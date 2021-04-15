15 апреля 2021, 13:07

Нальчикские следователи заподозрили иностранца в вербовке в ИГ*

Иностранец, временно проживающий в России, подозревается в том, что склонял представителей своей национальной общины в Нальчике вступить в ряды "Исламского государства"*.

По данным следствия, подозреваемый 1985 года рождения в феврале 2020 года, находясь в Нальчике, склонял представителей своей национальной общины принять участие в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Нальчикские следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК России (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в участие в террористической деятельности), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Часть первая статьи 205.1 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале силовики задержали 35-летнего жителя Лескенского района Кабардино-Балкарии по делу о содействии члену ячейки "Исламского государства"*.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее – ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

Примечание:

"Трое жителей Кабардино-Балкарии признаны виновными в подготовке теракта на Ставрополье", "Защита обжаловала арест жителя Кабардино-Балкарии по делу о содействии боевикам", "Уроженцу Кабардино-Балкарии вынесен приговор по делу о финансировании ИГ*".

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