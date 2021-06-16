144 жителя Азербайджана стали жертвами взрывов мин после осенней войны

16 июня 2021, 12:00

Множественные жертвы среди мирных жителей и военных после окончания войны в Нагорном Карабахе при взрыве мин связаны с тем, что у Баку не было карт минных полей. Без них процесс разминирования может затянуться на 10 лет, отметил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Карты, которые Ереван передал Баку, являются лишь малой частью информации о минных полях, заявил 14 июня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Передача Арменией карт минных полей поможет сократить время на разминирование перешедших под контроль Азербайджана территорий, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. "Если мы получим карты всех заминированных территорий, это даст нам большое преимущество, так как иначе эта работа (разминирование ) растянется, возможно, на десять лет. Потому что все заминировали", - привел его слова "Интерфакс Азербайджан".

Алиев отметил, что после окончания войны в Карабахе осенью 2020 года 144 военных и мирных жителя погибли и пострадали в результате подрыва на минах, сообщило агентство.

При разминировании в Карабахе используется 10 единиц турецкой противоминной техники "Мемат", сообщил Алиев. Ожидается получение еще не менее 20 единиц такой техники, сообщило сегодня издание Haqqin.Az.

С подробностями обострения карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".