Беженцы из Нагорного Карабаха получили дома в Армении по благотворительной программе

22 июля 2021, 16:18

Три семьи беженцев из Нагорного Карабаха получили от благотворительного фонда "Дети Армении" дома в Лорийской области, еще десять семей ожидают заселения в августе. Дома полностью оборудованы и имеют приусадебные участки, их жильцам предложено зарабатывать на жизнь сельским хозяйством, указали в фонде.

"Кавказский узел" сообщал, что в результате боевых действий осенью 2020 года около 35 тысяч жителей Нагорного Карабаха стали вынужденными переселенцами. Власти непризнанной республики рассчитывают решить жилищные проблемы переселенцев в течение трех лет. Дома для них строятся и ремонтируются в Степанакерте, а также в Аскеранском, Мартунинском и Мартакертском районах. После войны семьям с детьми пришлось скитаться по родственникам. Более половины карабахцев, лишившихся жилья - 21,6 тысячи человек - по состоянию на июль остаются в Армении.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории с более чем 120 населенными пунктами. Какие территории заняли азербайджанские войска, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Жилье предоставили семьям после тщательного отбора

13 семей из Нагорного Карабаха, оставшихся без крова в результате войны, стали бенефициарами программы благотворительного фонда "Дети Армении" (COAF) по обеспечению переселенцев жильем в Лорийской области Армении. В новые дома пока заселились три семьи: две - в селе Дсех, и одна - в селе Дебед. Это дома старой постройки, приобретенные фондом вместе с приусадебными участками, отремонтированные и полностью обустроенные. Остальные семьи получат модульные дома в селе Дебед, строительство которых находится на завершающем этапе, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в COAF.

Программа заселения карабахских переселенцев и в целом строительные программы ранее не являлись частью деятельности COAF, фонд переключился на эти вопросы именно после карабахской войны, указал исполнительный директор организации Корюн Хачатурян. Эта и другие срочные программы разработаны совместно с Евросоюзом, добавил он.

Отбор семей производился по 15 критериям. Предпочтение отдавалось многодетным и семьям с инвалидами, которые лишены возможности вернуться в свои дома. Для участия в программе нельзя было состоять Нагорном Карабахе на учете по программе обеспечения жильем. В этом плане COAF тесно сотрудничает с правительством Нагорного Карабаха. "У этих семей, помимо всего прочего, должно быть желание поселиться в сельской местности. Многие из них из Шуши, Гадрута или Бердзора. Очень важно, смогут ли они в сельской местности адаптироваться до тех пор, пока не появится возможность вернуться", - отметил Корюн Хачатурян.

Он добавил, что среди переселенцев семьи, которые хотят остаться в Армении, но есть и те, что готовы вернуться назад. При этом некоторые думают о том, чтобы покинуть регион. "Этой программой мы пресекаем их эмиграцию", - указал директор фонда.

В общей сложности на программу строительства модульных домов и их обустройства выделено 700 тысяч долларов США, то есть каждый дом стоит около 50 тысяч долларов США. Первые десять лет собственником всех предоставленных переселенцам домов будет COAF. Договоры о передаче жилья в частную собственность будут подписаны только после истечения этого срока, отметил Хачатурян.

COAF, по словам исполнительного директора, не просто строит для переселенцев дома, но и обеспечивает эти семьи социальным, медицинским и образовательным пакетом, вовлекая их в работы и кружки SMART-центра. "Мы поставили перед собой цель обеспечить переселенцам достойную жизнь. Надо признаться, довольно сложная программа для нашей организации, которая имеет мало опыта в этой сфере. Но вместе с нашими строителями, архитекторами и командой в целом нам удалось в очень короткий период создать для переселенцев неплохие условия жизни", - заявил Корюн Хачатурян.

Благодаря переселенцам число жителей Дебеда вырастет на 10%

Модульные дома в селе Дебед, по словам менеджера проекта Геворга Григоряна, отличаются от традиционных домов тем, что строятся хотя и на фундаменте, но без столбов - несущими конструкциями являются стены. Их изолируют пенопластом, закрепляют, затем бетонируют. Модульные дома безопасны с сейсмической точки зрения, они могут выдержать землетрясение в 7-9 баллов. "Здание для переселенцев из Карабаха строится четвертый месяц. Думаю, здание будет сдано в эксплуатацию в середине августа", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Геворг Григорян.

Он отметил, что на строительство обычного дома уходит пять-шесть месяцев, а на строительство модульного - только два месяца.

Землю под строительство модульных домов администрация Дебеда предоставила безвозмездно. "Очень скоро это семьи из Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), которые в результате войны остались без крова, станут полноправными жителями нашей общины", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Ашот Газарян. В основном, по его словам, это многодетные семьи. В общей сложности в Дебеде поселятся 74 человека из девяти семей.

Сейчас в селе Дебед, по данным администрации общины, фактически проживают 779 человек, но зарегистрированы около тысячи человек. В селе есть общеобразовательная школа, которую посещают 107 учеников, и детский садик. Также функционирует один медпункт.

Беженцы рассказали об изгнании из Бердзора

Семья Маргарянов выехала из города Бердзор Кашатагского района Нагорного Карабаха. По словам Парандзем Маргарян, во время войны все 11 членов семьи поселились в Апаране, где им предоставили помещение колледжа. После прекращения боевых действий Маргаряны вернулись в Бердзор. Маргарян утверждает, что российские миротворцы не позволили им остаться в городе и вынудили освободить дом. При этом местные чиновники не предоставили ни транспорта, ни какой-либо помощи, заявила Парандзем Маргарян.

"Нас обманули: сказали, что останемся, будет безопасно, но в последний день пришли, дали время, чтобы ушли. Нам не позволили жить в Бердзоре", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Глава семьи Мурад Маргарян рассказал, что лично говорил с российскими миротворцами, и они отказались предоставить гарантии безопасности. "Они вроде как должны контролировать территорию, но я этому не верю. Азербайджанские диверсионные группы не раз заходили в Бердзор", - сказал он.

Командующий миротворческой группировкой генерал Рустам Мурадов лично приходил к бердзорцам, отметил Мурад Маргарян. "Это было 2 декабря 2020 года. Сказал: «До пяти часов вам срок». Я ему сказал, что вчера сказали, что можем оставаться. Он сказал: «Это не имеет значения. Вчера одно сказали, завтра скажем другое»", - сообщил вынужденный переселенец.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Карабахские власти предложили Маргарянам поселиться в селе Бадара Аскеранского района, но семья отказалась. "Мы сказали, что либо в Бердзор, либо никуда. Если бы была такая возможность, я бы прямо сегодня с большим удовольствием вернулся бы туда", - подчеркнул Мурад Маргарян.

В Бердзоре семья прожила 22 года, дом им построило государство. Семья занималась животноводством, а когда вынуждены были оставить город, все по дешевке распродали жителям села Тех. В село Дебед они переселились уже 25 июня.

Семья 41-летней Лусине Асланян также выехала из города Бердзор. Женщина окончила в Бердзоре школу, там и вышла замуж. У семьи был большой дом, пастбища - Асланяны занимались животноводством. "У нас была одна грузовая машина и одна легковушка. К сожалению, ничего не смогли вывезти", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В середине октября 2020 года, в разгар войны, Лусине Асланян вместе с шестью детьми и свекровью выехала из Бердзора в Армению. В Карабахе остались ее муж и сын. "Наш дом находился на окраине Бердзора. Азербайджанцы делали диверсионные вылазки. Во время войны муж с сыном и другими ополченцами поставили посты, чтобы азербайджанцы не вошли в город. Сейчас они с нами, но в ближайшее время сына призовут в армию в Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла"), потому что он там состоит на учете", - отметила Асланян.

В Армении Асланян с детьми поселились в Арагаце, откуда родом ее муж. Там они снимали дом. Затем работники COAF привлекли их детей в театральный кружок. "Нам предложили дом в Дсехе. Теперь у нас свой дом, земельный участок. Я хочу посадить картошку, фасоль, зелень. Думаю, успею в сезон. Семья наша большая, из 10 человек. Сейчас у меня все есть: крыша над головой, все необходимое, начиная с посуды. До этого снимали жилье, еле выплачивали за аренду, коммунальные расходы. Надеюсь, я тут останусь. В Бердзоре у нас нет уверенности, что будет безопасно, чтобы вернуться. Если бы была уверена в будущем, то вернулась бы. Но сейчас я бы не хотела, чтобы мой ребенок прошел тут же путь, что и я", - сказала Лусине Асланян.

Дети Лусине планируют посещать SMART-центр в Дебеде.

Село переселенцев Амбарцумянов оказалось под контролем Азербайджана

Переселенка Ася Амбарцумян - из села Матагис. С первого дня войны село интенсивно обстреливалось, и ее семья вынуждена была покинуть его. По словам Амбарцумян, еще в 1990-е ее родители, старший брат и восьмилетняя дочь попали в азербайджанский плен. Жители Матагиса тогда тожк были вынуждены были покидать свои дома. Семья Аси ушла в лес, а затем, не дождавшись младшего брата, они решили направиться в село Магавуз, думая, что там еще остаются армяне. Там их и пленили, а затем увезли в бакинскую тюрьму.

"А когда младший брат после ранения встал на ноги, он вернулся на войну, взял в плен азербайджанцев, чтоб обменять их на родных, но ему вернули только маму с папой. Брата и восьмилетнюю дочку не отдали", - рассказала Ася Амбарцумян.

Два года ее дочь Альвина оставалась в азербайджанском плену. Ее держали в тюрьме и детском приюте, в семьях. Последняя семья держала девочку для обмена на своего сына. Но Асю удалось обменять только на 13 азербайджанских детей, а брат Аси Амбарцумян до сих пор считается без вести пропавшим. "Дочка сейчас замужем, живет в Бельгии. Как только услышала, что началась война, она позвонила, умоляла нас покинуть село. Говорила, что знает, что такое плен. Умоляла сделать все, чтобы племянник случайно не попал в плен. Уезжайте, говорила она, плакала, уговаривала все оставить и уехать", - сообщила Ася Амбарцумян.

Семья воспользовалась этим советом. Брат Аси Амбарцумян вычислил время намаза азербайджанцев с расчетом, что в это время - в течение получаса - село не будут бомбить. Амбарцумян взяла племянника, а золовка Мариам побежала за документами, они сели в машину и уехали в одной домашней одежде. Из Матагиса семья Амбарцумянов перебралась в село Агавно Кашатагского района, оттуда 24 октября 2020 года - в Ереван, затем в село Базум. Сейчас они живут в доме бабушки главы общины Ваагни Лорийской области в ожидании нового модульного дома в селе Дебед.

"Ребенок до сих пор боится звука самолета, дыма. Я боялась, как бы ребенок не попал в плен. И моя мама говорила: "Делайте все, что хотите, только не попадите в плен"", - рассказала золовка Аси Мариам Амбарцумян.

По словам Мариам Амбарцумян, она не может забыть Матагис, оставленный там дом и хозяйство, но о возвращении пока не хочет думать. "Если освободят наше село, все равно пока там будет небезопасно. Вдруг ребенок увидит какой-то шарик, захочет поиграть с ним, и он взорвется. Да и запах трупов я до сих пор не могу забыть, это ужасно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мать Мариам погибла и похоронена на военном кладбище "Ераблур" в Ереване. По словам Мариам Амбарцумян, ее мать скончалась, узнав об убийстве 40 армянских девушек. "Для нее это было последней каплей. Она не смогла это пережить, сразу получила инфаркт и скончалась", - рассказала Амбарцумян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".