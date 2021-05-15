15 мая 2021, 17:26

Водоснабжение на Ставрополье восстановлено

Авария, в результате которой остались без воды 7,5 тысячи жителей Ставрополья, устранена, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", водоснабжение было прервано сегодня в 11:35 мск в Андроповском округе Ставропольского края из-за перелома трубы в селе Курсавка. Без воды, помимо частных домов, осталась также центральная районная больница. В зону отключения, по данным МЧС, попали 3 205 частных домовладений, в которых проживают 7 470 человек.

Специалисты ликвидировали коммунальную аварию. "В 16:42 мск аварийно-восстановительные работы завершены", - цитирует пресс-службу краевого ГУ МЧС по Ставропольскому краю "Интерфакс".

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