15 мая 2021, 17:26
Водоснабжение на Ставрополье восстановлено
Авария, в результате которой остались без воды 7,5 тысячи жителей Ставрополья, устранена, сообщили в МЧС.
Как писал "Кавказский узел", водоснабжение было прервано сегодня в 11:35 мск в Андроповском округе Ставропольского края из-за перелома трубы в селе Курсавка. Без воды, помимо частных домов, осталась также центральная районная больница. В зону отключения, по данным МЧС, попали 3 205 частных домовладений, в которых проживают 7 470 человек.
Специалисты ликвидировали коммунальную аварию. "В 16:42 мск аварийно-восстановительные работы завершены", - цитирует пресс-службу краевого ГУ МЧС по Ставропольскому краю "Интерфакс".
15 мая 2021, 19:33
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Двое азербайджанских пограничников погибли в результате перестрелки
Перестрелка произошла на азербайджано-иранской границе, когда пограничники пытались остановить нарушителей. Погибли старший лейтенант и младший прапорщик. Один из стрелявших - гражданин Ирана - задержан. На месте происшествия обнаружено около 10 килограммов наркотиков, сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.
15 мая 2021, 18:49
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Лидер "Грузинской идеи" сорвал акцию ЛГБТ-движения в центре Тбилиси
Глава движения "Грузинская идея" Гурам Палавандишвили сломал инсталляцию, установленную ЛГБТ-активистами в тбилисском парке. Палавандашвили задержан, возбуждено уголовное дело о преследовании.
15 мая 2021, 18:21
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Спасатели продолжили поиски пропавшего в горах Абхазии туриста
Местонахождение одного из семи туристов, оставшегося в горах Абхазии, до сих пор неизвестно, остальная часть группы 13 мая была доставлена в Сухум. Туриста оставили в палатке, с едой и велели никуда не уходить, но спасатели сообщили, что его там нет, рассказала инструктор группы.
15 мая 2021, 17:41
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Пользователи соцсети осудили жителей Дагестана за акцию в поддержку нарушителя
Около 200 жителей Ансалты потребовали отпустить односельчанина, который сел за руль пьяным и сбил полицейского, сообщило МВД Дагестана. Пользователи Instagram сочли поведение участников акции постыдным.
15 мая 2021, 16:23
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РПЦ заявила об отсутствии посягательств на территорию Абхазии и Южной Осетии
В Абхазии и Южной Осетии нет епископов Русской православной церкви, указал официальный представитель Московской патриархии в связи с критикой от Константинопольской патриарха.
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14 мая 2021, 19:301
Правозащитники добились госпитализации депортированного чеченца
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14 мая 2021, 13:01
Юрист указал на ответственность директоров сочинских школ за безопасность детей
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14 мая 2021, 06:14
Присяжные признали уроженцев Дагестана участниками стрельбы в "Москва-Сити"
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14 мая 2021, 02:023
Армянские аналитики оценили вероятность эскалации конфликта в Сюникской области
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13 мая 2021, 18:22
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13 мая 2021, 15:47
Волонтеры попросили жителей Дагестана подключиться к поискам ребенка
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15 мая 2021, 19:33
Двое азербайджанских пограничников погибли в результате перестрелки
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15 мая 2021, 15:25
Житель Дагестана задержан после наезда на полицейского
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15 мая 2021, 13:28
Около 7,5 тысячи жителей Ставрополья остались без воды после аварии
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15 мая 2021, 12:09
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15 мая 2021, 13:28
Около 7,5 тысячи жителей Ставрополья остались без воды после аварии
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14 мая 2021, 21:45
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