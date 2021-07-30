Этапирование Джикаевой в психиатрическую больницу обеспокоило родных

30 июля 2021, 15:38

Блогер из Северной Осетии Малика Джикаева без предупреждения этапирована из колонии в психбольницу, заявила мать осужденной за незаконный оборот наркотиков. Джикаева передала ей, что боится принуждения к самооговору под действием лекарств.

Как писал "Кавказский узел", в марте Малика Джикаева (в СМИ ее фамилия также приводится как Джигкаева) была этапирована в колонию. Мать осужденной указала, что Джикаева нуждается в лечении, состоянию ее здоровья угрожает опасность, а применяемые лекарства существенно ухудшили ее здоровье и качество жизни. При этом до ареста Джикаева регулярно проходила курс лечения в больнице.

Жительницу Северной Осетии Малику Джикаеву задержали в Грозном в марте 2020 года по подозрению в хранении наркотиков. В декабре 2020 года суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима. 3 марта Верховный суд Чечни оставил приговор в силе. По мнению адвоката, приговор Джикаевой должен быть отменен хотя бы в связи с существенным нарушением норм уголовно-процессуального права. Джикаева настаивает на своей невиновности. Две экспертизы подтвердили, что Малика не употребляла наркотиков. Родственники Малики уверены, что запрещенные вещества ей были подброшены с целью наказать за эпатажные ролики в Instagram. Кто такая Малика Джикаева, какие ее ролики вызывали резонанс, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне".

Малику Джикаеву 29 июля внезапно этапировали в психбольницу, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" мать осужденной Анжела Кудзиева. "Мы точно не знаем, куда, но, наверное, в Рыбинскую психиатрическую больницу. Она мне так сказала, но не факт, что ей правильную информацию передали. Ни ей, ни нам, ни адвокату никто не сообщал о переводе. Малика рано утром узнала об этом, связалась с нами, рассказала, вся в слезах", - отметила Кудзиева.

По ее словам, Джикаева категорически против перевода в психбольницу. "Она боится, что ее будут пичкать препаратами и заставят взять на себя вину за то, что она не делала и не использовала", - пояснила Анжела Кудзиева.

У Джикаевой не было жалоб на условия содержания в колонии, добавила мать заключенной. "Она шла на поправку, состояние здоровья улучшалось. Проблемы были только с передачей препаратов. У нее же синдром Туретта. Почему-то ей не передавали лекарства, которые мы отправляли. У нас с ней связь только по телефону - мы ее не видели с тех пор, как ее увезли в Чечню", - сообщила Анжела.

Связаться с Рыбинской психбольницей родным не удалось. Корреспонденту "Кавказского узла" представитель медучреждения заявил, что информация о пациентах третьим лицам не передается. Адвокат Малики Инара Бедоева направила запрос для уточнения информации о переводе Джикаевой в больницу.

"Я направила запрос в исправительную колонию №7 общего режима города Зеленокумск, чтобы узнать информацию. Но, скорее всего, они будут ссылаться на Федеральный закон 323 «О соблюдении врачебной тайны» и ничего не скажут. Этот вопрос не урегулирован законом, поэтому родственники порой месяцами не знают, куда этапируются их родственники и где находятся, пока они каким-то образом не выходят сами на связь", - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Бедоевой, Джикаеву направили не в Рыбинск, а в Курск. "Там Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя Пантелеимона. Для прохождения судебной психиатрической экспертизы. Это ближайшая больница. Иногда мне, как адвокату, приходится сталкиваться с большими трудностями, чтобы найти место пребывания подзащитного, отслеживать путь, звонить в исправительные центры и рассчитывать только на чью-то человечность", - отметила она.

Невролог Елена Анохина подтвердила, что перечисленные матерью Джикаевой препараты положительно влияют на людей с синдромом Туретта. "Синдром Туретта представляет собой неврологическое расстройство, которое приводит к таким моторным тикам, как короткие и одинаковые движения, а также вокальным отклонениям. Нет лекарств для лечения, но есть препараты для контроля над симптомами, если они мешают человеку учиться или работать. Перечисленные препараты имеют такое свойство и помогают контролировать симптомы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Если не принимать успокоительные препараты, то тиков будет больше, расстройство усугубится, отметила Елена Анохина.