласе в Хунзахском районе, где она сама проходила препятствия в условиях полного обеспечения экипировкой и страховочными канатами. «Невозможно физически и технически во всех горных туристических локациях сделать полноценные ограждения. Если сами люди не будут требовать ремни безопасности и не перестанут пользоваться услугами, если они опасны - реакции владельцев аттракционов не будет. Это ответственность туриста в первую очередь. Взять заброшенное село Гамсутль, которое популярно у туристов. Где гарантия, что завтра под кем-нибудь не рухнет пол, или крыша дома? Считаю, гиды не должны позволять заходить внутрь. Очень жаль, что у этого объекта нет хозяина. Мое мнение - надо закрыть для посещения село, чтобы никто не покалечился. И вообще проверяющие службы должны обследовать объекты не после того, как что-то случилось, а до этого, и постоянно», - добавила Мартиросова.

Махачкалинец Мурад Магомедов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что побывал в десятках стран, но нигде не видел такого безразличного отношения к безопасности, как в Дагестане.

«За рубежом даже если нет предупреждающих знаков, никому в голову не придет встать на край обрыва для селфи, нарушить инструкции гида. Беспечность жителей Дагестана – а именно они, по моему мнению, наиболее безалаберны в этом отношении - поражает. Непонятная бравада и желание показать себя «крутым» ни к чему хорошему не приведет. Но и власти, владельцы туристических локаций должны также принять меры к обеспечению безопасности людей. Иначе Дагестан будет ассоциироваться как опасное место для туризма», - говорит Мурад.