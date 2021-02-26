Продлен арест директору ростовского филиала "Россельхозбанка"

26 февраля 2021, 19:10

Суд оставил под арестом до 27 мая бывшего депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Пятигорца, по обвинению в выдаче многомиллионных кредитов фиктивным фирмам на посту директора филиала "Россельхозбанка".

Как писал "Кавказский узел", Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля 2019 года по подозрению в мошенничестве при выдаче кредитов, суд заключил его под стражу, после этого его арест неоднократно продлевался. В конце января арест Пятигорцу был продлен до 27 февраля.

Вместе с Пятигорцем по уголовному делу проходят пять работников Россельхозбанка, которые были задержаны в марте 2017 года. По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.

Ростовский областной суд продлил до 27 мая включительно арест обвиняемому в мошенничестве бывшему директору ростовского филиала "Россельхозбанка" Игорю Пятигорцу, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Комментариев Игоря Пятигорца или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

Игорь Пятигорец являлся депутатом Законодательного собрания Ростовской области первых пяти созывов, следует из информации на сайте заксобрания.