Переселенцы из Чечни пожаловались Путину на проблему с жильем в Ингушетии

29 июня 2021, 14:13

Власти Ингушетии не предоставляют жилье вынужденным переселенцам из Чечни и игнорируют жалобы на нерешенный жилищный вопрос, заявили авторы видеообращения к президенту России.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2019 года вынужденные переселенцы из Чечни пришли на встречу с министром по нацполитике Ингушетии и заявили, что отказы продлить статус переселенцев приводят к бедственному положению из-за проблем с жильем. Решение главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова потребовать у подчиненных ответ, могут ли вынужденные переселенцы претендовать на утраченное жилье, не устроило самих переселенцев, и они пригрозили обратиться за помощью к мировой общественности. 1 декабря того же года Миннац Ингушетии сообщил, что семьи 30 вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии получили жилищные сертификаты, но в очереди на новое жилье остаются более 200 семей переселенцев.

В феврале 2018 года около 200 вынужденных переселенцев из Чечни пожаловались, что лишились статуса беженцев и права на получение жилья в Ингушетии, получив мизерные компенсации. Глава Ингушетии объяснил их трудности поправками в федеральное законодательство. Людям было предложено самостоятельно оспорить эти поправки в Конституционном суде, и 18 марта 2019 года суд признал не соответствующим Конституции республики положение о том, что вынужденные переселенцы из Чечни, получившие денежные компенсации, не имеют права на получение жилья.

Видеообращение живущих в Ингушетии вынужденных переселенцев из Чечни размещено сегодня ночью в доступном лишь подписчикам Instagram-паблике "Новости Ингушетии", на который подписаны 198 тысяч пользователей соцсети.

На кадрах видны по меньшей мере 25 мужчин и женщин, как среднего возраста, так и пожилых. "Уважаемый Владимир Владимирович! Сегодня в очередной раз собралось общественное объединение вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, чтобы обратиться к вам лично с просьбой наконец-таки решить проблему жилищного обустройства пострадавших граждан в результате войны в Чечне. Никто из власть имущих в Республике Ингушетия нас не слышит. Стояли в очереди на жилье – нас выкинули из всех списков. Нас исключили из сводных списков на получение жилищных сертификатов. Нам не отдают квартиры, построенные по федеральной целевой программе конкретно для беженцев из Чечни. Власти Ингушетии нарушают наши права, сколько мы можем ждать решения нашего вопроса? Очень просим вас, Владимир Владимирович, пришлите из администрации президента Российской Федерации уполномоченное лицо, которое проконтролировало бы в Республике Ингушетия выдачу жилищных сертификатов", - говорит на видео одна из собравшихся женщин.

Другая женщина добавила на видеообращении к Путину, что 25 лет "страдала и скучала по своему городу Грозному". "Сегодня он цветет, процветает. [...] А что мы, беженцы, получили? Войну, кровь, смерти своих близких? И до сих пор бездомные ходим! [...] Мы радуемся за этот город, и тут же боль у нас, что мы не можем туда вернуться, и здесь нам нет дома, и жилья нету! Что мы должны делать, ответьте нам, пожалуйста!" – эмоционально говорит она.

Аналогичные просьбы к Владимиру Путину озвучили в видеообращении еще несколько женщин. "Владимир Владимирович, дорогой наш. Мы обращаемся к вам с просьбой повлиять на нашу власть ингушскую, чтобы они нам дали квартиры, жилье, сертификаты. Я больной человек, инвалид, у меня четверо детей. Ни одного рубля мы не получили. Я вас очень прошу, помогите нам", - сказала, в частности, одна из собравшихся.

К 14.10 мск публикация набрала 1293 отметки "нравится", под ней размещено 256 комментариев. Авторы многих из них выразили сочувствие переселенцам из Чечни. "Бедные люди, всегда страдали простые мирные жители", - написал, в частности, 06zu.zu06. "Сколько можно их мучать? Где справедливость?" – задалась вопросом ma_dina5944.

Пользователь milana97112 рассказала, что столкнулась с такой же проблемой. "Мы тоже живем по квартирам 25 лет. Из списка выкинули. Один раз через суд восстанавливали статус вынужденного переселенца. Потом перестали продлевать. Надежды нет", - пожаловалась она.

"Почему они жалуются на чиновников Ингушетии, а не Чечни? Им же должны вернуть жилье в Чечне?" – удивился hunterhunter19.99. "Потому что они встали на учёт и получили статус вынужденных переселенцев в Ингушетии. Согласно закону они имеют право получить жилье в этой республике", - ответил evloev943.

Это же видеообращение переселенцев размещено сегодня в Instagram-паблике с таким же названием "Новости Ингушетии", на который подписаны 239 тысяч пользователей соцсети. Публикации в обоих аккаунтах сопровождаются хэштегами, призванными привлечь внимание администраторов аккаунтов правительства России, Владимира Путина, правительства Ингушетии, Махмуда-Али Калиматова и первого зампредседателя правительства Ингушетии Микаила Илезова. Во всех этих аккаунтах реакция на видеообращение переселенцев из Чечни, по состоянию на 14.10 мск, не опубликована.

Напомним, 30 июня 2020 года вынужденные переселенцы из Чечни на собрании в Магасе записали видеообращение к президенту России с просьбой решить проблему обеспечения их жильем. МВД республики назвало акцию несанкционированной, и четверо участников столкновения с силовиками были задержаны для составления административных протоколов, а затем отпущены из отдела полиции.