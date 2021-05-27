Житель Ингушетии заподозрен в причастности к сирийским боевикам

27 мая 2021, 18:59

Уроженец Ингушетии добровольно прошел обучение террористической деятельности и с 2016 года воюет в Сирии на стороне боевиков, сочли следователи и отчитались о его уголовном преследовании.

43-летний житель Сунженского района Ингушетии заподозрен в участии в террористической организации, незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения террористической деятельности.

По версии следствия, он отправился в Сирию в 2016 году, где добровольно вступил в антиправительственное вооруженное формирование и принимает участие в его деятельности - имеет огнестрельное оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии Сирии. Также подозреваемый добровольно прошел обучение террористической деятельности, сообщило сегодня управление СКР по Ингушетии.

При этом подозреваемый не предпринимал попыток отказаться от участия в террористической организации и не обращался в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела начато по результатам совместной проверки, проведенной УФСБ России по Ингушетии и Центра противодействия экстремизму республиканского МВД, сообщил "Интерфакс".

Часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) предусматривает до 20 лет лишения свободы, часть 2 статьи 208 Уголовного кодекса России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом) - до 15 лет лишения свободы, статья 205.3 Уголовного кодекса России (прохождение обучения террористической деятельности) - до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в феврале Генеральная прокуратура России направила запрос в Украину об экстрадиции уроженца Ингушетии Салмана Сайнароева, подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях.

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