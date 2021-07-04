04 июля 2021, 14:35

Армянские солдаты переданы врачам после возвращения из плена

Армянские военнослужащие, которых Азербайджан освободил в обмен на карты минных полей, доставлены в Ереван и направлены в больницы для обследования.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля самолет с 15 армянскими пленными вылетел из Азербайджана в Армению в сопровождении командующего российским миротворческим контингентом генерала Рустама Мурадова. Это произошло после того, как по инициативе России Армения предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах.

2 июля суд в Баку снял обвинения в тяжких преступлениях с 14 армянских военных и признал их виновными лишь в незаконном пересечении границы Азербайджана. Двое из них были осуждены на четыре года лишения свободы, еще 12 - на шесть месяцев. 12 человек, получившие по полгода лишения свободы, будут освобождены, так как уже провели этот срок в заключении в период предварительного и судебного следствия, и решается вопрос об их передаче Армении, сообщили 3 июля "Кавказскому узлу " в суде.

Самолет Военно-космических сил России с 15 армянскими военными на борту вечером 3 июля приземлился в ереванском аэропорту Эребуни, после чего их направили в столичные медучреждения для обследования, сообщает сегодня ТАСС.

По словам генерал-лейтенанта Мурадова, российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего соглашения о прекращении вооруженного конфликта, информирует агентство/

Стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении — не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий. Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры с заявлением, что Азербайджан занижает реальное число пленных.

Напомним, 12 июня Азербайджан также передал Армении 15 удерживаемых военнослужащих в обмен на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

Об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"В Баку начался суд по делу об участии россиянина в войне против Азербайджана", "Шесть жителей Азербайджана задержаны при попытке попасть в Кельбаджарский район", "Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех бизнесменов армянского происхождения".

Автор: "Кавказский узел"

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