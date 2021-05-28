Два силовика в Кабардино-Балкарии осуждены за вымогательство взятки

28 мая 2021, 20:00

Замначальника Черекского районного отдела внутренних дел и следователь признаны виновными в вымогательстве у участника ДТП, в котором погиб человек, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

Урванский районный суд признал двух сотрудников полиции виновными в вымогательстве взятки.

Следствие и суд установили, что в 2018 году заместитель начальника отдела МВД по Черекскому району и следователь потребовали у участника дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом взятку в 200 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к штрафам в 2 миллиона и 1,5 миллиона рублей, а также на три года лишил права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор вступил в законную силу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц с вымогательством) предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Комментариями осужденных или их законных представителей "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2020 года в Кабардино-Балкарии был задержан следователь при получении взятки в размере 60 тысяч рублей, которую потребовал в обмен на отказ в возбуждении уголовного дела, сообщил региональный Следком.