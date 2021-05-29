Инспектор строительного контроля в Кабардино-Балкарии заподозрен в подлоге

29 мая 2021, 11:51

Сотрудник "Федерального центра по сопровождению инвестиционных программ" стал подозреваемым по делу о необоснованном перечислении денег подрядчику в рамках строительства водопроводных сетей в Чегемском районе.

Как писал "Кавказский узел", в феврале исполняющий обязанности главы села Чегем Второй был заподозрен в подлоге на 3 миллиона рублей. Следствие полагает, что он подписал документы о приемке невыполненных работ по строительству водопровода, на основании которых подрядчику были необоснованно перечислены деньги.

Подозреваемым по делу о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК России) также стал инспектор строительного контроля бюджетного учреждения "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ". По версии следствия, он в интересах подрядчика подписал акты с завышенными объемами и стоимостью работ по строительству водозаборной скважины в селе Чегем Второй. На основании этих документов подрядчику необоснованно были перечислены свыше 850 тысяч рублей, сообщило 28 мая следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Часть 1 ст. 292 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на два года.