Найдено тело второго утонувшего в Невинномысске юноши

05 августа 2021, 18:22

Следователям переданы тела двух утонувших в Ставропольском крае несовершеннолетних, группа для поиска третьего увеличена до 62 человек, отчитались спасатели.

Как писал "Кавказский узел", подростки 4 августа отправились на надувной лодке по каналу в Невинномысске с бурным течением. Лодка перевернулась. Тело одного из них спасатели нашли метрах в 100-150 ниже по течению, оно передано следователям.

По состоянию на 14:57 мск из Невинномысского канала извлечено второе тело - подростка 17 лет, отчитались спасатели. Труп передан следственно-оперативной группе, сообщило на своей странице в Instagram Управление МЧС по Ставропольскому краю.

Поиски еще одного ребенка продолжаются, причем группировка спасателей увеличена. Всего их 62 человека. "С воздуха мониторинг проводится беспилотной авиационной системой МЧС России", - процитировал сегодня сообщение МЧС "Интерфакс".

Подростки сплавлялись по речному каналу, чтобы записать экстремальное видео о преодолении порога на месте сброса воды. В лодке плыли двое, еще двое снимали их с берега. На одном из порогов резиновая лодка с двумя юношами опрокинулась и подростков затянуло в воронку. Друзья бросились на помощь, но один из них тоже утонул, передала сегодня ГТРК "Ставрополье".

Следственный комитет России 4 августа опубликовал на своем YouTube-канале видео с пустой резиновой лодкой, которая бьется о водный порог. На последующих кадрах сотрудники следствия осматривают русло канала при помощи дрона.