Генпрокуратура Азербайджана обвинила Армению в вырубке лачинских лесов 

21 июня 2021, 12:51

1818 единиц редких видов деревьев было вырублено за время, пока Лачин находился под контролем Армении, ущерб составил около 880 тысяч долларов, заявила сегодня прокуратура Азербайджана.

Уголовное дело в связи с уничтожением Арменией лесов в Лачине расследуется Генпрокуратурой Азербайджана.

По версии следствия, по указанию руководства Армении военные незаконно вырубили 1818 деревьев разных пород в Лачинском районе с его уникальными флорой и фауной. Ущерб составил 1 511 330 манатов (около 890 тысяч долларов), сообщил со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана Trend.

"Вооруженные силы Армении, грубо нарушив основные нормы и принципы международного права, а также требования Европейской конвенции 1979 года о защите дикой природы и окружающей среды, с целью нанесения обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде Азербайджанской Республики совершили экологический террор путем преднамеренного уничтожения лесов с ценными и многолетними деревьями, считавшимися природными ценностями нашей страны", - процитировал заявление ведомства "Sputnik Азербайджан".

Уголовное дело расследуется по статье 259.2.4 УК Азербайджана (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса, отметило издание.

Статья 259.2.4 УК Азербайджана предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех российских бизнесменов армянского происхождения по обвинению в незаконных поставках вооружения с целью ведения боевых действий против Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".