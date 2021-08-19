Работник канатной дороги в Нальчике попал под следствие после падения пассажиров

19 августа 2021, 21:15

Работник канатной дороги в Нальчике заподозрен в оказании опасных услуг. Он заставил пенсионерку посадить 11-летнего внука на колени во время поездки, в результате женщина и мальчик сорвались вниз, сообщило сегодня следствие.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя расследуется после падения с канатной дороги пожилой женщины с внуком.

По версии следствия, 5 августа женщина 66 лет и ее 11-летний внук купили в кассе ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина" два билета для экскурсии на пассажирской подвесной канатно-кресельной дороге, расположенной на горе "Малая Кизиловка". Сотрудник канатной дороги не разрешил мальчику сесть одному в кресло и потребовал от женщины усадить внука на колени. "На непрерывно движущейся канатно-кресельной дороге, женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что её длина не была рассчитана на двух человек", - сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии. При этом сотрудник канатной дороги не пресек "опасное для жизни и здоровья пассажиров использование оборудования", говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате мальчик и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к станции канатной дороги, получив травмы различной степени тяжести, указано в сообщении.

Часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя) предусматривает до двух лет лишения свободы.

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

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