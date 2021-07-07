Условия выдачи пленных из Азербайджана вызвали критику в Армении

07 июля 2021, 09:43

Азербайджан неправомерно требует карты минных полей в Нагорном Карабахе в обмен на армянских военнопленных, заявили участники онлайн-дискуссии в Ереване. Международному сообществу следует пресечь попытки Баку использовать выдачу пленных для получения политической выгоды, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля Азербайджан передал Армении 15 пленных после того, как по инициативе России Армения предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах. Российский военный самолет доставил этих 15 человек в Ереван, где их направили в медучреждения для обследования. Ранее, 12 июня, Азербайджан также передал Армении 15 военнослужащих в обмен на карты минных полей в Агдамском районе.

Стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения боев осенью 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении, это не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий. Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры с заявлением, что Азербайджан занижает реальное число пленных.

6 июля ереванский клуб журналистики "Статья 3" провел онлайн-дискуссию, посвященную вопросу армянских пленных, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший трансляцию дискуссии в Facebook.

Азербайджанская сторона "инсценировала судебный процесс" над армянскими пленными по политическим соображениям, заявила в ходе обсуждения представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ, адвокат Сирануш Саакян.

12 из 15 военных, переданных Армении 3 июля, днем ранее были осуждены в Азербайджане за незаконное пересечение границы страны. Они были освобождены, поскольку уже провели в заключении полгода, к которым их приговорил суд. По этому делу обвиняемыми проходили 14 армянских военных, двое из них 2 июля были осуждены на четыре года лишения свободы. В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс над еще двумя группами по 13 человек из числа задержанных в декабре 2020 года в Ходжавенде (армянское название – Мартуни).

Азербайджан использует судебные процессы для обоснования тезисов, в частности, о военных преступлениях во время первой карабахской войны, пояснила Сирануш Саакян. "Тем самым, Азербайджан пытается защититься и уклониться от ответственности за собственные военные преступления, использует пленных для зеркального отображения действительности", - предположила она.

По мнению адвоката, азербайджанская сторона использует пленных в качестве заложников в политических целях. "Возвращение 15 военнопленных в обмен на минные карты - свидетельство этой политики. Разминирование требует многомиллионных затрат, а также времени, и для достижения цели Баку предлагает обмен. С гуманитарной точки зрения, работа по разминированию важна, но Азербайджан прибегает к шантажу, чтобы избежать затрат", - высказала свое мнение Саакян.

Она считает, что вердикт суда не может быть правомерным, учитывая многочисленные нарушения, допущенные в отношении пленных. "В частности, нарушено право на защиту. В отдельных случаях пленные подписывались под документом, с содержанием которого их не ознакомили, или подписывали документ под угрозой", - пояснила она.

Власти Азербайджана не называют точное число пленных, чтобы скрыть преступления, совершенные в отношении них, предположила Саакян. "Есть многочисленные свидетельства убийств армянских пленных. И мы надеемся, что нам удастся восстановить реальную цифру плененных и привлечь Азербайджан к ответственности", - отметила адвокат, выразив мнение, что реакция международного сообщества сыграет "существенную роль", в том числе в вопросе возвращения пленных.

Омбудсмен Армении Арман Татоян согласился с мнением, что Азербайджан пытается извлечь военно-политическую выгоду из вопроса выдачи пленных. "Свидетельство этого - видеозапись разговора Алиева с супругой Эрдогана, на которой Алиев признается, что использует пленных для торга. Но вопрос пленных недопустимо связывать с какими-либо иными процессами. И даже если бы вопрос пленных не был включен в трехстороннее заявление от 9 ноября (2020 года), этот вопрос должен был быть решен согласно международным конвенциям. Но азербайджанские власти сделали пленных предметом политического торга", - заявил он в ходе обсуждения.

В июне Арман Татоян направил руководству Евросоюза обнародованную видеозапись разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и жены президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган. По его словам, на этом видео Эмине Эрдоган советует Алиеву обменивать пленных на минные карты, на что Алиев отвечает "По чуть-чуть будем менять, работаем". Видео является доказательством того, что армянские пленные в Азербайджане находятся в заложниках для политических торгов, и "все судебные процессы в отношении пленных ложны", привел 24 июня слова Татояна "Sputnik Армения".

Армянская сторона должна поднять вопрос военнопленных не только в ЕСПЧ, но и в других международных структурах, считает омбудсмен. "Возвращение пленных не должно стать самоцелью. Необходимы институциональные подходы для предотвращения подобных явлений в будущем", - сказал Татоян.

Представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян отметил, что у армянской стороны есть подтвержденные данные о еще 45 пленных. "Но на деле их число больше. Есть видеозаписи пленения, показания пленных, которые вернулись домой. К тому же, не исключено, что есть пленные, о которых нам неизвестно", - заявил он в ходе обсуждения.

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".