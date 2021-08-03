Односельчане сообщили об освобождении пропавшего уроженца Чечни

03 августа 2021, 16:51

Житель чеченского села Серноводское Ибрагим Мусаев, который пропал в июне по дороге из аэропорта Магаса после возвращения из Греции, находится дома, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", соискатель убежища в Греции, 41-летний уроженец села Серноводского Ибрагим Мусаев пропал 25 июня по пути домой из аэропорта в Магасе. Родные сообщили, что он находится в Серноводском РОВД, однако в полиции он в качестве задержанного не значится.

Сообщение о том, что проживающий в Европе уроженец Чечни пропал после возвращения на родину, поступило сегодня на SMS-сервис "Кавказского узла". "Я гражданин России, родом из Чечни. Хотел бы посоветоваться с вами, так как переживаем за безопасность своего родственника. Наш родственник приехал из Европы позавчера, до сих пор его не отпускают из Сунженского РОВД, вчера родственникам сказали, что его там нет", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Односельчане Ибрагима Мусаева сообщили, что он освобожден и находится у родственников в селе чеченском селе Серноводское. Родственники подтвердили, что Мусаев у них, с ним всё в порядке, но предоставить более подробную информацию отказались, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Ранее Ибрагим приехал из Греции в Москву, откуда в тот же день сотрудники погранслужбы ФСБ РФ отправили его в ингушский аэропорт Магас. Но до дома он тогда не добрался, его брат обратился в "Мемориал", говорится в сообщении на сайте центра..

МВД по Ингушетии в ответ на запрос правозащитников сообщило, что Ибрагим Мусаев прибыл в аэропорт Магас 25 июня, дальнейшая его судьба неизвестна, указано в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал о проблемах других уроженцев Чечни, проживавших в Европе, с чеченскими силовиками. 9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 11 апреля чеченские силовики увезли Гадаева в Чечню, где 9 июня суд приговорил его к 1,5 года колонии-поселения по делу о хранении оружия. Правозащитники сочли срок в колонии опасным для него. Около месяца провел в заключении у чеченских силовиков 32-летний Нурмагомед Мамуев, который в марте был депортирован из Германии. Он был освобожден после обращения правозащитников в Следком и прокуратуру с заявлением о похищении.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.