Обвинение запросило большие сроки для уроженцев Дагестана по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

20 мая 2021, 18:25

Прокурор попросил для дагестанских спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова длительные сроки лишения свободы в колонии строгого режима и штрафы по делу о перестрелке в башне "Око" в 2017 году. Защита сочла вину подсудимых недоказанной и попросила оправдать их.

Как писал "Кавказский узел", присяжные 14 мая признали дагестанских спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова виновными по делу о стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году, в которой шесть человек получили ранения, один из раненых позднее умер. В феврале по этому делу суд арестовал чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева.

Представитель гособвинения потребовал приговорить двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств "Скорпион" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова по делу о стрельбе в башне "Око" к 19,5 и 18,5 года колонии соответственно, сообщила пресс-служба Пресненского районного суда Москвы.

"Сторона обвинения просила Магомеду Исмаилову назначить наказание в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания, а Эльдару Хамидову - в виде 18 лет и шести месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 1 000 080 рублей каждому", - процитировало сегодня ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Защита просила оправдать подсудимых, сообщил адвокат Эльдара Хамидова Алхаз Абгаджава. По мнению защитника, вина подсудимых в ходе процесса доказана не была. "На наш взгляд, не было доказано ни покушение на убийство, ни хулиганство, ни хищение оружия", - привело слова адвоката Business FM. Абгаджава также отметил, что в ходе конфликта его подзащитный получил четыре огнестрельных ранения, "все - со стороны спины".

Последнее слово подсудимым будет предоставлено на заседании суда 28 мая. После этого суд удалится для вынесение приговора, проинформировала сегодня "Вечерняя Москва".

Уголовное дело поступило в Пресненский районный суд 5 ноября 2019 года, состоялись 67 судебных заседаний. Хамидову и Исмаилову предъявлены обвинения в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса России и часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса России), в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (часть 1 статьи 222 Уголовного кодекса России) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России). Хамидов также обвинен в хищении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 226 Уголовного кодекса России), следует из карточки дела на сайте суда.

Часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, пожизненное заключение или смертную казнь, часть 1 статьи 222 Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России предусматривает до семи лет лишения свободы. Часть 1 статьи 226 предусматривает до семи лет лишения свободы. Часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса России предусматривает покушение на совершение преступления и отдельного наказания не предусматривает.