Беженцы рассказали о жизни в Нагорном Карабахе после войны

07 марта 2021, 18:32

Для потерявших жилье во время войны в Нагорном Карабахе строятся новые дома, они также получают выплаты, отчитались власти. Беженцы, размещенные в здании степанакертского интерната для престарелых, в числе своих проблем назвали отсутствие работы и денег.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт еще одну группу беженцев, и общее число вернувшихся в Нагорный Карабах местных жителей достигло 52 712, сообщило Минобороны России. К 27 января из более 34 тысяч людей, потерявших жилье во время осенней войны, временное пристанище найдено примерно для восьми тысяч, сообщили в Минсоцобеспечения Нагорного Карабаха.

В результате войны без крова в Нагорном Карабахе остались более 40 тысяч человек. 12 января стало известно, что в Нагорном Карабахе стартовала программа обеспечения жильем людей, потерявших свои дома. Жилье будет передаваться им после ремонта и с мебелью, также предусматривается возможность заниматься сельским хозяйством, сообщила министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов Манэ Тандилян.

Более 6,9 тысячи зданий в Нагорном Карабахе повреждены во время войны

Во время осенней войны в Нагорном Карабахе повреждения получили 6943 здания и постройки, из которых 45 были разрушены полностью, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства градостроительства.

В Мартунинском районе, по его словам, в результате бомбежек повреждены более 1300 домов, из которых 850 - в райцентре Мартуни. Среди сел Мартунинского района сильно пострадали Тагавард, Кармир Шука, Сос, Гергер и Бердашен. В Мартакертском районе было повреждено 658 строений, в Аскеранском – 250, рассказал он.

"Восстановление домов, поврежденных во время войны, ведется согласно очереди, приоритет отдается семьям погибших и пропавших без вести, а затем - другим социально уязвимым категориям населения. Ущерб от разрушений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, в Арцахе (Нагорном Карабахе. – Прим. "Кавказского узла"), по предварительным подсчетам, составляет 200 миллионов долларов", - рассказал сотрудник министерства.

Кроме того, по его словам, в регионе стартовала программа по строительству жилья для вынужденных переселенцев. В частности, началось строительство поселка между селами Астхашен и Патара Аскеранского района. Там до декабря 2022 года планируется построить 116 частных домов от 2 до 4 комнат, с прилегающими земельными участками площадью 1500 квадратных метров. Первые дома будут построены в ближайшие несколько месяцев.

Также идет строительство частных домов в селе Овсепаван Аскеранского района. Всего в районе планируется строительство 246 домов, из них 150 – в селе Астхашен. Еще 130 домов планируется построить в Мартунинском районе, 100 - в Акнаберде, есть проект на 100 жилых домов в селе Варанда. В Степанакерте строятся многоквартирные дома, в них более 120 квартир, а в районных центрах и сельской местности изучаются возможности найти дополнительную площадь для создания нового жилого фонда, и к маю планируется полностью подготовить площади под 1500 домов. В строительных работах задействованы 112 компаний, добавил сотрудник министерства, уточнив, что "для удовлетворения спроса населения необходимо 8000 новых домов".

Степанакерт обстреливали ежедневно, начиная с 27 сентября и в течение всех 44 дней войны, в том числе с беспилотников, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

В результате обстрелов в Степанакерте, по данным мэрии, были повреждены 4435 строений, из них 23 разрушены полностью. Проекты восстановления полностью разрушенных зданий уже заказаны, и в ближайшее время начнутся строительные работы, сообщил сотрудник мэрии.

"Сразу же после войны, начались строительные и ремонтные работы по восстановлению жилого фонда и инфраструктуры Степанакерта. Ремонтируются поврежденные крыши, восстанавливаются разрушенные дома и здания. Полностью восстановлена инфраструктура", - рассказал он.

Чиновники отчитались о регулярных выплатах пострадавшим семьям

В декабре 2020 года Международный комитет Красного Креста запустил трехмесячную программу помощи "внутренне перемещенным лицам" в Нагорном Карабахе и членам их семей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель миссии МККК. По его словам, помощь включала предоставление продуктов питания, наборов и предметов гигиены. Кроме того, миссия МККК поддержала учреждения, принимавшие этих людей, предоставив им кухонные принадлежности, шерстяные одеяла, продукты питания и предметы гигиены.

Правительство Армении для поддержки вынужденных переселенцев реализует несколько программ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства соцобеспечения, труда и миграции Нагорного Карабаха.

23 ноября 2020 года власти Армении начали прием заявлений от беженцев на финансовую помощь, им обещано по 68 тысяч драмов (около 136 долларов) каждому и по 15 тысяч драмов (30 долларов) всем, кто не владеет недвижимостью в Армении. На единовременную помощь возможно прожить лишь пару месяцев, чиновникам следует продлить выплаты и заняться созданием рабочих мест, заявили 24 декабря опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта.

Единовременные выплаты по 68 тысяч и 15 тысяч драмов получили более 100 тысяч граждан, а семьям с детьми до пяти лет выплачивается, кроме того, единовременная помощь по 20 тысяч драмов (около 40 долларов), сообщил сотрудник министерства, добавив, что таких детей более 14,5 тысячи.

Также, по его словам, действует программа для 34 тысяч человек из семей, которые потеряли имущество на территориях, занятых Азербайджаном. Им единовременно выплачивается по 300 тысяч драмов (около 600 долларов). Программа для граждан, потерявших жилье в результате военных действий на подконтрольной Нагорному Карабаху территории, предусматривает единовременную помощь в размере 250 тысяч драмов (около 500 долларов), рассказал сотрудник министерства.

Кроме того, в рамках программы по трудоустройству вынужденных переселенцев начался прием заявок, их к 7 марта поступило 1600, рассказал он. Но рабочие места всех бюджетников, потерявших работу в результате военных действий, сохранены, и они продолжают получать зарплату, что тоже является социальной поддержкой, добавил представитель Минсоцобеспечения.

Также начался прием онлайн-заявок от жителей Нагорного Карабаха на оказание ежемесячной денежной помощи в размере 68 тысяч драмов в течение четырех месяцев. Исключение составляют мужчины без инвалидности в возрасте от 18 до 63 лет. "Для более доступного использования намеченных на ближайшее время социальных программ планируется предоставление средств поддержки через банковские карты. Это позволит избежать очередей в отделениях "Арцахпочты", а также ежемесячно получать поддержку по карте без дополнительной заявки. К гражданам, у которых нет банковских карт, мы обратились с просьбой получить карту в любом банке, чтобы избежать дальнейших осложнений", - отметил сотрудник пресс-службы министерства.

В регионе также реализуется программа по обеспечению жильем, мебелью и бытовой техникой семей беженцев, пожелавших поселиться в селах Нагорного Карабаха. В частности, в селе Патара Аскеранского района меблированы 15 домов, в селе Арав того же района – один дом. Программа обеспечения бытовой техникой, мебелью и предметами первой необходимости продолжает действовать во всех сельских общинах, куда пожелают переселиться семьи беженцев, рассказали в министерстве.

Семьи в Армении, которые приютили беженцев из Нагорного Карабаха, получат ежемесячно по 30 тысяч драмов (около 60 долларов) на каждого совершеннолетнего, а в самом Карабахе - по 45 тысяч драмов (около 90 долларов), добавил сотрудник министерства.

Беженцы сочли приемлемыми условия жизни в степанакертском интернате

По данным Министерства территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха, все пансионаты и гостиницы в Степанакерте и районах переполнены, поэтому новые беженцы вынуждены сами искать себе жилье.

"Если семья покидает гостиницу, переезжая на временное проживание в другую общину или найдя съемное жилье, то министерство направляет новую семью в эту гостиницу. В первую очередь обеспечиваются временным жильем семьи погибших и раненых, многодетные семьи", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы этого министерства.

После возвращение в Степанакерт часть беженцев сталкивается с трудностями, написал 2 марта Давид Симонян, автор блога на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах". "Какая-то помощь есть, но достается не всем. Есть беженцы, которым во второй раз пришлось свой дом покидать: бакинцы, сумгаитцы, со всех концов Азербайджана они переехали в Арцах (Нагорный Карабах) во время первой карабахской, но последняя война опять оставила их бездомными", – написал он.

В доме-интернате для престарелых в Степанакерте живут 125 беженцев из 45 семей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор дома-интерната Араик Погосян. "Сами престарелые постояльцы интерната, 86 человек, во время войны были эвакуированы в Армению и до сих пор находятся там, так как их возвращение невозможно – интернат предоставлен беженцам, учреждение переполнено", - сказал Погосян.

По его словам, государство обеспечивает семьи беженцев трехразовым питанием, за них выплачиваются коммунальные выплаты, периодически они получают помощь продуктами и вещами.

Тагуи Абагян, которая вместе с четырьмя детьми проживает в этом доме-интернате, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что уехала из села Мец Тагер Гадрутского района, а в интернате им выделена комната с отдельным санузлом и ванной.

Молодая женщина рассказала, что трое ее старших детей ходят в школу, а муж нашел подработку. "Мы потеряли все, что у нас было. Кроме дома и домашнего хозяйства, утеряны земли, движимое имущество. А ведь в последнее время наша семья начала получать ощутимый доход от земледелия. Но война все разрушила. Мы понимаем, что жить в пансионате – это не выход, надо заново начать обустраивать жизнь, обеспечить домом и уютом детей. В последние дни с мужем обсуждали возможность переезда в одну из общин Аскеранского района, если нам там выделят дом и землю для земледелия и скотоводства. Сейчас перебираем варианты", - рассказала они.

Пенсионер и вдовец Ерванд Авакян из села Тагавар Мартунинского района в первой карабахской войне потерял своего старшего сына, а во второй – младшего. Мужчина сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что, если у него не будет возможности вернуться в свой дом, который он построил сам, то скорее всего останется в интернате как пожилой человек.

Мать троих детей Нарине Галстян жила в Шуши, и когда город начали обстреливать, муж отправил ее с детьми в Армению. "В Шуши у нас остался дом и небольшое хозяйство. Тогда мы все свои сбережения отдали на покупку этого дома. Теперь у нас нет ничего. После войны, в ноябре, муж приехал за нами. Мы обратились к властям, и нас разместили в доме престарелых. Дали комнату, относятся хорошо, кормят тоже хорошо. Кроме того, мы можем свободно воспользоваться кухней при столовой – ведь у нас маленькие дети. Мы получили все соцвыплаты, для нашей семьи эти финансовые выплаты - единственный доход", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Галстян, она пока не может работать, так как младшему ребенку еще нет и года. "Что будет дальше, мы еще не планировали. Но я мечтаю, что Шуши будет возвращен нам, и мы сможем вернуться в свои дома", - сказала женщина.

Жасмен Акопян из села Шехер Мартунинского района живет в интернате с сестрой-инвалидом, за которой ухаживает. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что оставалась с сестрой в селе почти до конца войны, и уехала в Степанакерт, лишь когда азербайджанские войска уже находились рядом с селом.

Женщина рассказала, что, скорее всего, вместе с сестрой останется в этом интернате, так как они не хотят обременять молодые семьи племянников. "Я не смогла создать свою семью, так как всю жизнь ухаживала за сестрой. Дети моих братьев, которые проживают сейчас в съемных квартирах и домах, хотели забрать нас к себе, но мы отказались. В доме-интернате нам удобно, и сестре нужен постоянное медицинское наблюдение, а это здесь нам обеспечивают", - пояснила Акопян.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".