Семья из Астрахани пожаловалась на недопуск ребенка-аутиста в аквапарк Волжского

03 августа 2021, 15:20

Работники аквапарка в Волжском необоснованно отказались впустить приехавшую на отдых из Астрахани семью с ребенком-инвалидом, пожаловались родители мальчика. Прокуратура начала проверку инцидента.

Мать мальчика рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приехала в Волгоградскую область с мужем, матерью, 14-летним сыном и 5-летней дочерью отдохнуть, но сотрудники аквапарка в Волжском 2 августа не пустили их семью на территорию парка.

"Сын – мальчик-аутист, его в Астрахани [многие] знают, потому что мы состоим в «Альтер-фонде» (астраханский некоммерческий благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан. – Прим. "Кавказского узла"), постоянно ездим на реабилитацию. Назвать его агрессивным ребенком, чтобы он кого-то обидел – нет, это любой подтвердит. Когда мы приехали в аквапарк, была аномальная жара. Мы хотели взять с собой воду, но нам сказали, что ничего проносить нельзя, таковы правила аквапарка. Мы стояли и ждали, там была очередь, я написала расписку, что несу полную ответственность за своих детей. У нас было трое взрослых – мама, я и муж. Мы тоже не дураки: понимаем, что ребенок особенный, нам тоже неприятны какие-то взгляды. Мы просто хотели поменять локацию и визуал, чтобы ребенок порадовался", - рассказала женщина.

По ее словам, во время ожидания "у сына начались аутичные стимуляции руками". "Плюс он хотел в туалет, начал нервничать. Мы сходили в туалет, мама сходила в машину и принесла воду, сын успокоился. Подошел охранник и сказал: «Мне не нравится его поведение». Я спросила, врач ли он, психиатр ли, каждый ли день он работает с такими детьми. Охранник сказал, что окружающим будет неприятно смотреть на его стимуляции, он может задеть [другого] ребенка. При этом моей дочери 5 лет, и она еще ни разу не пострадала от брата. Все, кто с ним знаком, знают, что он только ходит всех целует и обнимает. Поэтому мы и шли втроем, всей семьей", - сказала мать мальчика.

Она заверила, что родственники всегда "пристально смотрят за сыном". "Ему самое главное – добраться до бассейна, он просто любит воду, горки ему не нужны. Но охранник отказал, что не пустит его, потому что нормальным людям будет неприятно смотреть на такого ребенка, и он (охранник) переживает, чтобы он никого не побил. Он сказал, что пойдет обсуждать ситуацию с заведующим. А мы все стояли. Была сильная жара", - сказала мать мальчика.

Потом, по ее словам, пришел заведующий аквапарком. "Мы его уговаривали. Я морально была разбита, но ради своего ребенка я стояла и уговаривала пустить нас, что нам нужен только бассейн. Потом я начала снимать [видео], чтобы все видели, что творится. Я не отрицаю – есть дети-аутисты агрессивные, но они в первую очередь дети. И с ними ходят родители. И мы тоже знаем своего ребенка, нас трое взрослых было, и такая реакция нам непонятна. Мы хотели заплатить чуть ли не 7 тысяч, чтобы зайти всем вместе, ради радости нашего ребенка нам ничего не жалко. Но нас этого лишили, морально опустили. Я записала все на видео и выложила в сеть. Мне обидно за моего ребенка. Мало того, что он с диагнозом, он беззащитный, безобидный", - посетовала мать мальчика.

По словам женщины, ранее семья никогда не сталкивалась с таким отношением к ее сыну. "Это был шок. Я консультировалась с юристом, не поленилась, поехала и написала заявление в прокуратуру, потому что это неправильно. Мы постоянно ездим на реабилитацию, везде если не сына, так нашу девочку бесплатно катают на аттракционах", - рассказала она.

Отец ребенка подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что родители пытались объяснить сотруднику аквапарка, что «диагноз ребенка не может нанести вред окружающим». "Мы долго его уговаривали, наверно, полчаса. Это обидно, и ничего не получилось. Мы долго звонили в полицию, чтобы факт зафиксировали, но трубку никто не брал, это тоже странно было. Я позвонил в прокуратуру, мне дали номер дежурного. Раз десять звонил дежурному, трубку никто не брал, тогда мы поехали в прокуратуру, написали заявление, в котором вкратце описали ситуацию. Что больше всего меня убило - что на сайте аквапарка были указаны скидки 50 процентов – там было четыре строки, речь шла об именинниках, многодетных, инвалидах Великой отечественной войны, инвалидах с 7 лет", - рассказал он.

Диагноз ребенку поставили в возресте 4-5 лет, сказал отец мальчика. "Долгое время мы водили сына в обычный садик. Потом там начались трения с руководителем – чтобы нас переводили в другой садик. Все воспитатели были против, потому что сын абсолютно неагрессивный... Потом нас перевели в специализированный садик. Возили на разнообразное лечение. Ездили в специальную клинику в Йошкар-Олу, в Петербург. Нам помогали два фонда, один из них – «Под крылом ангела». Когда сын был маленький, мы старались возить его на дельфинотерапию 2 раза в год – весной и осенью. Дважды нам поездки полностью оплачивал фонд, это было в поселке Лазаревский, в дельфинарии «Морская звезда». Оплата была тысяч по 60. Это было в возрасте с 5 до 8 лет, после этого мы писали в фонды, ничего не помогало. После этого ездим за свой счет", - рассказал мужчина, добавив, что сейчас сын учится в специализированной школе-интернате №5 в Астрахани, где есть классы и с обычными детьми.

Отец мальчика заверил, что сын "с детства добрый". "Такое ощущение, что внутри он абсолютно нормальный, только говорить не может. Он мухи никогда не обидит. Приходил со школы покусанный, мы ничего не говорили. Он сам особенный, и другие особенные. А сам он бить кого-то, царапаться - такого никогда не было. У нас в Астрахани есть фонд, он предоставляет автобус и детей везут группой на дельфинотерапию, и по 30 человек ездят. Когда у меня не получалось, жена прекрасно ездила с ним одна, и справлялась. [...] Мы говорили охраннику на входе, что не дураки, если бы сын не был контролируемым, мы бы не приехали с ним в такую даль. Выглядит сын нормально, но кто сталкивался, знает, что такое аутичное поведение. Ходит он, рукой возле уха машет, может себя по щеке хлопать. Когда все случилось, мы только из машины вышли, на улице жара. А у входа заминка получилась. У турникета были 2 диванчика, мы посадили туда сына, он там сидел. [...] Мы объясняли охраннику, что нас трое взрослых, мы приехали на машине, мы не в состоянии алкогольного опьянения, на горки мы не пойдем. Я видел, что проходили дети-инвалиды и отдыхали. Я облазил весь официальный сайт аквапарка, ни в одном пункте не написано, на каком основании они могут отказать в посещении", - пожаловался астраханец.

Снятое видео приложено к заявлению в прокуратуру, добавил мужчина. "Мы также приложили справку об инвалидности. Мы всегда носим оригинал справки об инвалидности для получения льгот. Заявление подали на имя прокурора Волжского", - сказал он.

Сотрудник пресс-службы областной прокуратуры подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что от матери мальчика в прокуратуру Волжского поступило заявление. "Прокуратурой Волгоградской области организована надзорная проверка", - сказал он.

Юрист указал на признаки нарушения прав посетителей аквапарка

Получить комментарий сотрудников аквапарка «21 век» корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось, телефон аквапарка был постоянно занят. На сайте парка указывается, что изменились правила посещения аквапарка – не достигшие 18 лет могут посещать его только с родителями, либо в сопровождении совершеннолетнего представителя.

"Запрещено посещать аквапарк лицам, страдающим инфекционными, острыми вирусными, контагиозными кожными и венерическими, грибковыми заболеваниями, с психическими и психологическими отклонениями, а также лицам с открытыми ранами, асептическими повязками, страдающими фурункулёзом, псориазом, коньюктивитом, гельминтозом. [...] У персонала аквапарка есть право и обязанность препятствовать прохождению клиента на территорию Аквапарка, если это может вызвать опасную ситуацию", - говорится в правилах.

В действиях сотрудников аквапарка усматриваются признаки нарушения закона о защите прав потребителей, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" директор юридического агентства Avim Иван Иванов.

"Это нарушение прав потребителей на равный доступ к оказанию услуг, потому что в аквапарке есть уголок потребителя, они оказывают услуги по публичному договору оказания услуги, и они обязаны оказать услуги каждому, кто к ним обращается, в зависимости от их прейскурантов и правил. Если ситуацию родители зафиксировали на видео, и там прослеживается, что ребенка не пускают из-за того, что он страдает серьезным заболеванием, связанным с центральной нервной системой, то это нарушение прав ребенка и прав потребителя", - сказал юрист.

Согласно пункту 5 статьи 14.8 КоАП РФ, отказ потребителю в оказании услуг либо доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, сказал Иван Иванов.

"Можно потребовать за это компенсацию морального вреда и организацию штрафа со стороны Роспотребнадзора, который должен установить факт нарушения прав на пользование услугами по публичному договору. Есть рекомендации Роспотребнадзора по поводу пользования бассейнами, там ничего не говорится о людях, страдающих заболеваниями центральной нервной системы, рекомендации касаются того, что при инфекционных заболеваниях бассейн вправе требовать предоставления справок", - пояснил юрист.