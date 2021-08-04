Аквапарк в Волжском. Фото: официальный сайт аквапарка http://аквапарк-21век.рф/attractions/multiclad/

04 августа 2021, 18:19

Следком заинтересовался недопуском ребенка с аутизмом в аквапарк Волжского

Следователи начали проверку после того, как работники аквапарка в Волжском отказались впустить семью с ребенком-инвалидом. Руководство аквапарка объяснило свой запрет заботой о других отдыхающих детях, но готово компенсировать моральный вред семье.

Как писал "Кавказский узел", семья из Астрахани приехала в Волгоградскую область с 14-летним сыном-аутистом и пятилетней дочерью отдохнуть. 2 августа они пошли в аквапарк в Волжском, но сотрудники не пустили их семью на территорию парка. По словам матери подростка, во время ожидания "у сына начались аутичные стимуляции руками", и это стало причиной недопуска в аквапарк. Женщина пожаловалась в прокуратуру, где корреспонденту "Кавказского узла" сообщили об организации надзорной проверки.

О том, что следователи начали свою проверку этого инцидента, корреспонденту «Кавказского узла» сообщила сегодня исполняющая обязанности старшего помощника руководителя управления по связям со СМИ Снежана Тихонова. По ее словам, следствие заинтересовали публикации в СМИ о том, что семью астраханцев с детьми, прибывших в город Волжский, не пропустили на территорию местного аквапарка.

«С целью выяснения всех обстоятельств возможного нарушения прав подростка по данному факту следственным управлением СК России по Волгоградской области организована доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий, о которых рассказали СМИ и пользователи в соцсетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заявила Снежана Тихонова.

Владелец аквапарка подтвердил, что принял решение не пускать ребенка, объяснив свое решение заботой о других детях.

«Я лично принял решение не пускать этого ребенка, хотя он не ребенок, а крупного телосложения подросток. Мне позвонил начальник службы контроля, я посмотрел по видеонаблюдению, что ребенок делает неконтролируемые движения, скачет, машет руками и ногами. Пока они ждали, что кто-то из нас выйдет, он уже успел пораниться, мать ему кровь вытирала. [Мальчик] крупный, а в аквапарк приходят и совсем маленькие дети. И этими неконтролируемыми движениями он мог бы сбить маленьких детей, произошло бы несчастье. Поэтому я и отказался их пропускать — в целях обеспечения безопасности как моих отдыхающих, так и самого ребенка», - заявил владелец аквапарка, слова которого 3 августа привело издание v1.ru.

Руководство и собственник аквапарка в Волжском согласились добровольно компенсировать моральный вред семье ребенка-инвалида, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

«У меня состоялся с руководством аквапарка обстоятельный разговор», - рассказала Болдырева 3 августа «Российской газете».

По словам Болдыревой, дирекция развлекательного учреждения настаивает на правильности своего локального нормативного акта, согласно которому посетителям отказали в допуске. Их позиция такова: водные аттракционы являются объектом, который представляет определенную опасность. Но в учреждении готовы подготовить аттракционы так, чтобы максимально обезопасить отдых ребенка с инвалидностью.

Детский обмудсмен также отметила, что готова оказать поддержку в суде, если семья откажется от предложенного ей компромисса.

Родители мальчика ранее в интервью корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что их сына нельзя назвать агрессивным ребенком, и ранее семья никогда не сталкивалась с таким отношением к нему.

В действиях сотрудников аквапарка усматриваются признаки нарушения закона о защите прав потребителей, считает директор юридического агентства Avim Иван Иванов, который 3 августа прокомментировал инцидент корреспонденту "Кавказского узла" .

"Это нарушение прав потребителей на равный доступ к оказанию услуг, потому что в аквапарке есть уголок потребителя, они оказывают услуги по публичному договору оказания услуги, и они обязаны оказать услуги каждому, кто к ним обращается, в зависимости от их прейскурантов и правил", – заявил юрист.

Он отметил, что, согласно пункту 5 статьи 14.8 КоАП РФ, отказ потребителю в оказании услуг либо доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Также юрист указал на существующие рекомендации Роспотребнадзора по поводу пользования бассейнами, в которых "ничего не говорится о людях, страдающих заболеваниями центральной нервной системы, рекомендации касаются того, что при инфекционных заболеваниях бассейн вправе требовать предоставления справок".

Примечание:

"В Волгограде родители детей-инвалидов пригрозили чиновникам голодовкой", "Суд в Волгограде повторно отказал родителям слабовидящих детей в иске к комитету образования", "Родители в Волгограде потребовали увеличить финансирование класса для детей с аутизмом".

Автор: Татьяна Филимонова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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