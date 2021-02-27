Азербайджанцы почтили память жертв Ходжалинской трагедии

27 февраля 2021, 03:15

Жители Азербайджана 26 февраля почтили память жертв Ходжалинской трагедии, часть традиционных памятных мероприятий из-за пандемии прошли в онлайн режиме. Беженцы из Ходжалы поделились воспоминаниями о трагических событиях.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля в Азербайджане вспоминают жертв Ходжалинской трагедии. В 28-ю годовщину трагических событий в Ходжалы , при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в полном окружении. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. В городе было много больных, раненых, женщин, стариков и детей. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них неизвестна по сей день, отмечается в справке "Ходжалинская трагедия", опубликованной на "Кавказском узле".

Из-за пандемии концертные залы и кинотеатры в Азербайджане закрыты, поэтому в этот день были проведены онлайн-представления художественно-музыкальных и литературных композиций, посвященных трагическим событиям в Ходжалы. Из-за особого карантинного режима богослужения в память погибших в мечетях и других храмах страны не проводились.

Армянская сторона отрицает причастность своих вооруженных формирований к событиям в Ходжале. По утверждению армянской стороны, для выхода мирного населения из Ходжалы был оставлен «свободный коридор», который начинался у восточной окраины города, проходил вдоль русла реки и шел на северо-восток, ведя в сторону Агдама и оставляя Аскеран слева. Ширина коридора составляла 100-200 а местами до 300 м. По мирным жителям и членам военных формирований, выходящим без оружия, и находящимся в пределах данного «коридора», члены армянских вооруженных формирований обещали не вести огонь. По словам официальных должностных лиц Нагорного Карабаха и участников штурма, население Ходжалы в начале штурма было извещено о наличии такого «коридора» при помощи громкоговорителей, установленных на бронетранспортерах. Кроме того, за несколько дней до штурма с вертолетов над Ходжалы разбрасывались листовки, обращенные к населению Ходжалы с призывом воспользоваться «свободным коридором».

По традиции, жители Баку утром 26 февраля посетили мемориал жертвам Ходжалинской трагедии «Зов матери». В 17.00 по местному времени (16.00 мск) в стране объявили минуту молчания в память о жертвах трагических событий, было движение транспорта и пешеходов остановилось.

Пользователи социальных сетей в своих аккаунтах публиковали посты, посвященные памяти жертв Ходжалинской трагедии.

В Азербайджане в связи с пандемией коронавируса действует карантинный режим. Запрещен въезд в некоторые города и районы и выезд из них. В некоторых городах ограничено передвижение жителей, действует система SMS-пропусков. При этом маски предписано носить как в помещениях, так и на открытом воздухе. 13 января Азербайджан вышел в лидеры на Южном Кавказе по общему числу смертей от коронавируса. 16 января власти продлили особый карантинный режим до 1 апреля. С 25 января режим был смягчен - в стране возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, музеи и выставочные залы, а также объекты торговли, кроме торгово-развлекательных комплексов. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Незадолго до памятной даты дни мероприятия, посвященные памяти жертв трагических событий, были проведены за рубежом в рамках кампании «Справедливость Ходжалы». В Вашингтоне при поддержке Конгресса американо-азербайджанских обществ (Congress of Azerbaijani Societies of America-CASA) по случаю 29-й годовщины Ходжалинской трагедии в городе были вывешены тематические баннеры о трагедии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник диаспорской организации азербайджанцев в США. Двухдневная акция (25 и 26 февраля) охватила центр города - район Белого дома, здания Конгресса, памятник Вашингтону, национальные парки и мемориальные памятники, а также другие известные достопримечательности. Баннеры были размещены в основном на главных транспортных остановках и перекрестках столицы США, а также в местах скопления гостей и туристов, отметил он.

В центральной части Сеула были развешены около 100 баннеров "Справедливость для Ходжалы" на английском и корейском языках с указанием на ссылки интернет-страниц ww.justiceforkhojaly.org и www.khojaly.or.kr., сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник диаспорской организации азербайджанцев в Южной Корее.

А в Нидерландах по инициативе азербайджанских диаспорских организаций выпустили международные почтовые марки, посвященные 29-й годовщине Ходжалинской трагедии. На марках отражены дата Ходжалинского геноцида и требование "#justiceforkhojaly" ("Справедливость для Ходжалы!"), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Государственного комитета по работе с диаспорой. По его словам, заявления, которые диаспорские организации адресуют в этом году официальным органам Нидерландов и международным организациям, были отправлены в конвертах, на которые будут наклеены почтовые марки с требованием "#justiceforkhojaly".

В рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы" был также представлен художественно-документальный короткометражный фильм "Знак Ходжалы", говорится в распространенном активистами акции пресс-релизе. В фильме повествуется о судьбе пятилетней девочки, убитой вместе со своей семьей в Ходжалы, пояснили активисты.

В Киеве в кинотеатре «Жовтень» по инициативе и при содействии общественного союза "Совет Азербайджанцев Украины" состоялся показ документального фильма "Бесконечный коридор" ("Endless corridor"), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник организации. Фильм создан на основе воспоминаний и интервью выживших очевидцев событий в Ходжалы, в том числе участников захвата города с армянской стороны, с которыми встречался автор фильма - литовский журналист Ричард Лапаитис. Фильм удостоен наград на международных кинофестивалях в Мадриде и на острове Тенерифе, а также на конкурсе Accolade Global Film Competition в США, рассказал он.

Палат общин Великобритании разместила заявление с соболезнованиями азербайджанскому народу по случаю 29-ой годовщины Ходжалинской трагедии. Его авторами стали члены Палаты общин, председатель Межпарламентской рабочей группы Великобритания-Азербайджан, член "Консервативной партии" Боб Блэкман и член "Демократической юнионистской партии" Джим Шеннон, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Межпарламентской рабочей группы Aзербайджан-Великобритания Джаваншир Фейзиев. "Чтим память людей, павших в массовых убийствах азербайджанских граждан во время конфликта в регионе, и выражаем соболезнования народу Азербайджана, который 26 февраля почитает 29-ю годовщину Ходжалинской резни», - процитировал Фейзиев заявление.

Беженцы из Ходжалы поделились воспоминаниями о трагедии

Жители Ходжалы рассказали, что населенный пункт в те дни регулярно подвергался обстрелам. «Каждый день велся обстрел. При этом стреляли даже по больнице, чтобы врачи не могли приходить на работу и оказывать помощь раненым. А поздним вечером 25 февраля (1992 года) на город двинулась техника, стреляли из пушек. Люди не знали, куда идти, потому что стреляли со всех сторон. Часть людей пошли в сторону леса, надеясь оттуда пробраться в Агдам. Многие обморозили ноги, потому что перешли реку. По пути мы сталкивались с засадами, с окрестных армянских сел нас обстреливали. Особо опасным был проход через открытые местности, где не было деревьев. Оборачиваясь, мы видели на снегу много убитых. Некоторые группы людей, которым встречались армянские военные, попадали в плен. Мы пять дней скрывались в лесу, ели и пили только снег. Наконец, на шестой день удалось дойти до азербайджанского села Шелли и оттуда нас доставили в Агдам», - - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Саадат Зейналова, работавшая в то время медсестрой в больнице.

Украинский летчик Леонид Кравец, совершавший полеты на вертолете в зону карабахского конфликта в феврале 2016 года, рассказал на пресс-конференции в Баку о полете над Ходжалы 27 февраля 1992 года. По словам летчика, экипаж во время полета не знал о произошедшем накануне штурме города. Поле у склона горы по дороге, ведущей в Агдам, по его словам, "было усеяно телами мирных граждан". "Мы все были шокированы столь чудовищной трагедией. Тел было так много, что для того чтобы охватить весь масштаб произошедшего, стоило вести съемку с воздуха", - процитировало слова Леонида Кравца Azertag.az.

После 44-дневной войны в Карабахе после по условиям соглашения о прекращении огня под контроль Азербайджана были переданы территории Нагорного Карабаха, это позволило многим вынужденным переселенцам вернуться домой, отметила Зейналова. «Очень надеемся, что возможность вернуться будет предоставлена и нам (Ходжалы находится под контролем российских миротворцев. - Прим. "Кавказского узла")», - сказала она.

Анару Оруджев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в дни Ходжалинской трагедии ему было семь лет. «От грохота и стрельбы, казалось, небо и земля сотрясались. Люди метались на улицах, не зная, что делать и куда бежать. Крачали женщины. Я потерял тогда мать и отца. Аксакалы приняли решение идти в сторону Агдама. Мы перешли через реку и стали идти через лес. Было очень холодно. Периодически, когда мы проходили близ армянских сел, в нас стреляли. Услышав армянскую речь, мы старались не шевелиться, чтобы не быть замеченными. Помню, как одна женщина закрыла мне рот, когда недалеко были слышны голоса армянских военных. Она всю дорогу опекала меня. Нам удалось добраться до Агдама. Но не всем удалось выбраться из этого кошмара. Многие погибли или попали в плен», - отметил он.

Оруджев сказал, что мечтает вернуться в Ходжалы. «Сначала я и мои сестра хотим поехать в Агдам. После войны осенью 2020 года года территория Агдамского района перешла под контроль нашей армии. Теперь, после разминирования, мы можем поехать на кладбище в Агдаме и найти могилы наших родителей. Верю, что недалек и тот день, когда нам объявят, что мы можем вернуться в Ходжалы», - отметил он.

Врач Мамед Нагиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что попал в плен. «Нас заметили, когда мы были близ Аскерана, двигаясь в сторону Агдама. Нескольких человек расстреляли на месте, остальных взяли в плен. Я три дня находился в плену. С нами там очень жестоко обращались - выдергивали клещами зубы. Беременной женщине вспороли живот, она умерла. Через три дня меня и группу других обменяли (на армянских пленных)», - сказал Нагиев.

В феврале 2017 года в пресс-службе Военной прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что 39 обвиняемых в причастности к массовым убийствам в Ходжалы, в том числе 18 военнослужащих 366-го полка, а также 21 сотрудник местных органов милиции и другие должностные лица бывшей Нагорно-Карабахской автономной области объявлены в розыск по обвинению в геноциде (статья 103 УК Азербайджана). Им также инкриминируются преступления, подпадающие под действие статей 107 (депортация населения), 113 (пытки), 115.4 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.17 (изнасилования, сексуальное рабство, принуждение к проституции, сексуальное насилие и др.).

Он считает, что 44-дневная война кардинально изменила ситуацию вокруг карабахского конфликта. «Сегодня мы не только скорбим и поминаем жертв. Сегодня мы воодушевлены и верим, что, как и жители других освобожденных городов и районов, сможем вернуться в Ходжалы», - отметил Нагиев.