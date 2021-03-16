Поиски тел погибших. Фото пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Карабаха. https://www.facebook.com/RescueServiceOfTheNKR/photos/a.1527615660606237/4192790567422053

16 марта 2021, 00:22

Карабахские спасатели приостановили поиски тел погибших

Поиск тел погибших во время осенней войны в Нагорном Карабахе 15 марта был приостановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями. С начала поисковых работ обнаружены тела и останки 1499 человек, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 6 марта число найденных тел и останков достигло 1490. 8 марта спасатели прервали поиски из-за сильного тумана на территории Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Спасатели решили не проводить 15 марта поиски тел и останков погибших  из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, поисковые работы планировалось провести на той части территории Мартунинского района, которая перешла под контроль  Азербайджана, в направлениях Варанды (азербайджанское название - Физули) и Джракана (Джабраил).

При отсутствии осадков в виде снега и хорошей видимости работы там возобновятся 16 марта, сообщили спасатели. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 16 марта в районе Джебраила ясно, без осадков, температура воздуха +1, скорость ветра – два метра в секунду.  Днем 16 марта потеплеет до + 7 градусов, осадков не ожидается,  скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Всего с начала поисковых работ в зоне боев в Нагорном Карабахе найдены тела и останки 1499 человек, из которых 23, по предварительным данным, - мирные жители, информировало ведомство.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Требования беженцев из Гадрута встретили возражения пользователей Сети", "Российские саперы обезвредили более 25 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе", "Беженцы рассказали о жизни в Нагорном Карабахе после войны".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 марта 2021, 05:07

16 марта 2021, 04:12

16 марта 2021, 03:16

  • Обвиняемые в нападении на дом Ахеджака осуждены в Адыгее

    Суд приговорил жителей Кубани Вячеслава Пономарева и Ивана Кононенко к 9,5 и 8,5 годам колонии строгого режима соответственно. Они признаны виновными в разбойном нападении на дом бывшего замглавы администрации Краснодарского края Мурата Ахеджака, после которого умерла его мать.

16 марта 2021, 02:20

  • Аналитики раскритиковали власти Грузии за пассивность в вопросах поставок вакцин

    В первый день вакцинации прививки от коронавируса сделали более 500 грузинских врачей, в очередь записались 3,5 тысячи медработников. Власти Грузии слишком пассивно подошли к вопросу поиска поставщиков вакцины, до сих пор неизвестно, чем будут прививаться граждане, не входящие в группы риска, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

16 марта 2021, 01:21

  • Нападение на Мирзали продолжило серию инцидентов с политэмигрантами из Азербайджана

    Оппозиционному блогеру из Азербайджана Мухаммеду Мирзали при нападении в Нанте пытались отрезать язык, рассказал "Кавказскому узлу" политэмигрант Эмин Ахмедбеков. Мирзали находится в тяжелом состоянии в реанимации. Правозащитники обвинили в нападении власти Азербайджана, заявили о серии подобных инцидентов и призвали силовые структуры Франции и других европейских стран расследовать их.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи