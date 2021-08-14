В зону отключения электричества на Кубани попали 108 тысяч человек

14 августа 2021, 10:34

Жители 11 населенных пунктов остались без электричества в связи с непогодой в Краснодарском крае.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 13 августа в результате сильных дождей на Кубани были подтоплены Анапа, населенные пункты Темрюкского района и сам Темрюк, Ейск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани. Пользователи соцсетей заявили, что действия чиновников после ночных ливней в Анапе неэффективны, а катастрофические последствия дождей связаны с их прежними ошибками. Вечером 13 августа на фоне штормового ветра и ливней произошли аварии на электросетях, без электричества остались 29,3 тысячи жителей Кубани, сообщило Минэнерго. Под Анапой прорвало дамбу, вода хлынула в окрестные поселки. Из четырех лагерей были эвакуированы более 900 детей.

В Темрюкском районе, где подтоплено около 800 домовладений, в Новороссийске, Анапе и Геленджике 13 августа из-за угрозы нового наводнения был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в Сочи закрыли все пляжи. В связи с подтоплениями было ограничено движение по федеральной трассе Новороссийск - Керчь в районе Анапы.

В Краснодарском крае в связи с непогодой без электричества остались 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территорий в 19 населенных пунктах, 1 участок краевой автомобильной дороги. Оказывается адресная помощь населению. Проводится откачка воды", - сказано в сообщении ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Анапе сегодня днем будет идти дождь, температура воздуха составит +22 градуса, скорость ветра - восемь метров в секунду. В ночь на 15 августа дождь усилится, температура понизится до +21, скорость ветра достигнет 10 метров в секунду. В Темрюке днем и ночью также прогнозируется дождь, температура от +21 до +20 градусов, скорость ветра - от семи до 11 метров в секунду. Дождь будет идти также в Славянске-на-Кубани, температура воздуха днем и ночью +20 градусов, скорость ветра - семь метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.