Парад в Каспийске прошел на фоне роста числа заражений коронавирусом

25 июля 2021, 21:10

Более полутора тысяч военнослужащих приняли участие в параде, посвященном Дню Военно-морского флота России, в Каспийске. За парадом наблюдали зрители, собравшиеся на набережных. Пользователи сети поспорили о соблюдении ограничительных мер на параде и необходимости такого масштабного мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля 2020 года в Каспийске впервые в истории прошел военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, в нем приняли участие около 1,8 тысячи военнослужащих. Наблюдать за представлением собрались тысячи жителей и гостей города.

С 21 июня власти Дагестана запретили богослужения в мечетях, церквях и синагогах с присутствием людей в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией. Жители республики сочли запрет необоснованным. 6 июля глава Минздрава Дагестана сообщила, что за сутки с подозрением на коронавирус и внебольничными пневмониями в республике были госпитализированы 468 пациентов. Необходимо запретить любые массовые мероприятия и посещение культовых учреждений, указал глава Роспотребнадзора Дагестана.

Военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота России, состоялся сегодня в Каспийске. В нем приняли участие 25 боевых кораблей и катеров, 15 судов обеспечения, 16 летательных аппаратов, более полутора тысяч человек личного состава, сообщила сегодня пресс-служба главы Дагестана.

Открыл парад врио главы Дагестана Сергей Меликов. Вместе с командующим Каспийской флотилией Александром Пешковым глава республики направился на катере к парадному строю кораблей флотилии и поздравил экипажи с праздником. Было организовано театрализованное представление на берегу, а в море – военно-спортивный праздник. Празднование Дня ВМФ в Каспийске прошло при соблюдении противоэпидемических мер, говорится в сообщении на сайте главы Дагестана.

На параде работали волонтеры - студенты Дагестанского государственного медицинского университета, ВОД "Волонтеры-медики" и "Волонтеры-культуры", которые прошли вакцинацию от коронавируса. проинформировало сегодня РИА "Дагестан". Они обеспечивали зрителей средствами индивидуальной защиты и антисептическими растворами, сообщило агентство.

В ходе парада военнослужащие с моря захватили расположение условного противника, сообщила телекомпания "Дагестан".

"Я очень горд тем, что у нас есть такое объединение как Каспийская военная флотилия, и очень рад, что сегодняшний праздник получился", - заявил в эфире телекомпании глава республики.

Запись в Instagram телекомпании "Дагестан", насчитывающем 234 тысячи подписчиков,за два часа с момента публикации, к 20:50 мск, собрала 3134 просмотра и 10 комментариев.

"Через несколько дней, наверное, опять берег будет полон дохлой рыбой", - предположил ak.hmed2946. "Всю мощь и силу каспийской флотилии ощутила каспийская рыба", - согласился с ним arsendzhanbatyrov.

Парад понравился пользователю dudchenkoaleksandra. "Все было просто великолепно!", - написала она.

Фотографии заполненных зрителями набережных опубликовал Instagram-паблик "Каспийск лайф". "Кому этот парад нужен, говорили они", - говорится в аннотации к снимкам.

На 20:50 мск, за три часа с момента публикации, запись в паблике, насчитывающем 88 тысяч подписчиков, набрала 2253 отметки "нравится" и 139 комментариев.

"Да уже второй год, сначала зачем парад, потом места на набережной нету", - прокомментировал s_kerim77.

Ряд пользователей поинтересовались соблюдением ограничений в связи с коронавирусом. "Там вируса не было?", - спросил gusein_ibragimov_77. "Послушный вирус, знает, где, когда, в какое время и как себя вести", - ответила momokka88. "После того, что творилось в прошлом году, в этом году решила не идти с детьми. Я не думаю, что только вакцинированные там были", - отметила patima_086. "Это все люди сделали прививки?" - поинтересовалась muminat_magomedova_lucky. "Мне девушка сказала, пускаем только вакцинировавшихся людей", - ответила ей lybimay1983.

Часть пользователей указали, что средства можно было потратить на социальные нужды. "Лучше бы эти потраченные деньги на оснащение больниц потратили", - указал ludnur0221. "Лучше всего на озеленение города. Красивыми растениями, как в Абхазии и в Крыму. Весь город голый словно пустыня", - прокомментировал desert_flower____.

Ряд пользователей отметили, что парад был зрелищным. "Молодцы. Это тоже нужно, для подрастающего поколения", - написал aslanov9564. "Классный парад.👍Дагестанские военные ребята -молодцы!!!" - согласилась с ним kombarova.nataliia.

За последние сутки в Дагестане зафиксировано 203 новых случая заражения COVID-19, 13 человек скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 40 504 жителей республики, из них умерли 1669, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф"

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".