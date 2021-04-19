Закон об осетинских фамилиях стал частью кампании в защиту родных языков

19 апреля 2021, 14:13

Принятый в Северной Осетии закон, разрешающий давать детям фамилии с учетом осетинских культурных традиций, соответствует запросам местных жителей и способствует сохранению, как осетинского языка, так и национального самосознания осетин, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

Республиканский закон № 24-РЗ "О некоторых вопросах присвоения фамилии ребенку с учетом осетинских национально-культурных традиций", принятый 31 марта, наряду с общими правилами присвоения фамилии устанавливает право родителей дать ребенку фамилию "с учетом осетинских национально-культурных традиций" при регистрации рождения ребенка в Северной Осетии.

Парламентарии поддержали инициативу единогласно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" инициатор законопроекта, депутат Эльбрус Бокоев. По его словам, идея появилась после обращений жителей республики. "Когда я работал в Общественной палате республики, к нам приходили люди, которые хотели поменять фамилию себе или своим детям. А это очень трудоемкий процесс", – сказал он.

По словам Бокоева, на момент разработки законопроекта в Северной Осетии ежегодно меняли окончание фамилии на осетинское 20-50 человек. "В специальной комиссии по этому вопросу был [доктор исторических наук] Руслан Бзаров. Вместе мы стали разбираться в законодательных актах и в Семейном кодексе. Мы выяснили, что федеральное законодательство позволяет принять такой закон. Мы привлекли экспертов, обсуждали с общественностью, языковедами, так и родился этот закон. Можно говорить о том, как сохранить язык, как учить детей, а можно предпринять какие-то шаги. Я попробовал сделать такой шаг. Я посчитал, что сохранение в республике осетинских фамилий тоже является частью наследия нашего народа", – рассказал депутат.

При разных фамилиях родителей по их соглашению и с учетом осетинских национально-культурных традиций ребенку присваивается фамилия, которая образуется от фамилии отца или матери путем прибавления к основе фамилии окончаний "-ты", "-ти", "-он", "-ан", "-ен" по нормам осетинского языка. Порядок присвоения фамилии ребенку с определением тождества различных форм осетинской фамилии, используемых для обозначения принадлежности человека к конкретной родственной группе или семье, устанавливается правительством республики, говорится в тексте закона "О некоторых вопросах присвоения фамилии ребенку с учетом осетинских национально-культурных традиций".

Руслан Бзаров подтвердил, что законопроект был инициирован в связи с обращениями местных жителей. "Люди обращались и удивлялись, почему нельзя дать фамилию ребенку в ее аутентичной форме. В Семейном кодексе указано, что такая возможность появляется с совершеннолетием – можно написать заявление и изменить фамилию. Вообще российский закон – демократичный в этом смысле: человек может взять себе любую фамилию. В данном случае речь идет о том, чтобы не дожидаться совершеннолетия, и осетинскую фамилию родители могли присвоить ребенку с рождения", – пояснил профессор корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, поскольку аланско-осетинская традиция включает, в отличие от большинства народов мира, фамильные имена, то осетинские фамилии "не есть продукт государства, в частности, российского". "Большинство нынешнего российского народа в течение последних двух столетий приобрели фамилии. Что касается осетин – это более старая традиция, имеющая языческие корни и свою языковую форму. В связи с этим естественной является фамилия языковой формы. Мы же не говорим "Дональд Трампов" или "Фидель Кастров". И, соответственно, право носить фамилию в своем изначальном виде зафиксировано в российском законе. В советском паспорте были записаны фамилии на языках субъектов Советского Союза. То, что когда-то было написано, теперь можно присвоить сразу", – сказал ученый.

Два основных диалекта осетинского языка – иронский, лежащий в основе литературного языка, и дигорский, который отличается большим архаизмом в фонетике и грамматике, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетинский язык". Также на "Кавказском узле" размещены справочные материалы об осетинах и их предках аланах (иронах).

Этот закон "давно надо было принимать", считает завкафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного пединститута Тамерлан Камболов. "Он облегчает процедуру присвоения осетинских фамилий детям. Сам факт того, что осетинские фамилии отныне могут присваиваться без того, чтобы менять фамилии родителей, облегчает процедуру. А нужно ли менять фамилии на осетинские? Думаю, что это один из элементов сохранения осетинского национального самосознания. Сам факт того, что дети и новые поколения смогут носить осетинские фамилии, укрепит их национальную самоидентификацию и подвигнет их к тому, чтобы лучше знать свой родной язык, родную культуру. Я думаю, что значительное число родителей воспользуется этой возможностью", – сказал Камболов корреспонденту "Кавказского узла".

Тамерлан Камболов отстаивал необходимость преподавания осетинского языка в школах Северной Осетии как государственного и предавал огласке проблему угрозы потери национальной идентичности осетин. Под руководством Камболова разработаны новые методики преподавания осетинского языка для средней школы и детского сада, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Тамерлане Камболове.

Георгий Гогичаты, художник родом из Грузии, рассказал, что осетинское окончание фамилии в паспорте досталось ему от деда. "Когда мы переехали из Грузии, фамилия у нас была Гогичашвили. И дед говорил, что грузины пытались нас "огрузинить", а если переписать на "Гогичаев", то это будет звучать как русская фамилия. Поэтому он изменил окончание на осетинское, и с тех пор мы пишемся "Гогичаты". Для меня лично это не имеет значения, но я не против такого законопроекта, если это кому-то нужно для самоидентификации и самоидентичности", – сказал Гогичаты корреспонденту "Кавказского узла".

Закон принят на фоне попыток сохранить обучение детей осетинскому языку

Актуальность проблемы сохранения родных языков, в том числе в Северной Осетии, обострилась после того, как 24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

11 марта 2020 года Госдума приняла поправки к Конституции России, в том числе понятие о русском языке как о "языке государствообразующего народа". Положение о "государствообразующем народе" в Конституции лишит государственной защиты все остальные народы, и последствия этого шага окажутся для страны губительными, предположили сотрудники Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, выступившие против поправок в основной закон. "Мы утверждаем, что государствообразующими являются все народы РФ без исключения", - говорится в заявлении сотрудников КБИГИ, полный текст которого опубликован на "Кавказском узле".

В Северной Осетии летом 2018 года власти решили внедрить двуязычную (на русском и осетинском языках) систему образования в детсадах и школах, так как она была признана успешной. В 2018-2019 учебном году по модели полилингвального образования работали 11 школ и 32 дошкольных учреждения в республике.

Летом 2019 года была выдвинута инициатива открытия школьных классов с изучением дигорского диалекта осетинского языка. Ни в одной школе Владикавказа дигорский диалект до этого не изучался, пояснил тогда "Кавказскому узлу" Тамерлан Камболов. "И возникает коллизия между тем, что дома родители разговаривают с детьми на осетинском языке в дигорской форме, а в школе они изучают осетинский язык в иронской форме", - сказал он.

По его словам, Минобрнауки республики выбрало для обучения дигорскому диалекту четыре школы - по одной в каждом районе Владикавказа - и решило провести курсы повышения квалификации для учителей, которые будут преподавать дигорский литературный вариант в рамках предмета "Родной язык".