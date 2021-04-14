Чиновник мэрии Волжского заподозрен в картельном сговоре на 140 миллионов

14 апреля 2021, 10:21

Начальник Управления капстроительства администрации Волжского и еще два человека подозреваются в картельном сговоре при заключении контракта на строительство детского сада стоимостью 140 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура.

Уголовное дело по части 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)) возбуждено после того, как прокуратура Волжского проверила законность расходования бюджетных денег при реализации нацпроекта "Демография".

В рамках этого проекта в Волжском строится детский сад стоимостью около 140 миллионов рублей. При этом, по версии ведомства, в феврале 2020 года Управление капстроительства администрации Волжского объявило аукцион на право заключения муниципального контракта, победителем которого признана одна из коммерческих организаций. Однако управление отказало победителю в оформлении договора, а муниципальный контракт на строительство детсада был заключен с исправительным учреждением, сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"Впоследствии вопреки требованиям законодательства исправительным учреждением для выполнения строительных работ привлечена организация, проигравшая аукцион. При этом фирма фактически приступила к выполнению работ на объекте задолго до объявления конкурсных процедур на строительство детского сада", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят начальник Управления капстроительства администрации Волжского, гендиректор компании, проигравшей аукцион, и начальник исправительного учреждения. "Расследование уголовного дела проводится следственным отделом по г. Волжскому Управления СК России по Волгоградской области", - отмечается в сообщении.

Информация о ходе расследования уголовного дела не опубликована по состоянию на 10.21 мск на сайте областного управления СКР. Часть 2 статьи 178 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.