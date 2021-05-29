29 мая 2021, 11:51

Инспектор строительного контроля в Кабардино-Балкарии заподозрен в подлоге

Сотрудник "Федерального центра по сопровождению инвестиционных программ" стал подозреваемым по делу о необоснованном перечислении денег подрядчику в рамках строительства водопроводных сетей в Чегемском районе.

Как писал "Кавказский узел", в феврале исполняющий обязанности главы села Чегем Второй был заподозрен в подлоге на 3 миллиона рублей. Следствие полагает, что он подписал документы о приемке невыполненных работ по строительству водопровода, на основании которых подрядчику были необоснованно перечислены деньги.

Подозреваемым по делу о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК России) также стал инспектор строительного контроля бюджетного учреждения "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ". По версии следствия, он в интересах подрядчика подписал акты с завышенными объемами и стоимостью работ по строительству водозаборной скважины в селе Чегем Второй. На основании этих документов подрядчику необоснованно были перечислены свыше 850 тысяч рублей, сообщило 28 мая следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Часть 1 ст. 292 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на два года.

Примечание:

"Директор детсада в Кабардино-Балкарии обвинена во взяточничестве", "Сотрудник администрации Чегема обвинен в махинациях с землей", "Депутат в Кабардино-Балкарии заподозрен в крупном мошенничестве".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 мая 2021, 12:35

29 мая 2021, 11:14

29 мая 2021, 09:01

29 мая 2021, 07:53

29 мая 2021, 06:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи