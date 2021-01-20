Эпидемия COVID-19 скорректировала мероприятия памяти Маркелова и Бабуровой

20 января 2021, 05:11

В Москве состоялась акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Власти не дали согласие на проведение традиционного шествия, и желающие почтить память Маркелова и Бабуровой возложили цветы к месту их убийства на улице Пречистенка.

Как писал "Кавказский узел", 19 января 2020 года в Москве более 1400 человек приняли участие в шествии памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. 11 участников акции были задержаны.

Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны в деле Буданова, говорится в биографии Станислава Маркелова, подготовленной "Кавказским узлом".

Для участия в мероприятиях памяти убитых в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой 19 января люди стали собираться на Пречистенке к 18.30 мск, передает присутствовавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции возложили цветы на месте, где произошло убийство - на ступени первого дома по улице Пречистенка. Марш, которые в прошлые годы проводили в память о Маркелове и Бабуровой, в этом году согласован не был из-за эпидемии коронавируса.

Рядом с метро «Кропоткинское» дежурили несколько десятков полицейских, на стоянках были припаркованы четыре автозака. Еще днем по периметру дороги было установлено ограждение, и дежурили сотрудники ДПС.

Акция началась в того, что к месту убийства Маркелова и Бабуровой активисты начали подносить цветы. В основном это была молодежь. Многие из них охотно общались с прессой, причем в подавляющем большинстве заявляли, что придерживаются «социалистических взглядов».

Многочисленные сотрудники полиция вели себя довольно настороженно. Когда молодежь с анархистскими значками на одежде пела "Интернационал", силовики интересовались, когда же это закончится. "Речь о любви, не беспокойтесь", - прокомментировала волнения полицейских дна из девушек, на что силовик попросил ее "не слишком громко говорить".

Акция подготовлена движением «Комитет 19 января», рассказала корреспонденту «Кавказского узла» активистка движения Ольга Мирясова. По ее словам, уведомление о проведении шествия подавалось еще 30 декабря 2020 года, однако в связи с пандемией оно было запрещено. «Последние пять-шесть лет согласовывали без проблем», - отметила Мирясова.

«Что касается сути, то по делу Маркелова и Бабуровой – тот тут все сказано. Это громкое политическое убийство», - добавила она.

Журналист Илья Азар присутствовал на акции. «Это один из долгов гражданина - прийти сюда. Это не политическая акция, а мемориальная. Но чем дальше от убийства, тем меньше политического смысла. В условиях нарастающего противостояния власти с населением важно помнить… Сегодня много молодежи - это их акция», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Каждый год акция была согласована, шествие. В этом году акцию впервые не согласовали. Да, много в чем отказывали, но эту акцию согласовывали всегда. Тем не менее, мы здесь. Убийство Маркелова и Бабуровой - это вопиющее политическое убийство, которое ранило людей разных взглядов, разных убеждений: и правозащитников, и молодежь, и пожилых людей. Смерть – удар особенно для тех, кто знал близко Стаса, кто восхищался его профессионализмом, его открытостью, жизнерадостностью. Вот что я хочу сказать – нет политическим убийствам!» - сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница Елена Санникова.

«Я уже в четвертый раз участвую в акции памяти. Мой долг – не дать распространиться национализму», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Иван Вермейев.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", в которой можно прочитать об обстоятельствах преступления и расследовании убийства. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" также размещена биография полковника Юрия Буданова.