Пашинян признал покупку у России истребителей без боеприпасов

21 марта 2021, 13:10

Армения перед войной в Нагорном Карабахе приобрела у России истребители Су-30СМ, но не успела закупить ракеты к ним, признал Никол Пашинян, подтвердив таким образом заявление бывшего сотрудника Минобороны Мовсеса Акопяна.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2019 года Армения купила у России четыре самолета Су-30СМ, а 30 августа 2020 года стало известно, что власти Армении ведут с Россией переговоры о закупке новой партии истребителей.

О том, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет, Никол Пашинян заявил на встрече с жителями Оганавана в Арагацотнской области. "Да, мы приобрели эти самолеты, и да, мы не успели купить ракеты. Если бы самолеты приобрели вы (бывшие власти Армении), мы уже успели бы приобрести ракеты", – приводит сегодня слова Пашиняна ТАСС.

Пашинян добавил, что после его прихода к власти "в первую очередь для армянской армии были приобретены необходимые вооружения и боеприпасы", в частности, мины и снаряды, пишет "Новости Армения".

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весной 2018 года, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о "бархатной революции" можно узнать из хроники "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил в ноябре 2020 года бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты "воздух - воздух" дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление тогда не подтвердили, сообщает сегодня РИА Новости.

Договоренность о прекращении боев в Нагорном Карабахе, вступившая в силу 10 ноября 2020 года, спровоцировала в Армении акции протеста с требованием отставки фактического руководителя страны, премьер-министра Никола Пашиняна, которого оппозиция считает ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. После четырех месяцев протестов Пашинян объявил о том, что 20 июня будут проведены внеочередные парламентские выборы. Выборы в парламент станут выходом из сложившегося политического кризиса в Армении, считают политологи.

Напомним, что Мовсес Акопян в ноябре 2020 года был заподозрен в злоупотреблении полномочиями после того, как объяснил поражение в Нагорном Карабахе непрофессиональным управлением вооруженными силами. Минобороны Армении пояснило, что утверждения Мовсеса Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну и представляют угрозу безопасности страны.

Политический кризис в Армении обострился после того, как в феврале Никол Пашинян критически высказался о ракетных комплексах "Искандер", комментируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

"Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", – приводятся слова Саргсяна в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном".

25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент Армен Саркисян дважды отказался подписать этот документ. Сам Гаспарян заявил, что считает свое увольнение неконституционным, и обратился в административный суд, а его защита подала в суд иск, оспаривающий законность его освобождения от должности. 18 марта адвокат генерала сообщил, что Оник Гаспарян по решению суда может оставаться на этой должности до тех пор, пока постановление о его увольнении не будет принято в судебном порядке.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".