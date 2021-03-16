Карабахские спасатели приостановили поиски тел погибших

16 марта 2021, 00:22

Поиск тел погибших во время осенней войны в Нагорном Карабахе 15 марта был приостановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями. С начала поисковых работ обнаружены тела и останки 1499 человек, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 6 марта число найденных тел и останков достигло 1490. 8 марта спасатели прервали поиски из-за сильного тумана на территории Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Спасатели решили не проводить 15 марта поиски тел и останков погибших из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, поисковые работы планировалось провести на той части территории Мартунинского района, которая перешла под контроль Азербайджана, в направлениях Варанды (азербайджанское название - Физули) и Джракана (Джабраил).

При отсутствии осадков в виде снега и хорошей видимости работы там возобновятся 16 марта, сообщили спасатели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 16 марта в районе Джебраила ясно, без осадков, температура воздуха +1, скорость ветра – два метра в секунду. Днем 16 марта потеплеет до + 7 градусов, осадков не ожидается, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.