Нальчикские следователи заподозрили иностранца в вербовке в ИГ*

15 апреля 2021, 13:07

Иностранец, временно проживающий в России, подозревается в том, что склонял представителей своей национальной общины в Нальчике вступить в ряды "Исламского государства"*.

По данным следствия, подозреваемый 1985 года рождения в феврале 2020 года, находясь в Нальчике, склонял представителей своей национальной общины принять участие в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Нальчикские следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК России (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в участие в террористической деятельности), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Часть первая статьи 205.1 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале силовики задержали 35-летнего жителя Лескенского района Кабардино-Балкарии по делу о содействии члену ячейки "Исламского государства"*.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее – ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.