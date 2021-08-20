Евгений Борисенко. Фото: официальный сайт администрации Сальского городского поселения http://adm-salsk.ru/glava/

20 августа 2021, 18:00

Суд оставил под стражей мэра Сальска и его заместителя

На месяц продлен срок содержания под стражей главе администрации Сальского городского поселения Евгению Борисенко и его заместителю Сергею Кашникову, арестованным по делу о взятке в 2,5 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2020 года силовики задержали главу администрации Сальска и его заместителя по подозрению в получении двух с половиной миллионов рублей в качестве взятки от предпринимателя, еще один чиновник был заподозрен в посредничестве. В июле арест Борисенко и Кашникова был продлен до 21 августа.

По версии следствия, глава администрации Сальского городского поселения и его заместитель 22 декабря 2020 года через посредника получили от представителя коммерческой организации взятку в 2,5 миллиона рублей "за совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта". Дело в отношении главы администрации и его зама расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), еще один сотрудник администрации подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест главе администрации Сальского городского поселения Евгению Борисенко до 21 сентября включительно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 сентября была продлена также заместителя главы администрации Сергею Кашникову.

Часть 6 статьи 290 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Комментариями обвиняемых или их представителей относительно решения суда о продлении ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что предшественник Евгения Борисенко на посту главы администрации Сальска Геннадий Миргород в конце декабря 2020 года решением суда был признан виновным в необоснованной передаче земельного участка в аренду и приговорен к двум годам лишения свободы условно. 18 февраля Ростовский областной суд оставил приговор в силе.

Примечание:

"Ростовская судья признала причастность ко взятке по делу Цапков", "Приставы осуждены по делу о мошенничестве и взятке в Ростовской области", "Сити-менеджер Новочеркасска оштрафован за получение взятки".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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