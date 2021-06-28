Общество охраны памятников выступило против застройки территории около Мамаева кургана

28 июня 2021, 13:58

Волгоградское отделение общества охраны памятников истории и культуры потребовало не допустить застройки территории вокруг Мамаева кургана. Проект новых зон охраны Мамаева кургана не был согласован с представителями общества, указал глава реготделения Валерий Котельников.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2020 года волгоградцы указали, что многие памятники Великой Отечественной войны в области требуют обновления, в том числе объекты Мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Власти региона пообещали благоустроить к 9 мая того же года 700 объектов военной истории. В конце апреля 2020 года председатель реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников заявил, что в связи со спешкой ремонт памятника маршалу Чуйкову проводится без согласования с областным комитетом государственной охраны культурного наследия.

Мамаев курган - возвышенность на правом берегу Волги в Центральном районе Волгограда, где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!". В 2008 году был проведен конкурс "7 чудес России", и в число таких достопримечательностей России вошел и Мамаев курган, говорится в справке "Кавказского узла".

Проект новых зон охраны Мамаева кургана встревожил общество охраны памятников

Председатель волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников опубликовал сегодня от имени реготделения заявление с требованием не допустить застройку территории вокруг Мамаева кургана.

"В настоящее время Министерством культуры РФ согласовывается, либо уже согласован проект новых зон охраны Мамаева кургана, согласно которому вся территория вокруг Мамаева кургана отдается под зону застройки. Под строительство отдается свыше 90% нынешней зоны охраняемого природного ландшафта, сохранившего историческую подлинность до нашего времени, и, начиная с 1945 года, во всех генеральных планах Сталинграда – Волгограда обозначенную как зона парков и скверов. Место последнего боя Сталинградской битвы на западном склоне Мамаева кургана, где произошло соединение Донского и Сталинградского фронтов, вместо музеификации территории отдается под коммерческую застройку", - говорится в заявлении, размещенном на странице Валерия Котельникова в Facebook.

По его данным, сам проект "нигде не публиковался". "В ознакомлении с ним нам было категорически отказано, а о его существовании мы узнали лишь из публикации государственной историко-культурной экспертизы. И именно потому, что этот проект не имеет никакого отношения к научным историческим исследованиям, Министерством культуры РФ было отказано в просьбе Центрального совета ВООПИК вынести его обсуждение на федеральный научно-методический совет. Ведь цель проекта новых зон охраны Мамаева кургана одна – приоритет личной выгоды перед памятью о миллионах погибших в Великой Отечественной войне. [...] Волгоградское региональное отделение ВРО «ВООПИК» выражает большие сомнения в компетенции и непредвзятости авторов проекта и экспертов, проводивших государственную историко-культурную экспертизу, а также научной обоснованности, объективности и законности проведенной экспертизы, и считает необходимым рассмотреть весь комплект документов по изменению зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Мамаев курган" - место ожесточенных боев в 1942 - 1943 гг." на федеральном научно-методическом совете с участием представителей ВООПИК", - указал Валерий Котельников.

Корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Котельников пояснил, что на научно-методическом совете волгоградского органа госохраны этот вопрос "не рассматривался вообще". "Даже не выносился, несмотря на то, что было получено возражение на этот проект. Председатель Центрального совета ВООПИК Демидов обратился с письмом в Министерство культуры с просьбой созвать федеральный научно-методический совет. Ответ пришел от Никифорова – замначальника департамента культурного наследия. Там говорится, что все сделано по закону, про совет там не упоминается, и не упоминается даже само название – Мамаев курган. В этом ответе из Минкульта есть неточность, мягко говоря. Никифоров утверждает, что в проекте не разрешается постройка домов высотой до 36 метров. А в экспертизе, где приводятся выдержки из проекта, точно указывается – 36 и 50 метров, и даже показано месторасположение – где бывший завод, там 36 метров должны построить, и уже построили центральный стадион 50 метров - в то время его нельзя было в принципе строить, но в 2014 году первым своим постановлением на посту и. о. губернатора Андрей Бочаров отменил правовые режимы этих зон. Благодаря этому построен стадион, еще несколько домов на улице Батальонной, сейчас строится офисное здание «Волгоградоблэлектро» на проспекте Ленина, которое полностью закроет "Родину-мать" со стороны проспекта Ленина", - рассказал Котельников, добавив, что что запланировал на 5 июля пресс-конференцию в связи с этой проблемой.

Котельников раскритиковал выводы авторов экспертизы проекта

В акте государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.», копия которого имеется в распоряжении Кавказского узла", говорится, что экспертиза закончена в апреле 2021 года, ее заказчик - ООО «НИИ реставрации, проектирования и историко-культурных экспертиз».

"Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 27.08.2018 № 177 утверждены границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.». Предмет охраны Объекта в установленном порядке не утвержден. На настоящий момент постановлением правительства Волгоградской области от 18.04.2014 № 209-п утверждены зоны охраны Объекта. Авторами подчеркивается, что разработка нового Проекта вызвана существенными градостроительными изменениями в границах зон охраны Объекта, произошедшими с момента их утверждения в 2014 году, в том числе проведенной реконструкцией территории Центрального стадиона, набережной реки Волги, а также необходимостью реализации градостроительного потенциала значительной по площади неэксплуатируемой городской территории между Мамаевым курганом и жилым микрорайоном «Семь ветров»", - говорится в документе.

Было предусмотрено внесение изменений в правила землепользования и застройки Волгограда, что обеспечило бы использование в соответствии с Генпланом участков на северо-западе от склона Мамаева кургана, сказано в акте. «Реализация проекта предполагает вовлечение в оборот неиспользуемых в настоящее время земель, что позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности региона и обеспечить трудовую занятость населения», - отмечается в документе.

Авторы экспертизы пришли к выводу, что установление границ территорий зон охраны Мамаева кургана, режимов использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны, представленных в составе научно-проектной документации, которую в 2020 году разработало ООО «НИИ РПИИКЭ», соответствуют требованиям в области госохраны объектов культурного наследия. В своих возражениях, направленных 28 апреля председателю регионального комитета госохраны объектов культурного наследия Александру Боженову, Валерий Котельников написал, что ознакомился с опубликованной для публичного обсуждения экспертизой и "несколько ошалел от бесстыдства как людей, проводивших экспертизу, так и авторов экспертируемого проекта".

"Первые вопросы, которые возникают ещё до знакомства с текстом экспертизы: зачем и почему появился этот проект новых зон охраны Мамаева кургана? Кому это выгодно? Совсем не для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, нет. Единственная цель - застройка объектами общественно-делового и жилого назначения", - указал Котельников в своих возражениях, копия которых имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Котельников в своем письме напомнил, что «речь идёт об объекте культурного наследия федерального значения, а монумент «Родина-мать зовет!» признана особо ценным объектом культурного наследия». «Кроме того, мемориальный комплекс героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане вошёл в предварительный список ЮНЕСКО от РФ как центр всемирного наследия по трём культурным критериям. Эксперты ЮНЕСКО считают архитектурный комплекс на Мамаевом кургане «шедевром творческого гения человека». Впрочем, в случае утверждения рассматриваемого проекта о ЮНЕСКО можно забыть», - указал он.