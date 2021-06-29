В Нагорном Карабахе почтили память погибших и без вести пропавших

29 июня 2021, 23:36

Участники мероприятий в День памяти погибших и без вести пропавших воинов в карабахских войнах возложили цветы и венки на Мемориальном комплексе. Во время осенней войны в Нагорном Карабахе без вести пропали 270 военнослужащих, ничего не известно также о судьбе 18 мирных граждан.

Как писал "Кавказский узел", в Армении родственники пропавших без вести в ходе осенней эскалации карабахского конфликта военнослужащих неоднократно выходили на акции протеста с требованием, чтобы власти назвали их точное число. Так, 11 февраля протестующие на час перекрывали движение по улице возле здания правительства в Ереване. Они потребовали от властей в срочном порядке добиться утверждения Красным Крестом и ЕСПЧ списков тех, кто находится в азербайджанском плену. 7 апреля, в День материнства и красоты, активистки движения "Вето" обвинили власти Армении в протурецкой политике и сокрытии информации о боевых потерях и пленных. 17 июня Следком Армении заявил, что всего в ходе осеннего обострения карабахского конфликта с армянской стороны числятся без вести пропавшими 275 человек.

По данным Союза без вести пропавших, до войны осенью 2020 года в Нагорном Карабахе без вести пропавшими в ходе карабахского конфликта считались 710 человек, из них 239 – военные.

В Степанакерте 29 июня в День памяти погибших и без вести пропавших воинов в карабахских войнах на Мемориальном комплексе прошла церемония возложения цветов и венков, передал корреспондент "Кавказского узла".

Цветы и венки к памятнику без вести пропавших и на могилах погибших возложили представители власти республики, Карабахской епархии Армянской Апостольской церкви, Союза родных без вести пропавших воинов Нагорного Карабаха. Предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Вртанес Абраамян провел богослужение.

Уже 23-й год отмечается день памяти пропавших без вести и погибших, отметила в своем выступлении на Мемориальном комплексе председатель Союза родных без вести пропавших воинов Нагорного Карабаха Вера Григорян.

"В связи с недавней войной в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) количество пропавших без вести военнослужащих увеличилось, вместе с этим возросла наша боль. Организация тесно сотрудничает с командующим российскими миротворческими войсками в Арцахе, с офисом Международного комитета Красного Креста в Степанакерте, чтобы выяснить судьбу наших воинов и соотечественников и сделать все возможное, чтобы вернуть их на родину", - сказала Григорян.

Бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

По итогам 44-дневной войны 2020 года список без вести пропавших воинов увеличился на 270 военнослужащих, сказал на мероприятии представитель Минобороны Нагорного Карабаха Нуне Абагян.

После военных действий 2020 года без вести пропавшими считаются 18 мирных граждан, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

"В основном это пожилые жители сел Гадрутского района, которые отказались покидать свои дома во время эвакуации. Данные о них мы собрали от глав общин и по обращениям в наш офис их родных. Однако это число может измениться, так как еще не проведены тесты ДНК обнаруженных поисковыми группами останков на [территориях, перешедших под контроль Азербайджана]. Кроме того, поиск останков продолжается", - отметил он.

В результате поисков спасательной группой Службы по чрезвычайным ситуациям в Гадрутском районе сегодня (29 июня) были обнаружены тела двух армянских военнослужащих, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

"По предварительным данным, они являются участниками боевых действий. Их личности будут известны после судебно-медицинской экспертизы. Поиски в Матагисе Мартакертского района не дали никаких результатов. Отметим, что с 13 ноября 2020 года по 29 июня на неподконтрольных Арцаху территориях было обнаружено 1588 тел", - сказал Тадевосян.

29 июня состоялось заседание комиссии по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших. С 27 сентября по 12 ноября 2020 года тела 1578 погибших военнослужащих зарегистрированы в Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Нагорного Карабаха, сообщил председатель комиссии, министр внутренних дел Карен Саргсян. С 10 ноября 2020 года судебно-медицинская экспертиза подтвердила личности 2711 человек, обнаруженных при поисковых работах, сказал он.

В плену на территории Азербайджана находятся 60 армян, сказал он. Саргсян заверил, что "комиссия по возвращению, как пропавших без вести, так и пленных выполняет свою задачу, сотрудничая и ведя переговоры со всеми заинтересованными структурами и ведомствами". "Встречи с родственниками пленных, пропавших без вести военнослужащих и мирных жителей станут более частыми", - пообещал он.

Напомним, что 14 апреля Никол Пашинян уточнил число погибших в боях за Нагорный Карабах. По его словам, погибли около четырех тысяч армянских солдат, имена 3621 из них выяснены, а пропавшим без вести числится 321 человек. Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших приблизительно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал в декабре 2020 года блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".