Формирование отряда миротворцев в Кабардино-Балкарии озадачило военных аналитиков

18 марта 2021, 03:55

Регионом, куда будет направлен формируемый в Кабардино-Балкарии отряд миротворцев-саперов, вполне может стать Нагорный Карабах, однако военных могут отправить и в любую другую горячую точку мира, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", министерство обороны Российской Федерации 16 марта рапортовало, что до конца месяца в Кабардино-Балкарии будет создано миротворческое подразделение, которое будет заниматься разминированием, восстановлением дорог и зданий, а также обеспечивать доставку грузов.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что число регионов, где могут быть применены миротворцы, формирование отряда которых ведется в Кабардино-Балкарии, может расшириться, учитывая рост напряженности в мире.

«Это может быть и Карабах, но также могут быть Молдова, Грузия, Украина», - заявил он 17 марта корреспонденту "Кавказского узла".

Военный эксперт Александр Гольц отметил, что сложно на данном этапе понять, для какого региона предназначается отряд. «Я пока не вижу региона, где их могли бы применить», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил корреспонденту "Кавказского узла", что возможной сферой использования формируемого в КБР отряда может быть как раз Нагорный Карабах.

«Там достаточно много работы для саперов, кое-что осталось еще с первой войны» - заявил он, отметив, что миротворческие подразделения все равно должны меняться по ротации для отдыха солдат, поэтому новое подразделение может сменить уходящих на временный отдых миротворцев.

«Послужили несколько месяцев — могут ехать передохнуть» - подчеркнул он.

Еще одним местом приложения усилий набираемого в КБР отряда, по мнению Дандыкина, может стать Сирия, где российские военные в рамках участия в реконструкции сирийской армии обучали местных саперов.

Эксперты также высказали различные мнения о том, сколько времени займет подготовка такого подразделения. Александр Гольц считает, что для этого требуется не менее шести месяцев. Андрей Кошкин отметил, что «обычных» миротворцев надо обучать не менее трех месяцев, а саперов — еще дольше. Василий Дандыкин, в свою очередь, оценил срок подготовки в месяц-два, заметив, что в подразделение, скорее всего, не берут людей «с улицы», и у новичков должен быть некоторый опыт.

Участие России в миротворческих миссиях

По данным на 31 августа 2020 года, Российская Федерации направила 70 миротворцев в девять миссий под эгидой ООН, из них 25 полицейских, 26 военных наблюдателей и 19 офицеров штаба. В настоящее время миротворцы из РФ участвуют в миссиях ООН в Западной Сахаре, Центрально-Африканской республике, Демократической республике Конго, на Кипре, в Судане и Южном Судане, в Косово, на Ближнем Востоке и в Колумбии, пишет РИА "Новости".

Российские миротворческие силы были введены в июле 1992 года в зону грузино-осетинского конфликта. В августе 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией - так называемую "пятидневную войну", после чего президент России подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Миссия миротворцев с разрешением конфликта завершилась.

В Абхазию также российские миротворцы были введены в 1994 году как Коллективные силы по поддержанию мира (КСПМ) СНГ, однако в 2008 году мандат у КСПМ был отозван, миротворческие силы были выведены из Абхазии, была сформирована 7-я объединенная военная база российских вооруженных сил.

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".