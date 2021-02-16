Кадр видеоклипа в поддержку президента. Скриншот публикации на странице Олега Ярыгина https://www.instagram.com/p/CK9F64ADzTP/

16 февраля 2021, 05:28

Пользователи Instagram поддержали требование наказать организаторов флешмоба на Мамаевом Кургане

Участников флешмоба в поддержку Владимира Путина, прошедшего на Мамаевом Кургане, пригласили обманом, за что должны ответить организаторы мероприятия, считают пользователи соцсети. 

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля на Мамаевом кургане прошли съемки клипа в поддержку Владимира Путина, участие в которых приняли бюджетники. Большинство участников съемок были уверены, что снимаются в качестве массовки для клипа группы "Любэ". Комментарии пользователей, выразивших возмущение обманом, были удалены из Instagram. Волгоградцы 12 февраля направили обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности организаторов съемки клипа  на Мамаевом кургане. 

Видеоряд клипа содержит кадры, на которых показаны в рабочей обстановке сотрудники скорой помощи и рабочие завода "Красный Октябрь", а также спортсмены на футбольном поле и студенты ВолгГТУ в аудитории и коридорах вуза. В конце ролика показано, как толпа волгоградцев дружно шествует к Мамаеву кургану, размахивая фонариками. В песне, на которую сделан видеоклип, поется о родине-матери, но завершается он наложенной на видеоряд фразой "Мы с вами, Владимир Владимирович!".

Скриншот комментария в профиле "Кавказского узла" в Instagram. https://www.instagram.com/p/CLOTe7DsPpV/Комментаторы поста, опубликованного на странице "Кавказского узла" в социальной сети Instagram об обращении нескольких жителей Волгограда в  Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности организаторов съемки клипа в поддержку Владимира Путина 4 февраля на Мамаевом кургане поддержали требование горожан.

«Молодцы», - поддержал призыв наказать организаторов пользователь frrfeynf в Instagram gamzatov_1175. «Браво. Поддерживаю», - прокомментировал iren_ivashchenko.

 «Обманом людей завлекли. Пусть ответят организаторы за это», - написал пользователь karagodina.liudmila. «Правильно, нужно всех наказать. Что за беспредел?» - задалась вопросом amina_28__5900. «Как всегда, двойные стандарты», - написала elenatrukhananna.Скриншот комментария в профиле "Кавказского узла" в Instagram. https://www.instagram.com/p/CLOTe7DsPpV/

Некоторые пользователи заявили, что не верят в наказание для тех, кто организовал акцию в поддержку Путина. «Если акция была за Путина, то никого не накажут», - уверен ivantarmakulin. 

Скриншот комментария в профиле "Кавказского узла" в Instagram. https://www.instagram.com/p/CLOTe7DsPpV/Пост с новостью был опубликован 13 февраля и к 05.28 мск сегодня набрал 678 лайков и 68 комментариев.

«Массовое мероприятие проведено во время смертельно-опасной эпидемии коронавируса и в нарушение запрета на проведение массовых мероприятий, установленного постановлением губернатора Волгоградской области №179 от 15.03. 2020 г. «О введении режима повышенной готовности», - указали авторы обращения. По их мнению, "организаторами мероприятия в условиях сложной эпидемиологической обстановки был создан повышенный риск ее ухудшения и заражения участников акции".

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в Волгоградской области, отражены в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Мероприятие, прошедшее 4 февраля на Мамаевом Кургане, подпадает под понятия митинга, шествия, ранее пояснила корреспонденту «Кавказского узла» гендиректор областного юридического центра Ольга Панферова, не участвующая в данной спорной ситуации.

"Данные понятия раскрыты в Федеральном законе от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Это массовое присутствие граждан в каком-либо месте или прохождение их по заранее определенному маршруту с целью выражения отношения к общественно-значимому вопросу, в основном политическому [...] согласование таких публичных акций с администрацией муниципалитета является обязательным. В противном случае это несанкционированное публичное мероприятие, которое грозит административной ответственностью как для участников, так и для организаторов", - уточнила юрист. Кроме того, в Волгоградской области действует постановление губернатора о введении режима повышенной готовности, которое запрещает проведение массовых мероприятий без одобрения оперативного штаба, указала она.

"Кавказский узел" также писал, что флешмобы в поддержку Путина не обошли стороной и другие регионы юга России. Ролик снял также Краснодарский Центр национальных культур. Флешмоб было решено свернуть после того, как его участники заявили, что их обманом заставили сниматься в подобных клипах. Кремль дистанцировался от флешмобов, а их участники были раскритикованы пользователями Instagram за конформизм. 

Новости об акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". 

Примечание:

"Волгоградские активисты провели одиночные пикеты в поддержку Навального", "","Волгоградцы зажгли фонарики и свечи в знак поддержки Навального", "Волгоградский активист потребовал освободить Николая Платошкина".

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