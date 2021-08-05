Односельчане сообщили о повторном исчезновении Ибрагима Мусаева

05 августа 2021, 19:53

Житель села Серноводское Ибрагим Мусаев, который два дня назад вернулся домой после того как пропал в июне, снова исчез 4 августа. Односельчане видели у дома Мусаева полицейскую машину с североосетинскими номерами, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", соискатель убежища в Греции, 41-летний уроженец села Серноводского Ибрагим Мусаев пропал 25 июня по пути домой из аэропорта в Магасе. По информации родных, он находился в Серноводском РОВД, однако в полиции в качестве задержанного Мусаев не значился. 2 августа Мусаев вернулся в село.

Сообщение о том, что проживающий в Европе уроженец Чечни пропал после возвращения на родину, поступило сегодня на SMS-сервис "Кавказского узла". "Я гражданин России, родом из Чечни. Хотел бы посоветоваться с вами, так как переживаем за безопасность своего родственника. Наш родственник приехал из Европы позавчера, до сих пор его не отпускают из Сунженского РОВД, вчера родственникам сказали, что его там нет", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Около 16:00 мск 4 августа Ибрагим Мусаев вышел из дома в селе Серноводском и не вернулся, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*. Детям, которые остались дома, Мусаев сообщил, что выйдет. Он был в домашней одежде, без документов и телефона, говорится в сообщении на сайте центра.

Односельчане Мусаева сообщили, что на улицу, где жил Мусаев, 4 августа приехали серебристая иномарка и полицейский УАЗ "Патриот", с североосетинскими номерами, в котором сидели три человека - двое "славянской внешности" и один кавказской. Также сельчане видели, как три человека стояли напротив дома Ибрагима, один из них был похож на Мусаева, затем все они сели в иномарку и уехали, указано в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал о проблемах других уроженцев Чечни, проживавших в Европе, с чеченскими силовиками. 9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 11 апреля чеченские силовики увезли Гадаева в Чечню, где 9 июня суд приговорил его к 1,5 года колонии-поселения по делу о хранении оружия. Правозащитники сочли срок в колонии опасным для него. Около месяца провел в заключении у чеченских силовиков 32-летний Нурмагомед Мамуев, который в марте был депортирован из Германии. Он был освобожден после обращения правозащитников в Следком и прокуратуру с заявлением о похищении.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.