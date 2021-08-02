Чеченские силовики наказали авторов надписей на дорожных отбойниках

02 августа 2021, 11:43

Полицейские в Веденском районе нашли людей, оставивших надписи на отбойниках на трассе в Кезеной-Ам, и вынудили их закрасить надписи, сообщил глава Минтуризма Чечни, объявив это "общественными работами".

Как писал "Кавказский узел", в Чечне практикуется внесудебное привлечение к общественным работам людей, которые вызвали недовольство местных чиновников. Так, в июле педагог Магомед Джабраилов из села Алхан-Калы был привлечен к общественным работам за ложные сообщения Рамзану Кадырову о фиктивной вакцинации коллег. Такое решение принято "в целях воспитания", пояснил глава Грозненского района.

Аналогичный случай произошел в октябре 2018 года, когда уроженец Чечни Турпал Хасиев, бросил банку в пассажиров московского общественного транспорта со словами "Ахмат – сила". Это возмутило Рамзана Кадырова, по его требованию Хасиев вернулся в Грозный из Москвы, где находился в поисках работы. Молодого человека обязали убирать улицы и высаживать цветы в Грозном. Жители Чечни сочли унижением Хасиева это "трудоустройство".

Авторы надписей на отбойниках на трассе в Кезеной-Ам были наказаны общественными работами, "в ходе которых они привели в надлежащий вид испорченные ими сооружения", сообщило 1 августа ИА "Грозный-информ" со ссылкой на министра Чечни по туризму Муслима Байтазиева.

Сам Муслим Байтазиев поздно вечером 1 августа разместил в своем Instagram-аккаунте видео, на котором показано, как, по меньшей мере, четверо молодых людей с ведрами краски закрашивают надписи на бетонных отбойниках под присмотром офицера полиции. В кадр попал также дорожный знак, согласно которому видео снято в 34 километрах от села Ведено.

"За нарушением последует наказание! [...] Выражаю благодарность начальнику полиции Веденского района Абубакару Боршигову за оперативность и бдительность, а также за предупреждение правонарушений на территории района! Надеюсь, это будет всем уроком на будущее!" – написал министр.

"Красят отбойники те, кто писал все это, или добровольцы?" – уточнил в комментарии пользователь valid925777. "Именно те, кто писал", – ответил на это Муслим Байтазиев.

Негодование в связи с появлением надписей на отбойниках глава Минтуризма Чечни выразил в своем аккаунте двумя днями ранее, 30 июля. Он опубликовал на своей странице видео и фото отбойников, на которых краской нанесены названия чеченских населенных пунктов, мужские и женские имена, а также госномера автомобилей.

"Стыд и позор вам! Стыд и позор! [...] Все, кто рисует на отбойниках по пути к озеру Кезеной-Ам, знайте: вы моральные уроды!! В вас нет ни чести, ни достоинства! К счастью, вы тут сами оставляете свои реквизиты, и, я надеюсь, правоохранительные органы Веденского района вами займутся. Считаю лучшим наказанием работы по очистке этих же надписей!" – написал Муслим Байтазиев.

Пользователи соцсети в комментариях к постам министра с энтузиазмом поддержали, как его возмущение, так и решение наказать виновных общественными работами.

Отметим, что бесплатные общественно-полезные работы описаны в статье 49 УК РФ как вид наказания в виде обязательных работ, назначаемых судом. "Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в день", – говорится в этой статье Уголовного кодекса.

Напомним, что в Чечне также распространена практика публичных извинений, которая затрагивает и тех, чье поведение не нравится властям. Один из первых случаев принуждения к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о этой практике "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".