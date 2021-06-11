Односельчане озвучили детали обыска у ингушского имама

11 июня 2021, 13:56

Силовики при обыске не нашли запрещенных предметов в доме имама села Средние Ачалуки Адама Малороева и опросили его родственников, рассказали односельчане имама. Сам Малороев находится на лечении в Новосибирске, сообщили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 сентября 2020 года силовики провели обыски у имама селения Средние Ачалуки Малгобекского района Адама Малороева, а также у бывшего врио главы Духовного центра мусульман Ингушетии Магомеда Хаштырова в селе Троицкое Сунженского района. Обоих вывезли во Владикавказ. Малороев был допрошен в качестве свидетеля по делу о столкновениях активистов с силовиками в марте 2019 года. 9 июня стало известно, что силовики снова провели обыски в доме Адама Малороева.

Соглашение о границе с Чечней, подписанное в сентябре 2018 года, спровоцировало массовые протесты в Ингушетии. 26 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а предполагаемые организаторы — в создании экстремистского сообщества.

Адама и Магомеда Хаштырова не так давно забирали во Владикавказ, где их допрашивали как свидетелей по поводу мартовских событий 2019 года, рассказал житель селения Средние Ачалуки Ахмед, который длительное время посещает мечеть, в которой служит имамом Адам Малороев. "Теперь вот устроили этот обыск, нагнали технику, вооруженных людей в масках. Неужели нельзя было вызвать по повестке, а не устраивать вот эти устрашающие местное население утренние обыски? Что они там искали, где кроме литературы по исламу, да школьных учебников больше ничего нет? В своих проповедях Адам всегда делает акцент на том, что нужно быть законопослушными гражданами, жить по совести. Его проповеди есть в интернете, любой может с ними ознакомиться, чтобы понять, каким человеком является наш имам", – сказал Ахмед корреспонденту "Кавказского узла".

Адам выехал в Новосибирск, чтобы провести курс лечения – у него проблемы с позвоночником, добавил он. "Я представляю его состояние, когда ему домашние сообщили, что в доме проводили обыск. Это известие, я думаю, ему здоровья не прибавило, хотя рядом на этой же улице живет старший брат Адама, который никогда не даст в обиду его семью. И все равно, такие события оставляют осадок и нарушают душевное спокойствие любого, кому приходится принимать непрошеных вооруженных визитеров на рассвете", – считает Ахмед.

Помощник муфтия Республики Ингушетия Магомед Хаштыров подтвердил факт обыска в доме имама селения Средние Ачалуки Адама Малороева и сказал, что сейчас Адам находится на лечении в Новосибирске. По его словам, для проведения обыска приехавшие силовики представили соответствующее постановление. "Ничего противозаконного во время обыска обнаружено не было. Единственное, забрали документы на домовладение", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После окончания обыска жену имама и его двух сыновей, один из которых несовершеннолетний, силовики увезли с собой, добавил Хаштыров. "Жену и детей опрашивали, какие задавали вопросы, неизвестно. Долго их там не продержали, после опроса отпустили домой", – пояснил помощник муфтия.

Обыск проводился в отсутствии Адама Малороева, который сейчас находится на лечении в Новосибирске, пояснил Хаштыров.

Адам Малороев является имамом селения Средние Ачалуки, а проживает в селении Верхние Ачалуки на улице Заречная. 30 мая рано утром домовладение Адама Малороева было окружено военными машинами, было много силовиков масках, все с автоматами, рассказал участковый селения Верхние Ачалуки Хамзат Арчаков. "Обыск проводили спецслужбы, и нас, участковых, к таким операциям не подпускают. Когда обыск был закончен, жену Адама с двумя сыновьями силовики забрали с собой. Одному сыну 19 лет, а другой совсем еще пацан, несовершеннолетний. Допрашивали их в Малгобеке. После обыска я зашел к ним, спросил, все ли было нормально, ничего ли не пропало. Сказали, что вели себя силовики корректно, ничего в доме не пропало", – рассказал Арчаков корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".