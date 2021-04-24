Полиция раскритиковала мэрию Кизляра за освещение инцидента со стрельбой

24 апреля 2021, 07:53

Публиковать подробности работы полиции - задача силовиков, а не городских чиновников, заявила руководитель пресс-службы дагестанского МВД после сообщения мэрии Кизляра о задержании подозреваемых в нападении на полицейских. В Кизляре задержан предполагаемый сообщник подозреваемых, сообщило ведомство.

Как информировал "Кавказский узел", 22 апреля мэрия Кизляра рапортовала о задержании силовиками двоих подозреваемых, которые находились в розыске по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Власти города Кизляр не уполномочены отчитываться о работе МВД перед жителями, заявила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева. "Хотелось бы обратиться как к сотрудникам пресс-службы администрации городского округа "город Кизляр", так и к руководству муниципалитета. Надеюсь для абсолютного большинства не станет неожиданным открытием тот факт, что деятельность полиции "несколько" отличается от деятельности муниципалитета. <…> Деятельность полиции уполномочены комментировать исключительно: руководство ведомства и пресс-служба МВД", – сказано в сообщении, опубликованном 23 апреля на странице официального аккаунта МВД по Дагестану в Instagram и подписанном именем Гариевой.

Местным властям следует изучить документы, регламентирующие их деятельность, считает Гариева. "Что-то мне подсказывает, что комментарии криминальной хроники и деятельности полиции не включены в этот длинный список стоящих перед вами задач. Тем более, совершенно недопустимо делать это с нарушением закона. К слову, публикация персональных данных запрещена Федеральным законом, вы же предоставили персональные данные задержанных блогерам, и некоторые из них, в силу своей неосведомленности, опубликовали", – заявила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану.

К 07.50 мск эта запись на странице МВД по Дагестану набрала 49,6 тысячи просмотров и 207 комментариев, большая часть их авторов раскритиковала мэрию Кизляра за несоблюдение регламента работы ведомств.

Полицейские рапортовали о задержании сообщника напавших на силовиков в Дагестане

Силовики задержали третьего подозреваемого, который также находился в розыске по делу о причинении тяжкого вреда здоровью вместе с двумя задержанными ранее, сообщило 23 апреля на своей странице в Instagram МВД по Дагестану. "Правоохранителями было установлено, что мужчина скрывался на территории прикутанного хозяйства. <…> На данный момент подозреваемые доставлены в отдел полиции. Проводятся следственные действия, по завершении которых будет принято процессуальное решение", – уточнило ведомство.

Речь идет о двоих жителях Ставропольского края, которые находились в розыске по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, а при задержании в Кизляре обстреляли полицейских, сообщило 22 апреля на своей странице в Instagram МВД по Дагестану. Подозреваемые произвели выстрелы в силовиков, после чего один из них сдался, а второй попытался укрыться в одной из квартир многоэтажного дома. Район был блокирован полицией, после чего он также сдался, следует из сообщения ведомства.

Ранее Гаяна Гариева рассказала, что ведение Instagram-аккаунта МВД по Дагестану не входит в ее обязанности и стало ее личной инициативой. "Его в принципе может не быть. Для освещения деятельности МВД существует официальный сайт, на котором публикуется достоверная информация", - сказала она. Пресс-секретарь МВД пояснила, что паблик в соцсети дает возможность прямого общения с людьми. "И я её использую, причём вне рабочего времени и бесплатно. Отвечаю на комментарии, проясняю ситуации, помогаю с розыском пропавших людей, особенно когда нужно действовать незамедлительно, в частности, если потерялись дети", - привело 6 марта ее слова "Лезги Газет", отметив, что за два года после назначения Гаяны Гариевой число подписчиков МВД в Instagram выросло до более чем 370 тысяч. По состоянию на 07.50 мск 24 апреля на Instagram-паблик МВД Дагестана подписаны около 388 тысяч пользователей.

Напомним, на странице МВД по Дагестану в Instagram в начале января 2020 года было опубликовано видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения, в описании к которому было сказано, что административный штраф - недостаточная воспитательная мера. Этот ролик вызвал бурное обсуждение пользователей Instagram, большинство из которых сочли оправданной публикацию видео с его извинениями. При этом лишь несколько комментаторов назвали неуместным публичное унижение нарушителей.

После этого глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов призвал пресс-службу ведомства уважать права нарушителей ПДД и не снимать постановочные ролики с извинениями. "Если человек хочет извиниться, то дать ему такую площадку надо, но только если это его осознанный выбор. [...] Если человек совершил правонарушение или преступление, он не перестает быть человеком, и нужно с уважением к нему относиться", – сказал Магомедов.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".