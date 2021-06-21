Лачинский коридор. Фото https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Lachin_corridor_(checkpoint)_-_6.JPG

21 июня 2021, 12:51

Генпрокуратура Азербайджана обвинила Армению в вырубке лачинских лесов 

1818 единиц редких видов деревьев было вырублено за время, пока Лачин находился под контролем Армении, ущерб составил около 880 тысяч долларов, заявила сегодня прокуратура Азербайджана.

Уголовное дело в связи с  уничтожением Арменией лесов в Лачине расследуется Генпрокуратурой Азербайджана.

По версии следствия, по указанию  руководства Армении военные незаконно вырубили 1818 деревьев разных пород в Лачинском районе с его уникальными флорой и фауной. Ущерб составил 1 511 330 манатов (около 890 тысяч долларов), сообщил со ссылкой на Генпрокуратуру  Азербайджана Trend.

"Вооруженные силы Армении, грубо нарушив основные нормы и принципы международного права, а также требования Европейской конвенции 1979 года о защите дикой природы и окружающей среды, с целью нанесения обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде Азербайджанской Республики совершили экологический террор путем преднамеренного уничтожения лесов с ценными и многолетними деревьями, считавшимися природными ценностями нашей страны", - процитировал заявление ведомства "Sputnik Азербайджан".

Уголовное дело расследуется по статье 259.2.4 УК Азербайджана (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса, отметило издание. 

Статья 259.2.4 УК Азербайджана предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех российских бизнесменов армянского происхождения по обвинению в  незаконных поставках вооружения с целью ведения боевых действий против Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты минных полей в Агдаме", "Армянский военный арестован за шпионаж в пользу Азербайджана", "Азербайджан отчитался о начале строительства двух дорог в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 июня 2021, 15:16

21 июня 2021, 14:17

21 июня 2021, 13:46

21 июня 2021, 13:05

21 июня 2021, 11:56

  • Избирком Волгоградской области отказал противникам московского времени в референдуме

    Избирательная комиссия официально объявила об отказе в проведении референдума по изменению часового пояса в Волгоградской области. Инициативная группа посетовала на нежелание сторонников референдума указывать точные паспортные данные в подписных листах. Сторонники московского времени предложили закрыть спор открытием памятного знака "45-й меридиан".

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи